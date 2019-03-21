Independent: Трамп призвал Мюллера опубликовать доклад по «российскому вмешательству»

Президент США Дональд Трамп заявил, что будет рад, если доклад специального прокурора Роберта Мюллера по возможному сговору между предвыборным штабом американского лидера и Россией будет представлен общественности, пишет The Independent.

«Пусть его (доклад. — ИноТВ) опубликуют, пусть люди увидят, всё в руках генерального прокурора… и мы посмотрим, что произойдёт», — заявил глава Белого дома.

Между тем Трамп не преминул сделать злобный выпад в сторону спецпрокурора, отмечает The Independent.

В своём заявлении президент США, пытаясь, по всей видимости, подорвать доверие к независимому расследованию Мюллера по поводу предполагаемого вмешательства Москвы в американские президентские выборы 2016 года, заявил, что специальный прокурор «раздираем противоречиями» из-за «скверной бизнес-сделки», в которой он принимал участие вместе с Трампом.