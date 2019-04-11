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Guardian: «не потратьте время впустую» — ЕС отложил брексит до 31 октября

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Лидеры стран — членов ЕС приняли решение об отсрочке выхода Великобритании из союза до 31 октября, передаёт The Guardian. При этом отмечается, что брексит может быть осуществлён раньше в том случае, если члены британского парламента ратифицируют сделку премьер-министра Терезы Мэй.
Guardian: «не потратьте время впустую» — ЕС отложил брексит до 31 октября
Reuters

На экстренном саммите в среду Европейский союз дал Великобритании отсрочку брексита до 31 октября, по условиям которой страна может не дожидаться конца октября и выйти из ЕС раньше, если британский парламент одобрит сделку премьер-министра Терезы Мэй, сообщает The Guardian.

«Эта отсрочка гибкая, как я и ожидал, и немного короче, чем я ожидал, но этого времени достаточно, чтобы найти наилучшее решение, — заявил председатель Европейского совета Дональд Туск по итогам шестичасового обсуждения. — Пожалуйста, не потратьте это время впустую».  

Причём, по мнению Туска, за это время Великобритания может и вовсе отозвать уведомление о выходе из Евросоюза.

Вместе с тем после заявления президента Франции Эммануэля Макрона о необходимости не допустить подрыва деятельности Евросоюза, на саммите договорились о промежуточной оценке состояния дел с брекситом и сохраняющегося членства Великобритании в союзе в конце июня.

При этом Макрон назвал отсрочку до 31 октября «лучшим компромиссом», так как она даст британцам больше времени, но в то же время не будет угрожать сохранению единства ЕС и поддержанию его нормального функционирования. 

Кроме того, это позволит Великобритании покинуть союз до истечения срока полномочий Жан-Клода Юнкера на посту председателя Европейской комиссии 1 ноября этого года.

Издание отмечает, что на пресс-конференции по итогам заседания Мэй неоднократно уклонялась от вопросов относительно своего будущего на посту главы государства после того, как заявляла, что брексит не будет перенесён более чем на два с половиной месяца.

Более того, она продолжала утверждать, что Соединённое Королевство «всё ещё может уйти 22 мая и не участвовать в выборах в европейский парламент», если палата общин страны одобрит её сделку.

Не упустила премьер-министр и шанс в очередной раз обвинить британских парламентариев в разочаровании британцев отсутствием прогресса в выходе страны из ЕС.

«За последние три месяца я трижды голосовала за выход из Европейского союза. Если бы достаточное количество членов парламента проголосовали так же в январе, мы бы уже покинули ЕС», — настаивает Мэй.

Ожидается, что в четверг премьер-министр отправилась назад в Лондон, где уже в течение дня выступит перед членами палаты общин, пишет The Guardian. 

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источник
Guardian Великобритания Европа
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брексит Великобритания Дональд Туск ЕС Тереза Мэй Эммануэль Макрон
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