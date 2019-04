CNN: британские художники не остались в стороне от «трагикомедии брексита»

Многих жителей Британии провальный брексит привёл в отчаяние, но для британских художников он превратился в кладезь творческих идей, передаёт CNN. Как отмечает канал, в работах британских творцов палата общин превратилась в клетку с обезьянами, Тереза Мэй украсила собой «Крик» Эдварда Мунка, а саму Великобританию пересекла ужасная рана.

Сегодня Великобритания должна была выйти из Европейского союза — вот только лидеры ЕС согласились отложить брексит до Хэллоуина. Некоторых это фиаско привело в отчаяние, но других оно только рассмешило. Репортаж Ника Гласса.



Теперь мы все знаем слово на букву «б». Только анимируйте этот комикс — и вот у вас на руках кинофраншиза: крутое пике Терезы Мэй. А вот карикатура от The Guardian: ощипанная утка Мэй. А The New Yorker показал роль без слов: Биг-Бен с часами с кукушкой.



На что они все здесь смотрят? Зачем все эти камеры? Всё просто: масштабное полотно уличного художника Бэнкси вновь вернулось на бристольскую выставку. Так он видит палату общин.



ОБЕЗЬЯНЫ: У-у-у-а-а-а.



Эта картина разошлась по всему Facebook.



ПОСЕТИТЕЛЬ: (Смеётся.) Очень метко.



ПОСЕТИТЕЛЬНИЦА: Вот того, который с бутылкой, будто с реальной фотографии из парламента списали. Могу только представить, как там вопят, орут, ковыряются в носу и всё такое.



ПОСЕТИТЕЛЬ: А я не считаю их всех обезьянами. Мне кажется, что парламент делает своё дело и не допускает хаоса. Они не делают больших ошибок.



ПОСЕТИТЕЛЬНИЦА: Если вспомнить, как они себя вели в последнее время, я бы сказала, что они ещё легко отделались.



ПОСЕТИТЕЛЬ: Вокруг текущей политической ситуации сложился настрой в духе «да поможет нам Бог». Нам остаётся только смеяться.



Художник Джон Спрингс упорно трудился над этим огромным полотном о брексите почти два года. На нём изображён Жан-Клод Юнкер, едущий в тёпленьком вагончике в адском окружении, напоминающем работы Иеронима Босха.



ДЖОН СПРИНГС, художник и карикатурщик: Сейчас уже нельзя сажать головы на пики. Так что ему только и остаётся, что этим заниматься (смеётся).



Юмор имеет свойство успокаивать, он объединяет людей — будь то противники брексита или его сторонники.



А вот более отрезвляющий ответ на брексит от одного британского художника Аниша Капура: карта рельефа Великобритании с рваной раной, которую нужно срочно зашить. Его работа называется «Брексит, рваксит, мы всё падаем».



ТЕЛЕВЕДУЩИЕ: Брексит, брексит, брексит, брексит, брексит.



БУЛЬДОГ: БРЕКСИТ!



ЭРИК КАНТОНА, французский футболист: (Вздыхает.)



Проблема в том, что от слова на букву «б», которое с намёком используют для продвижения букмекеров, просто не скрыться.



ЭРИК КАНТОНА: Брексит — это как причёска Бориса Джонсона: он единственный, кто не считает её полным кошмаром. Поэтому вы, мои дорогие британские друзья, должны верить в лучшее, но готовиться к худшему (поднимает воротник).



А в телерекламе одной газеты палата общин превратилась в открытый зоопарк.



РЕКЛАМА: …я бы мог говорить с животными, выучить их язык, и, может быть, получил бы степень специалиста по животному миру!



В Британском музее только что открылась выставка творчества Эдварда Мунка, на которой представлена оригинальная литография картины «Крик». Карикатурщик журнала Evening Standard никак не мог устоять перед соблазном. (На месте «Крика» появляется Тереза Мэй.)



Музей эта работа так впечатлила, что он приобрёл версию «Крика» с Терезой Мэй для коллекции. Но главное в этой ситуации то, что в эти «брекситящие» времена нам нельзя падать духом. Быть британцем — значит быть искушённым в тёмном искусстве остроумия и сатиры.



Ник Гласс, CNN, Лондон.



