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Independent: Трамп призвал Мюллера опубликовать доклад по «российскому вмешательству»

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Как заявил Дональд Трамп, он будет рад, если опубликуют доклад спецпрокурора Роберта Мюллера по возможному российскому вмешательству в президентские выборы 2016 года в США, сообщает The Independent. «Пусть люди увидят, и посмотрим, что произойдёт», — подчеркнул американский лидер.
Independent: Трамп призвал Мюллера опубликовать доклад по «российскому вмешательству»
Reuters
Президент США Дональд Трамп заявил, что будет рад, если доклад специального прокурора Роберта Мюллера по возможному сговору между предвыборным штабом американского лидера и Россией будет представлен общественности, пишет The Independent.
 
«Пусть его (доклад. — ИноТВ) опубликуют, пусть люди увидят, всё в руках генерального прокурора… и мы посмотрим, что произойдёт», — заявил глава Белого дома.
 
Между тем Трамп не преминул сделать злобный выпад в сторону спецпрокурора, отмечает The Independent.
 
В своём заявлении президент США, пытаясь, по всей видимости, подорвать доверие к независимому расследованию Мюллера по поводу предполагаемого вмешательства Москвы в американские президентские выборы 2016 года, заявил, что специальный прокурор «раздираем противоречиями» из-за «скверной бизнес-сделки», в которой он принимал участие вместе с Трампом.
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источник
Independent Великобритания Европа
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Дональд Трамп президентские выборы расследование Роберт Мюллер Россия США
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