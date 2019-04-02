Times: парламент Великобритании вновь не сумел найти выход из тупика по брекситу

Британские парламентарии отвергли четыре альтернативы сделке премьер-министра Терезы Мэй по брекситу, сообщает The Times. При этом главный переговорщик по брекситу со стороны ЕС Мишель Барнье отметил, что остальные 27 стран союза готовы к выходу Великобритании без сделки.

Депутаты палаты общин Великобритании снова не смогли договориться и найти выход из «тупика» по вопросу брексита, вновь передав инициативу по поиску решения правительству страны, пишет The Times.



Так, на голосовании в понедельник британские парламентарии отвергли все четыре варианта дальнейших действий, которые были предложены самими же членами нижней палаты. При этом идее закрепления на законодательном уровне таможенного союза с ЕС при любом варианте брексита, самому компромиссному предложению, до относительного большинства не хватило всего четыре голоса.



С более значительной разницей члены парламента проголосовали против сохранения членства в едином европейском рынке и таможенном союзе, запрета ратификации в парламенте любого соглашения о выходе из ЕС, пока оно не будет одобрено на референдуме, а также против отказа от брексита без соглашения.



Как ожидается, во вторник министр финансов королевства Филип Хэммонд обратится к правительству премьер-министра Терезы Мэй с просьбой рассмотреть возможность проведения референдума по вопросу брексита в связи с тем, что ни консерваторы, ни страна не могут допустить проведения выборов. По мнению Хэммонда, британское правительство может либо предложить собственный компромиссный вариант, либо согласиться с проведением референдума.



The Times отмечает, что сам Хэммонд считает, что любой компромисс должен включать присоединение пункта о таможенном союзе к соглашению о выходе, хотя он сам не является сторонником подобной инициативы.



Издание сообщает, что парламентариям не удалось выбрать ни один из вариантов, так как руководство лейбористов не сумело убедить членов партии, выступавших за второй референдум, поддержать «более мягкие формы брексита».



В свою очередь, члены Консервативной партии договорились не допустить, чтобы любое из предложений обошло по количеству голосов сделку Мэй. Так, ни один из альтернативных вариантов не получил большей поддержки, чем сделка, голосование по которой состоялось в пятницу.



Во вторник главный переговорщик по брекситу со стороны ЕС Мишель Барнье заявил, что риск выхода Великобритании из ЕС без сделки растёт, но в Евросоюзе к такому развитию событий готовы.



«Мы никогда не стремились к брекситу без сделки, но сейчас 27 стран ЕС готовы. С каждым днём это становится всё более вероятным», — подчеркнул Барнье.



Политик добавил, что если в ближайшее время британскому парламенту не удастся прийти к соглашению, Великобритании придётся выбирать между двумя вариантами: выходом без сделки и просьбой об отсрочке. Однако в связи с тем, что это повлечёт за собой определённые риски для ЕС, согласование отсрочки потребует «убедительного обоснования». Например, проведение нового референдума или всеобщих выборов.