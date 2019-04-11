Guardian: «не потратьте время впустую» — ЕС отложил брексит до 31 октября

Лидеры стран — членов ЕС приняли решение об отсрочке выхода Великобритании из союза до 31 октября, передаёт The Guardian. При этом отмечается, что брексит может быть осуществлён раньше в том случае, если члены британского парламента ратифицируют сделку премьер-министра Терезы Мэй.

На экстренном саммите в среду Европейский союз дал Великобритании отсрочку брексита до 31 октября, по условиям которой страна может не дожидаться конца октября и выйти из ЕС раньше, если британский парламент одобрит сделку премьер-министра Терезы Мэй, сообщает The Guardian.



«Эта отсрочка гибкая, как я и ожидал, и немного короче, чем я ожидал, но этого времени достаточно, чтобы найти наилучшее решение, — заявил председатель Европейского совета Дональд Туск по итогам шестичасового обсуждения. — Пожалуйста, не потратьте это время впустую».



Причём, по мнению Туска, за это время Великобритания может и вовсе отозвать уведомление о выходе из Евросоюза.



Вместе с тем после заявления президента Франции Эммануэля Макрона о необходимости не допустить подрыва деятельности Евросоюза, на саммите договорились о промежуточной оценке состояния дел с брекситом и сохраняющегося членства Великобритании в союзе в конце июня.



При этом Макрон назвал отсрочку до 31 октября «лучшим компромиссом», так как она даст британцам больше времени, но в то же время не будет угрожать сохранению единства ЕС и поддержанию его нормального функционирования.



Кроме того, это позволит Великобритании покинуть союз до истечения срока полномочий Жан-Клода Юнкера на посту председателя Европейской комиссии 1 ноября этого года.



Издание отмечает, что на пресс-конференции по итогам заседания Мэй неоднократно уклонялась от вопросов относительно своего будущего на посту главы государства после того, как заявляла, что брексит не будет перенесён более чем на два с половиной месяца.



Более того, она продолжала утверждать, что Соединённое Королевство «всё ещё может уйти 22 мая и не участвовать в выборах в европейский парламент», если палата общин страны одобрит её сделку.



Не упустила премьер-министр и шанс в очередной раз обвинить британских парламентариев в разочаровании британцев отсутствием прогресса в выходе страны из ЕС.



«За последние три месяца я трижды голосовала за выход из Европейского союза. Если бы достаточное количество членов парламента проголосовали так же в январе, мы бы уже покинули ЕС», — настаивает Мэй.



Ожидается, что в четверг премьер-министр отправилась назад в Лондон, где уже в течение дня выступит перед членами палаты общин, пишет The Guardian.