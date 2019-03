Fox News: во времена Трампа американские СМИ «девальвируют» сами себя

Увидев врага в лице Дональда Трампа, пресса отбросила объективность и ввязалась в политическую борьбу, заявил известный в США журналист Тед Коппел. Как отмечает Fox News, американские СМИ больше не делают различий между новостями и мнениями, поскольку их цель — заново пережить Уотергейт и уничтожить непопулярного президента.

На днях бывший ведущий Nightline Тед Коппел совершил смелый поступок — высказал очевидную истину. Во время дискуссии в Фонде Карнеги за международный мир Коппел заявил, что пресса отказалась от объективности и теперь занимается политической вендеттой.



ТЕД КОППЕЛ, журналист: Я ужасно обеспокоен тем, что сегодня, когда вы говорите о The New York Times, о The Washington Post, речь идёт не о тех The New York Times и The Washington Post, которые были 50 лет назад. Речь идёт об организациях, которые, по-моему, действительно решили, на уровне организаций, что Дональд Трамп — это плохо для Соединённых Штатов.



Сегодня с нами старший политический аналитик Fox Брит Хьюм, он много лет работал с Тедом Коппелом. Брит, Тед Коппел совсем не кажется мне консерватором, но думаю, его недавние слова придутся очень не по душе многим левым. Это правда? Как вы считаете, почему он это сказал?



БРИТ ХЬЮМ, старший политический аналитик Fox News: Думаю, это несомненная истина, Такер. Вы правы, я действительно много лет проработал с Тедом Коппелом. Он, как и я, журналист старой школы. Мы из одной и той же традиции: новости освещаются нейтрально, мнения — удел колумнистов и авторов редакционных статей. А в теле- и радиожурналистике есть комментаторы и есть корреспонденты, освещающие новости. Эти разделительные линии всё больше размывались, а в эпоху Трампа, как отметил Коппел, исчезли совсем — из-за того что избрание Дональда Трампа журналисты восприняли как чрезвычайное положение общенационального масштаба. Они чувствовали, что их патриотический долг — сопротивляться и делать всё возможное, чтобы аннулировать это президентство. Что они и делают, на мой взгляд, весьма старательно. Мы постоянно видим свидетельства этого.



Наверное, особенно меня злит то, что всё это делается не открыто, не честно. Люди, чья работа — выражать своё мнение, довольно откровенны: и мы в нашей программе, и Рейчел Мэддоу. Я не зол на Рейчел Мэддоу: она прямо говорит, кто она. Люди, чья работа — выражать своё мнение, никого не вводят в заблуждение. Почему бы новостным журналистам, которые решили стать активистами, просто не заявить об этом вслух?



БРИТ ХЬЮМ: Я с этим согласен. Но я думаю… Послушайте, я думаю, произошло следующее: свою роль сыграл Уотергейт. Потому что в тот момент — самый волнующий, самый примечательный момент в современной истории американской журналистики — было такое впечатление, что эти два молодых репортёра уничтожили президента США.



Знаете, нам всем говорили, что «четвёртая власть» могущественна, но никто из нас никогда не видел ничего подобного. Это было поистине знаменательное событие. Это было чарующе, этому были посвящены фильмы, бесчисленные книги и так далее. Это был исключительный момент, и он создал атмосферу, в которой, я думаю, журналисты хотели заново это пережить.



И тут в лице Дональда Трампа появляется мишень, ещё более непопулярная, чем Ричард Никсон! И они принялись за своё. Знаете, в те времена, когда The Washington Post освещала Уотергейт, что все так празднуют, это освещение было весьма солидным.



Я знаю.



БРИТ ХЬЮМ: А когда в этом году Дональд Трамп выступил с посланием о положении дел в стране, на следующий день заголовок — заголовок! — во всю ширину страницы The Washington Post гласил: «Диссонирующий призыв к единству». Это же мнение! Раньше в заголовках на новостных страницах такого не бывало. Ни в какой газете, тем более в The Washington Post. Как отметил Тед Коппел, ситуация изменилась. И, по-моему, не к лучшему.



Да уж. Они девальвируют сами себя, это точно. Спасибо, Брит Хьюм, рад был вас видеть.



БРИТ ХЬЮМ: Пожалуйста.



Дата выхода в эфир 19 марта 2019 года.