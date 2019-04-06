Bild: брексит превратил британский парламент в «шабаш психических расстройств»

Крайне затянувшийся процесс выхода из ЕС стал угрозой психическому здоровью британских членов парламента, сообщает Bild. По словам одного из депутатов, складывается ощущение, будто вся палата общин испытывает нервное истощение. Дошло даже до того, что вице-спикер парламента посоветовал депутатам обращаться за помощью к психологам.

Никто уже не понимает, что происходит с выходом Великобритании из ЕС, и силы кончаются даже у парламентариев: поэтому вице-спикер британского парламента Линдси Хойл посоветовал депутатам, испытывающим сильный стресс от затянувшегося брексита, обращаться к психологам, пишет Bild.

Хойл отметил: «Все парламентарии работают 24 часа, с момента окончания рождественских каникул. Депутаты и сотрудники парламента — тоже люди, потому в особо беспокойное время нам необходим доступ к требуемому медицинскому обслуживанию». По словам депутата Роберта Халфона, поддержавшего предложение Хойла, «такое ощущение, будто вся палата общин сейчас переживает нервное истощение».

Изданием приводится история депутата от консервативной партии, назвавшей британский парламент «шабашем психических расстройств»: он рассказал об одном из своих коллег, который из-за постоянных переносов не бывает дома и не имеет возможности видеться с детьми.

Тем временем премьер-министр Великобритании Тереза Мэй продолжает поиск решения, позволившего бы избежать «жёсткого» брексита без сделки, пишет Bild. Она попросила Брюссель перенести срок выхода из ЕС на 30 июня, однако две недели назад такой же запрос уже был отвергнут.

Председатель Европейского совета Дональд Туск разработал иной подход: он хочет предоставить Великобритании «гибкую» отсрочку сроком один год, сообщает издание.