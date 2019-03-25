MSNBC о докладе Мюллера: импичмент Трампу уже не грозит

Министерство юстиции США сообщило, что спецпрокурор США Роберт Мюллер пришёл к выводу, что ни президент Трамп, ни члены его команды не вступали в сговор с Россией, передаёт MSNBC. Как отмечает канал, хотя спецпрокурор не стал ни обвинять, ни оправдывать Трампа в препятствовании правосудию, содержание доклада говорит о том, что до окончания срока импичмент американскому лидеру, скорее всего, уже не грозит.

Основные выводы Роберта Мюллера и его команды следователей, которых мы так долго ждали, наконец, доступны общественности. В своём кратком обзоре доклада генеральный прокурор США Уильям Барр сообщил, что ни один американец из участвовавших в предвыборной кампании Трампа не вступал в сговор и не координировал свои действия с Россией с целью оказать влияние на предвыборную гонку 2016 года.



Тем не менее остаётся вопрос препятствования правосудию. Спецпрокурор здесь не пришёл к однозначному выводу — касательно виновности или невиновности — о том, препятствовал ли фигурант расследования правосудию. Кроме того, хотя в этом докладе говорится, что президент не совершал никаких преступлений, оправдательному вердикту в нём места также не нашлось. Несмотря на это президент похвалил этот документ в Twitter, а также, по сути, во всех остальных местах, заявив следующее: «Никакого сговора, никакого препятствования правосудию. ЦЕЛИКОМ И ПОЛНОСТЬЮ ОПРАВДАН». На этих кадрах он покидает свой клуб в Мар-а-Лаго и возвращается в Вашингтон.



ДОНАЛЬД ТРАМП, президент США: После долгого изучения, после долгого расследования, после того, как многие люди так сильно пострадали, после того, как на действия другой стороны закрыли глаза, после того, как произошло много ужасных, плохих вещей для нашей страны, только что объявили, что никакого сговора с Россией не было. Не было также никакого препятствования правосудию. Это полное оправдание. Позор, что нашей стране пришлось через такое пройти. И, если честно, позор, что через это пришлось пройти и вашему президенту, и вся эта история началась ещё до моего избрания. И началась она на незаконных основаниях, так что я надеюсь, что кто-то займётся расследованием действий другой стороны. Это была незаконная попытка отстранения от власти, которая провалилась.



Однако спикер палаты представителей Нэнси Пелоси и лидер демократического меньшинства в сенате Чак Шумер оценили этот четырёхстраничный документ совсем по-другому, заявив, что это письмо вызывает столько же вопросов, сколько и даёт ответов. По их мнению, президента оно не оправдывает и — я цитирую — «в свете широко известного ангажированного отношения мистера Барра к расследованию спецпрокурора, он не является нейтральным наблюдателем и не способен объективно оценивать этот доклад».



Тем временем председатель юридического комитета палаты представителей Джерри Надлер уже заявил, что собирается вызвать генерального прокурора в конгресс для дачи показаний. Кроме того, мы можем услышать призывы опросить и спецпрокурора.



Однако конечный итог этого дела следующий: вероятность того, что президента снимут с должности в результате импичмента до ноября 2020 года, после этих событий фактически равна нулю.



Дата выхода в эфир 25 марта 2019 года.