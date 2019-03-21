Independent: Трамп призвал Мюллера опубликовать доклад по «российскому вмешательству»

Как заявил Дональд Трамп, он будет рад, если опубликуют доклад спецпрокурора Роберта Мюллера по возможному российскому вмешательству в президентские выборы 2016 года в США, сообщает The Independent. «Пусть люди увидят, и посмотрим, что произойдёт», — подчеркнул американский лидер.
Президент США Дональд Трамп заявил, что будет рад, если доклад специального прокурора Роберта Мюллера по возможному сговору между предвыборным штабом американского лидера и Россией будет представлен общественности, пишет The Independent.
«Пусть его (доклад. — ИноТВ) опубликуют, пусть люди увидят, всё в руках генерального прокурора… и мы посмотрим, что произойдёт», — заявил глава Белого дома.
Между тем Трамп не преминул сделать злобный выпад в сторону спецпрокурора, отмечает The Independent.
В своём заявлении президент США, пытаясь, по всей видимости, подорвать доверие к независимому расследованию Мюллера по поводу предполагаемого вмешательства Москвы в американские президентские выборы 2016 года, заявил, что специальный прокурор «раздираем противоречиями» из-за «скверной бизнес-сделки», в которой он принимал участие вместе с Трампом.
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