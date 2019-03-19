USA Today: половина американцев согласна с Трампом — на него устроили «охоту на ведьм»

Половина американцев согласна с тем, что президент США Дональд Трамп действительно стал жертвой «охоты на ведьм», в то время как доверие электората к расследованию спецпрокурора Роберта Мюллера по делу о «российском вмешательстве» пошатнулось, пишет USA Today со ссылкой на данные опроса. Кроме того, как отмечает газета, после того, как спикер палаты представителей Нэнси Пелоси фактически выступила против импичмента, американское общество также начало более скептически относиться к такому варианту.

В преддверии предполагаемого окончания расследования спецпрокурора США Роберта Мюллера по делу о «российском вмешательстве» в выборы, новый опрос показал, что доверие американцев к Мюллера пошатнулось, а половина респондентов согласны с тем, что президент Дональд Трамп действительно стал жертвой «охоты на ведьм», пишет USA Today со ссылкой на данные собственного опроса.

При этом количество респондентов, считающих что палата представителей США должна всерьёз рассмотреть вариант импичмента, упало на 10 процентных пунктов — до 28%.

Тем не менее результаты опроса продемонстрировали, что американцы по-прежнему сомневаются в честности Трампа и придерживаются диаметрально противоположных оценок его деятельности. 52% опрошенных практически или вовсе не верят в заявления американского лидера касательно предполагаемого «сговора» членов его избирательной кампании с Москвой для победы на выборах.

При этом 28% считают, что с расследование спецпрокурора Мюллера будет, по большому счёту, справедливым и точным, что на пять процентов меньше декабрьских показателей. Для сравнения 30% опрошенных испытывают относительное доверие к опровержениям Трампа, что является самым высоким показателем за всё время.

За время своего расследования Мюллер предъявил обвинения 34 лицам, в том числе «российским агентам разведки», а также помощникам и советникам Трампа. В обвинительных заключениях говорилось о том, что члены избирательной кампании Трампа хотели извлечь выгоду из попыток России «вмешаться» в выборы, напоминает USA Today.

В то же время результаты опроса, по мнению газеты, подготавливают почву для ожесточённой межпартийной борьбы, которая начнётся, когда доклад Мюллера ляжет на стол к генпрокурору Уильяму Барру. Шквал критики Трампа в адрес его недоброжелателей укрепил его позиции и поставил под вопрос намерения следователей.

50% респондентов согласны с тем, что деятельность спецпрокурора можно назвать «охотой на ведьм», а в отношении самого президента ведётся больше расследований, чем в отношении его предшественников по политическим причинам. При этом 47% придерживаются противоположного мнения.

По словам директора Центра политических исследований Университета Саффолка Дэвида Палеологоса, то, что Трампу удалось убедить половину избирателей в том, что его действия подвергаются беспрецедентному изучению, весьма примечательно.

«Даже среди тех людей, которые утверждали, что они в какой-то мере доверяют расследованию Мюллера, половина согласилась с заявлениями Трампа об охоте на ведьм», — отметил он.

Между тем, по данным опроса, поддержка импичмента серьёзно упала после того, как спикер палаты представителей Нэнси Пелоси допустила такой вариант развития событий только при условии, что его поддержат обе партии.

«Если ему не объявят импичмент, то это вовсе не конец света, потому что 2020 год уже не за горами, — отметил по этому поводу один из респондентов Кельвин Крофорд. — Мне кажется, что Трамп проиграет, если на сцене появится кандидат, который начнёт предлагать людям то, чего они действительно хотят».