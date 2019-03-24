Guardian: отчёт Мюллера — далеко не последняя «юридическая угроза» для Трампа

Многие сторонники американского президента с радостью восприняли тот факт, что по итогам «российского расследования» спецпрокурор Роберт Мюллер не стал выносить новых обвинений. Но не стоит торопиться с выводами, пишет The Guardian. Хотя бы потому, что деятельность Трампа и его семьи всё ещё тщательно изучается демократами в конгрессе, которые обладают достаточным влиянием, чтобы «выжать все соки» из окружения главы Белого дома, подчёркивает издание.

Спецпрокурор Роберт Мюллер передал генпрокурору США Уильяму Барру доклад о «российском вмешательстве» в американские выборы 2016 года. Выводы этого расследования остаются «крупнейшим секретом Вашингтона, подпитывающим безумные домыслы», пишет The Guardian.

Тем не менее один факт всё же доступен общественности. По итогам расследования, на которое было потрачено миллионы долларов и 674 дня, Мюллер рекомендовал не предъявлять новых обвинений. Следовательно, по всей видимости, сын американского президента Дональд Трамп-младший и его зять Джаред Кушнер «вышли сухими из воды». Несмотря на то, что оба встречались с «представителями Кремля», отмечает издание.

Пока сам глава Белого дома находится вдали от Вашингтона в своей резиденции Мар-а-Лаго, его сторонники требуют отмщения и видят в завершении расследования повод для радости. «Сообщения о том, что не будет новых обвинительных актов, подтверждают, что мы знали всё это время: никакого сговора с Россией никогда не существовало. Единственный сговор был между демократами и многими представителями СМИ, который распространяли эту ложь, потому что они отказывались принимать результаты выборов 2016 года», — заявил Стив Скализ, один из лидеров республиканцев в палате представителей конгресса.

Но аналитики призывают проявить осторожность. По их мнению, Мюллер мог не выдвинуть обвинения против некоторых фигурантов, потому что передал их дела другим следователям. Кроме того, существует вероятность, что этот доклад может убедить в «сговоре», если не суд, то общественное мнение, усилив требования отстранить Трампа от занимаемой должности и «смертельно ранив его шансы на переизбрание».

Как бы то ни было, доклад Мюллера едва ли станет завершением этого вопроса. С тех пор как демократы взяли под контроль палату представителей, они запустили огромное число расследований, касающиеся Трампа, его президентства, семьи и деловых интересов. Они обладают правом выписывать повестки в суд и всё ещё могут «выжать все соки» из Дона-младшего и Кушнера, полагает издание.

Трампа поджидает «юридический риск» и на другом фронте. В прошлом году его личный юрист Майкл Коэн признал себя виновным в финансовых махинациях. Кроме того, офис прокурора в Манхеттене изучает траты инаугурационного комитета Трампа и ведения бизнеса его семейной компании Trump Organization.

«Но пока Америка размышляет над поворотным моментом в её современной политической истории. Расследование Мюллера раскололо Вашингтон и нацию — президент отчаянно пытается дискредитировать его как «выдумку» и «охоту на ведьм», а антитрамповское сопротивление жаждет, чтобы оно стало секретным оружием, которое наконец сможет сокрушить президента. Единственный человек, который, казалось, не говорил о расследовании в этих выходные, был вечно молчаливый, похожий на сфинкса и прямой как стрела сам Роберт Мюллер», — заключает The Guardian.