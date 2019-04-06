Вице-президент Европарламента: ЕС не смирится с «вечным» брекситом

При «вялом да-нет» продление отсрочки по брекситу невозможно, убеждена вице-президент Европарламента Эвелин Гебхардт. По её словам, Европа не может принять такого расклада, при котором выход Великобритании из ЕС станет «вечной историей», пишет немецкий журнал Der Spiegel. Европейцы готовы повременить с брекситом лишь в том случае, если Лондон чётко заявит о своих планах и сформулирует решение — однако никакого согласия в Великобритании пока даже не предвидится.

Тереза Мэй испытывает на себе колоссальное давление: в пятницу премьер-министр Британии потребовала продления срока для выхода из ЕС — и теперь ей нужно предоставить весомое обоснование для этого, пишет немецкий журнал Der Spiegel.

В среду главы государств и правительств европейских стран должны собраться на экстренное заседание в Брюсселе, чтобы принять решение по поводу запроса Великобритании.

Вице-президент Европейского парламента Эвелин Гебхардт не считает возможным продлевать отсрочку по брекситу в случае, если Великобритания до пятницы не объявит, как конкретно всё должно происходить дальше. «На самом деле, мы не хотим брексита — и уж ни в коем случае жёсткого брексита. Но мы не можем принять такого, чтобы эта история стала бесконечной», — подчеркнула член Европарламента от Германии.

До сих пор предусматривалось, что Великобритания покинет ЕС 12 апреля, то есть в ближайшую пятницу, поясняет издание. Как напоминает немецкий журнал, чтобы предотвратить нерегулируемый брексит с непредсказуемыми последствиями, британский премьер-министр Тереза Мэй обратилась с письмом к главе Совета ЕС Дональду Туску и попросила отложить выход из ЕС до 30 июня. Туск, в свою очередь, выступил за подвижное продление срока выхода вплоть до двенадцати месяцев.

По мнению Гебхардт, неважно, будет ли это срок, предложенный Мэй или Туском, потому что ни один из этих вариантов неприемлем, если к 12 апреля не будет прояснено, к чему всё это ведёт. «Если парламент и правительство так и останутся при вялом да-нет, мы не можем организовать продление. Это возможно только при ясном заявлении», — настаивает вице-президент Европарламента. По её словам, она охотно готова подождать до конца года — но только в том случае, если будет видно, что решение есть.

Однако решения пока не видно, отмечает Der Spiegel. Лейбористская оппозиция Великобритании разочарована прежними переговорами с правительством по поводу выхода из тупика брексита. В интервью BBC эксперт по брекситу от лейбористов Кейр Стармер заявил: «Мы хотим, чтобы переговоры продолжались». Однако для этого правительство должно быть готово пойти на компромисс — а до сих пор оно не предложило никаких изменений по сделке.

В начале недели Мэй обратилась к оппозиции и предложила компромисс в отношении сделки по брекситу, которую парламент отклонил уже трижды. Однако никакого соглашения пока не видно даже в перспективе, подчёркивает издание.

Решение британского правительства всё-таки участвовать в выборах в Европарламент вызывает глубокое непонимание у бывшего главы парламента ЕС Мартина Шульца, отмечает немецкий журнал. «Это сцена из сумасшедшего дома, когда страна, которая хочет выйти из ЕС, принимает участие в европейских выборах. Этого никто уже не понимает, — считает кандидат на пост канцлера Германии от СДПГ Мартин Шульц. — Было бы лучше, если бы Великобритания направила свою силу на проведение нового референдума по поводу членства в ЕС».