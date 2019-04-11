Guardian: «не потратьте время впустую» — ЕС отложил брексит до 31 октября

Лидеры стран — членов ЕС приняли решение об отсрочке выхода Великобритании из союза до 31 октября, передаёт The Guardian. При этом отмечается, что брексит может быть осуществлён раньше в том случае, если члены британского парламента ратифицируют сделку премьер-министра Терезы Мэй.
На экстренном саммите в среду Европейский союз дал Великобритании отсрочку брексита до 31 октября, по условиям которой страна может не дожидаться конца октября и выйти из ЕС раньше, если британский парламент одобрит сделку премьер-министра Терезы Мэй, сообщает The Guardian.
«Эта отсрочка гибкая, как я и ожидал, и немного короче, чем я ожидал, но этого времени достаточно, чтобы найти наилучшее решение, — заявил председатель Европейского совета Дональд Туск по итогам шестичасового обсуждения. — Пожалуйста, не потратьте это время впустую».
Причём, по мнению Туска, за это время Великобритания может и вовсе отозвать уведомление о выходе из Евросоюза.
Вместе с тем после заявления президента Франции Эммануэля Макрона о необходимости не допустить подрыва деятельности Евросоюза, на саммите договорились о промежуточной оценке состояния дел с брекситом и сохраняющегося членства Великобритании в союзе в конце июня.
При этом Макрон назвал отсрочку до 31 октября «лучшим компромиссом», так как она даст британцам больше времени, но в то же время не будет угрожать сохранению единства ЕС и поддержанию его нормального функционирования.
Кроме того, это позволит Великобритании покинуть союз до истечения срока полномочий Жан-Клода Юнкера на посту председателя Европейской комиссии 1 ноября этого года.
Издание отмечает, что на пресс-конференции по итогам заседания Мэй неоднократно уклонялась от вопросов относительно своего будущего на посту главы государства после того, как заявляла, что брексит не будет перенесён более чем на два с половиной месяца.
Более того, она продолжала утверждать, что Соединённое Королевство «всё ещё может уйти 22 мая и не участвовать в выборах в европейский парламент», если палата общин страны одобрит её сделку.
Не упустила премьер-министр и шанс в очередной раз обвинить британских парламентариев в разочаровании британцев отсутствием прогресса в выходе страны из ЕС.
«За последние три месяца я трижды голосовала за выход из Европейского союза. Если бы достаточное количество членов парламента проголосовали так же в январе, мы бы уже покинули ЕС», — настаивает Мэй.
Ожидается, что в четверг премьер-министр отправилась назад в Лондон, где уже в течение дня выступит перед членами палаты общин, пишет The Guardian.
Международное сообщество должно выработать ответ на проявления протекционизма, одной из форм которых являются односторонние нелегитимные санкции. С таким заявлением выступил президент России Владимир Путин в ходе открытия международного форума «Один пояс, один путь» в Пекине.
Депутат Верховной рады Евгений Рыбчинский в ходе пленарного заседания выступил с предложением раздавать украинские паспорта в центре Москвы в ответ на решение России об упрощении процедуры выдачи паспортов жителям самопровозглашённых республик ДНР и ЛНР.
Лидеру КНДР Ким Чен Ыну «очень понравилось» выступление Академического ансамбля песни и пляски войск национальной гвардии России, сказал художественный руководитель и главный дирижёр ансамбля генерал-майор внутренней службы Виктор Елисеев.
Прокуратура Нью-Йорка проводит расследование в отношении компании Facebook в связи со сбором данных с электронных адресов пользователей соцсети. Об этом сообщила генпрокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс.
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совбеза, комментируя слова немецкого коллеги Кристофа Хойсгена про то, как вести дела с соседними странами, уточнил у него, как дипломату удалось достать советский учебник по дипломатии.
По меньшей мере два человека погибли в результате ЧП, которое произошло на шахте «Схидкарбон» в посёлке Юрьевка. Об этом сообщил глава МЧС самопровозглашённой Луганской народной республики Евгений Кацавалов.
Посол США в России Джон Хантсман призвал помнить о важности диалога между Москвой и Вашингтоном. Об этом говорится в видеообращении дипломата, опубликованном пресс-службой американского посольства в Twitter.
Постпред России при ООН Василий Небензя заявил на заседании Совета Безопасности, что решение об упрощённой выдаче российских паспортов жителям отдельных районов Луганской и Донецкой областей не представляет угрозы миру и безопасности.
Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов после поражения от тульского «Арсенала» в матче 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) ответил на вопрос, справляется ли он со своими обязанностями как руководитель команды.
Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Виктор Купчишин сообщил, что сирийские военные уничтожили установку реактивной системы залпового огня при попытке обстрела боевиками автовокзала в Латакии.
В Пенсионном фонде России заявили, что жители самопровозглашённых республик Донбасса, которые получат российское гражданство, смогут претендовать на пенсии от ПФР, только если переедут на место жительства на территорию России.