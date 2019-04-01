Guardian: десятилетия провальной политики обеспечили успех Трампу и брекситу

Как бы американцам ни хотелось верить, что внешнее вмешательство обеспечило победу на президентских выборах в США Дональда Трампа, а британцам считать, что брексит обязан своим успехом финансовым махинациям, The Guardian призывает их смириться с реальностью. Как отмечает издание, подобному исходу голосований способствовали «десятилетия провальной политики».

Доклад специального прокурора США Роберта Мюллера пока не был полностью обнародован, однако уже понятно, что против президента США Дональда Трампа не будут выдвинуты обвинения и он будет баллотироваться на второй срок, пишет The Guardian.

Именно расследование Мюллера воспринималось многими как способ «избавления» от Трампа в роли лидера страны, и множество людей вложили значительные средства в «идею, что всё это может оказаться лишь ночным кошмаром».

Это не что иное, как отголосок популярного: «Клинтон выиграла народное голосование». Однако издание призывает не забывать, что как бы американским либералам ни хотелось, чтобы за избранием Трампа стояла Россия, которую обвинили во взломе серверов национального комитета Демократической партии, или Тhe New York Times, освещавшая использование кандидатом Хиллари Клинтон личной почты для рабочих целей, за него проголосовали миллионы американцев.

Миллионы жителей страны высказались в пользу восстановления идеи американского национализма, а также захотели «причинить боль другим». Причём последние три года пестрят доказательствами того, что победа Трампа вызвана не только внешним вмешательством в выборы 2016 года.

Схожую ситуацию, как отмечает The Guardian, можно наблюдать и в Великобритании, где множество людей стремятся бежать от действительности, объясняя итоги референдума по брекситу финансовыми махинациями в пользу кампании за выход страны из ЕС.

Так, на прошлой неделе кампания в поддержку брексита Vote Leave отказалась от апелляции против решения избирательной комиссии, согласно которому она нарушила закон, оказав финансовую помощь якобы независимой кампании BeLeave. При этом ряд парламентариев счёл это доказательством того, что референдум можно считать недействительным.

Несмотря на то что в кампанию за сохранение членства в ЕС было вложено значительно меньше средств, британцы стали жертвами пропаганды против Евросоюза и иммиграции задолго до проведения референдума.

«Строгая экономия и лишение гражданских прав сделали остальное», — пишет The Guardian.

Хотя множество из тех, кто отдал голос за выход Великобритании из ЕС, могли и не знать, что конкретно выбирают и разницу между таможенным союзом и членством в едином рынке, но они точно знали, от чего отказываются.

Трамп и кампания за брексит обязаны своей победой на выборах вовсе не коррумпированным активистам, они стали «естественным завершением десятилетий провальной политики». The Guardian полагает, что пришло время американцам и британцам смириться с реальностью.