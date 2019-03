Журналист: вторжение в Ирак и «российское дело» — сопоставимые по масштабам медийные катастрофы

Многие из тех, кто продвигал историю о «сговоре» Трампа с Россией, ранее активно выступали за вторжение в Ирак и не понесли за это никакого наказания, отмечает в эфире Fox News независимый журналист Майкл Трейси. По его словам, американские СМИ не в состоянии осознать свои ошибки, и виной всему — их «нездоровые» связи с деятелями спецслужб.

Майкл Трейси — независимый журналист. Он уже в разъездах, освещает президентскую гонку. Сегодня он с нами на связи, откуда именно — разглашать не будем. Итак, Майкл Трейси, вы, один из очень немногих, отметили эту причудливую взаимосвязь между новостными организациями и отставными сотрудниками разведки.



МАЙКЛ ТРЕЙСИ, журналист: Да.



Мне такое положение дел кажется очень нездоровым. Вы согласны?



МАЙКЛ ТРЕЙСИ: Я считаю это нездоровым. И я считаю, что отчасти из-за этого СМИ будут принципиально неспособны к рефлексии над вопросом, где же во всём этом деле они так чудовищно ошиблись. Если (бывший директор ЦРУ. — ИноТВ) Джон Бреннан — ваш коллега на другом канале, это может ослабить вашу решимость тщательно исследовать методы, из-за которых в эфире было создано такое ложное впечатление о реальных последствиях этой истории.



Знаете, на прошлой неделе была годовщина вторжения в Ирак. За это время все главные медийные сторонники вторжения поднялись на высокие уровни власти и влияния. Я могу кое-кого назвать. Многие из них, откровенно говоря, время от времени появляются на вашем телеканале.



Это правда. Вы правы. Один из них сейчас — советник президента США по национальной безопасности! Так что да, я в курсе.



МАЙКЛ ТРЕЙСИ: Именно! Джон… Если бы я мог поговорить с президентом Трампом, я бы спросил его: «Почему вы назначили Джона Болтона, одного из главных сторонников Иракской войны, своим советником по национальной безопасности? Вы ведь много раз говорили, что Иракская война была катастрофой!» Но я отклонился от темы.



Смысл в том, что эта история про Трампа и Россию является сравнимым по масштабам провалом СМИ. Слава Богу, меньше смерти. Зато столько же тотальной неспособности… тотальной неосмотрительности в обращении с фактами.



Да.



МАЙКЛ ТРЕЙСИ: И у меня такое чувство, что произойдёт что-то очень похожее. Люди, в отношении которых доказано, что они решительно неправы и что они два с лишним года, теперь уже почти три года, обманывали американский народ, ничем за это не поплатятся. Для них не будет никаких последствий.



Вас, или меня, или обычных людей в случае позорного провала на работе, вероятно, понизят в должности, может быть, даже уволят. Репутации будет нанесён какой-то ущерб. Но всё совсем по-другому с медийной элитой, которая раскручивала эту историю и пользовалась огромным влиянием на чиновников от госбезопасности, вроде (бывшего заместителя директора ФБР. — ИноТВ) Эндрю Маккейба, инициатора одного из расследований ФБР в отношении Трампа.



Послушайте, что говорил Эндрю Маккейб во время недавнего турне по случаю выхода его книги. Такое впечатление, что он чуть ли не постоянный читатель статей Дэвида Фрума в The Atlantic. Фрум, как вы знаете, работал на Джорджа Буша — младшего, он причастен к созданию термина «ось зла». Он был одним из самых активных сторонников Иракской войны. Он также один из самых активных защитников «рашагейта». Эти множества часто пересекаются.



Да.



МАЙКЛ ТРЕЙСИ: А Эндрю Маккейб… Такое впечатление, что он просто просматривал Twitter или, скажем, читал The New York Times. Насколько мы знаем, у него не было какой-то закрытой информации, которая побудила бы его начать эти беспрецедентные расследования в отношении демократически избранного президента.



Напоследок я хотел бы задать вам один вопрос… Вы подобрались к нему вплотную. Кажется, вчера бывший директор ФБР Джим Коми написал публицистическую статью, в которой, по сути, предсказал то, что мы узнали сегодня. Никаких обвинений, никакого сговора. Напрашивается вывод, что у Джима Коми есть какой-то источник в следствии Мюллера. Разве это не должно пошатнуть веру всего нашего общества в наши учреждения?



МАЙКЛ ТРЕЙСИ: Учитывая, что Коми так долго возглавлял это учреждение, он уже пошатнул веру многих…



Хорошо подмечено!



МАЙКЛ ТРЕЙСИ: Не думаю, что эти его слова что-то сильно изменят. Но позвольте, Такер, я скажу ещё одну вещь. Я с радостью раскрою своё местонахождение: я в Нью-Гэмпшире, где кандидаты в президенты ведут свою агитационную работу.



И в этом вопросе кандидаты в президенты от Демократической партии совершенно выставили себя на посмешище. Потому что они во многом приняли самую максималистскую интерпретацию того, в чём состоял «заговор» Трампа с Россией. Хотя скептики и говорили: «Давайте проявим осторожность, не будем делать поспешных выводов».



Единственное исключение — кандидат, о котором я пишу на этой неделе, Тулси Габбард. Только на прошлой неделе она заявила, по сути, следующее: люди, называвшие Трампа марионеткой России, отвлекли внимание от того факта, что Трамп противоречит многим своим предвыборным заявлениям и предпринимает агрессивные действия по отношению к России. На этом, мол, и должны были делать акцент демократы всё это время, а не на этой бесконечной теории заговора.



Вы совершенно правы! И по нынешним временам она поступила очень смело, сказав это. Майкл Трейси, большое спасибо, что уделили нам время сегодня. Рад был вас видеть.



МАЙКЛ ТРЕЙСИ: Спасибо.



Дата выхода в эфир 22 марта 2019 года.