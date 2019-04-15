«Пожертвовали богатством ради суверенитета» — обозреватель Le Figaro объяснил, почему брексит не повод для насмешек

То, как проходит сегодня выход Великобритании из ЕС, нередко вызывает насмешки и раздражение со стороны европейцев, отмечает шеф-редактор Le Figaro Гийом Перро. Однако стремление сторонников брексита пожертвовать частью богатств ради восстановления суверенитета и национальной идентичности по меньшей мере заслуживает уважения, уверен автор статьи.

Как напоминает шеф-редактор Le Figaro и доцент Института политических исследований Франции Гийом Перро, в 1785 году немецкий философ Эммануил Кант в своей работе под названием «Антропология с практической точки зрения» описал британцев как сторонников утилитарного подхода в отношениях с другими народами. Как истинные коммерсанты в душе, англичане, по словам философа, не видят смысла в излишних инвестициях в отношения с французами, немцами и итальянцами.

Желание покинуть Евросоюз, которое высказали 51,9% британцев на референдуме в 2016 году при явке 72,2%, подтверждает интуитивное замечание Канта, уверен автор статьи. Граждане Великобритании никогда не принимали европейскую идею, как принимают религию, замечает обозреватель.

В 1957 году Великобритания, к сожалению Франции, не пожелала присоединиться к Римскому договору. Признав преимущества свободного рынка, Лондон вскоре изменил мнение, однако получить согласие на вступление в ЕЭС Соединённому Королевству удалось лишь в 1973 году, после двух вето, наложенных Шарлем Де Голлем в 1963-м и 1967 году. Уже два года спустя в стране состоялся первый референдум о целесообразности нахождения в ЕЭС, на котором Великобритания подтвердила выбор, сделанный ранее.

Позднее, в 1992 году, Маастрихтский договор, всё же подписанный Лондоном с учётом многочисленных исключений, стал причиной серьёзного беспокойства, выразителем которого стала премьер-министр страны Маргарет Тэтчер. «Поколение спустя знаменитый референдум 23 июня 2016 года вдребезги разбил основополагающий принцип британского парламентского режима — принцип независимости депутата от своих избирателей. И ситуация начала меняться», — замечает журналист.

Реализация брексита на практике часто вызывает раздражение и желание поскорее покончить с ним, пишет автор. Однако нельзя забывать, что для того, чтобы выбраться из «океана» европейских законодательных норм и директив, накопленных за полвека существования ЕС, «захватить корабль нации и поднять паруса», необходима поистине «геркулесова» энергия, пишет обозреватель Le Figaro.

«Происходящее сегодня кажется столь изнурительным и опасным, что нередко можно заключить, что британские сторонники брексита проголосовали против собственных интересов», — отмечает автор. Однако большинство аналитиков принимают в расчёт интересы исключительно материального характера, подчёркивает журналист. «Они не могут представить себе, что человеческое существо может отдать предпочтение иным заботам», — подчёркивает Перро.

Тем временем противники брексита не уставали предрекать апокалиптические последствия для экономики страны вследствие выхода из ЕС ещё на этапе предшествующей референдуму кампании, а значит, представители низших классов отдавали себе отчёт в том, какую неопределённость в экономическом плане принесёт брексит, когда массово голосовали за выход из Евросоюза, замечает автор.

«Эти британцы, в здравом уме, пришли к иному решению: в конце концов, пожертвовать частью богатств ради возрождения своего векового наследия: суверенитета, традиционных политических прав, таких как действительная свобода самовыражения, национальной идентичности (той «британскости», которую отчаянно критикуют со времён Тони Блэра во имя неистового мультикультурализма)», — поясняет журналист.

Кроме того, британцы надеялись, выйдя из Европейского союза, обязать власти страны к установлению строгой миграционной политики. Действительно, хаос, царящий в палате общин, делает её лёгкой мишенью для насмешек, однако страна находится в спокойствии, и гражданскому миру ничего не угрожает, отмечает Перро.

В то же время во французской Национальной ассамблее царит безупречный порядок, но на улицах вот уже несколько месяцев происходят бунты. «Перед лицом растущей неоднородности демократических обществ и трений, происходящих внутри них, дилемма, с которой столкнулись британцы, заслуживает большего, чем простые насмешки», — заключает шеф-редактор Le Figaro.