Fox News: окончание расследования Мюллера должно стать «часом расплаты» для лживых СМИ

Долгие годы господствующие СМИ уверяли американцев, что Трамп состоял в сговоре с Россией. Теперь, после четырёх расследований, эта ложь разоблачена, и журналисты должны просить прощения у народа, полагает телеведущий Fox News Шон Хэннити. По словам Хэннити, необходимо привлечь лжецов к ответу, иначе Америка будет потеряна.

Вначале хочу поприветствовать всех зрителей нашей программы, включая тех из вас, кто, может быть, обычно не смотрит наш канал. Тех, кто, возможно, только сейчас осознал, что другие каналы и новостные издания долгие годы лгали вам в колоссальных масштабах.



Я смотрю на так называемую конкуренцию кабельных новостных каналов… Начнём с аудитории Рейчел Мэддоу. Им навязывали одну и ту же теорию заговора вечер за вечером. Вечер за вечером — ложь. На протяжении 22 месяцев она извлекала прибыль из того, что лгала своей аудитории в колоссальных масштабах.



Откровенно говоря, ей и её так называемым коллегам, так называемым мейнстримным СМИ, так называемым журналистам сегодня должно быть стыдно. Сегодня они должны чувствовать себя униженными. Сегодня им следовало бы извиняться перед американским народом. Как и многим другим в СМИ. У меня на это уйдут месяцы, но мы проследим каждую ниточку и напомним вам, что здесь было сделано.



Правда выставлена на всеобщее обозрение. Никакого сговора, никакого препятствования (правосудию. — ИноТВ). Ничего правдивого в той лжи, которая распространялась изо дня в день. Наша программа была права с самого начала, потому что в отличие от мейнстримных СМИ мы говорили правду и подкрепляли её доказательствами.



Со вчерашнего дня многие из вас пишут мне. Вы хотите, чтобы я сегодня торжествовал победу. Но у меня сегодня вовсе не праздничное настроение. Сейчас каждый американец, узнавший правду, должен быть в гневе из-за того, что произошло. Вся Америка! Я зол, и вся страна должна злиться из-за того, что произошло. Просто потому, что это лишь первая глава.



Это должен быть час расплаты для СМИ, для «глубинного государства», для тех, кто злоупотребляет властью. Они так нагло это делали в нашей стране! Если мы с этим не разберёмся, если не призовём этих людей к ответу, я вас уверяю, при всей моей любви к этой стране и к нашему будущему, к нашим детям и внукам, мы потеряем величайшую страну, данную людям Богом за всю историю. Мы её потеряем!



Что мы имеем: 675 дней, 25 с лишним миллионов долларов, 2800 повесток и судебных запросов, 500 свидетелей, 500 ордеров на обыск. Выломанные двери. Предрассветные рейды. Обвинительные приговоры по тяжким статьям за процессуальные правонарушения. Закручивание гаек с целью ускорить… или в надежде заставить людей лгать во вред президенту. Другие поломанные жизни. Растущие счета за услуги адвокатов у столь многих американцев. Многим из них теперь грозит банкротство, в том числе генерал-лейтенанту Флинну. Вот как мы отплатили ветерану боевых действий за 33 года службы!



Предыдущее, девятимесячное расследование ФБР не нашло никаких доказательств сговора Трампа с Россией. Двухпартийное сенатское расследование не нашло никаких доказательств сговора — пресса никогда не говорила вам об этом. Ещё одно расследование в палате представителей не нашло никаких доказательств сговора. И после всего этого — подумать только! — на этих выходных из краткого сообщения генпрокурора Билла Барра о выводах доклада Мюллера мы узнали, что и Роберт Мюллер не нашёл никаких доказательств сговора Трампа с Россией. Это уже четвёртый раз!



Дата выхода в эфир 22 марта 2019 года.