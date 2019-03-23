Bild объяснил, почему Трамп может праздновать завершение расследования Мюллера как свою победу

У Дональда Трампа есть все основания праздновать победу, пишет немецкий таблоид Bild. В пятницу спецпрокурор Роберт Мюллер объявил о завершении «российского дела» и направил отчёт в Министерство юстиции США. Его содержание пока неизвестно, однако уже ясно, что Трампу не придётся отвечать под присягой, и против него и его родственников не будет выдвинуто никаких обвинений — в то время как многим сторонникам президента придётся отправиться в тюрьму.

Если бы Дональд Трамп не был таким радикальным противником алкоголя, в эти выходные он, вероятно, напился бы шампанского, потому что таких хороших для него новостей не случалось уже давно, пишет немецкий таблоид Bild.

Расследование «российского дела» завершено, сообщается в статье. Оно длилось 675 дней, и, наконец, в пятницу спецпрокурор Роберт Мюллер направил отчёт в Министерство юстиции. За выходные конгресс должен представить выжимку из этого документа. Впрочем, уже сейчас известно, что бывший директор ФБР Мюллер не советовал выдвигать никаких новых обвинений.

Как поясняет издание, это означает, что Дональду Трампу не придётся отвечать под присягой, и официальное обвинение не будет предъявлено ни ему самому, ни его сыну Дональду, дочери Иванке или зятю Джареду Кушнеру.

По американским СМИ уже разошлось слово «реабилитация», а в окружении Белого дома говорят о хорошем дне для Америки.

Как сообщается в статье, решение по поводу дальнейшей судьбы отчёта Мюллера принимает генпрокурор США Уильям Барр, который уже уведомил конгресс о том, что не имеет намерения обнародовать полный отчёт.

По версии Bild, ситуация выглядит как победа Дональда Трампа, потому что Мюллер отправил в тюрьму многих сотрудников президента — в том числе бывшего управляющего его предвыборной кампанией Пола Манафорта и экс-юриста Трампа Майкла Коэна — однако даже спустя 22 месяца расследований не нашёл повода для допроса самого главы Белого дома.

Теперь Трамп может вздохнуть с облегчением, потому что его семье тоже больше ничего не угрожает, отмечает издание. До последнего момента оставались сомнения в том, могут ли быть выдвинуты обвинения против его старшего сына Дональда и зятя Джареда Кушнера, но теперь они вне опасности — как и дочь президента Иванка Трамп.

Демократы США требуют обнародовать полный текст отчёта Роберта Мюллера и не хотят позволять Трампу так легко соскочить с крючка. Сам Дональд Трамп воспринял завершение расследования на удивление сдержанно и уже в тот же день улетел вместе с супругой и младшим сыном во Флориду.

Впрочем, маловероятно, что в российском деле вокруг американского президента поставлена точка, отмечает немецкий таблоид. Противники Трампа по-прежнему убеждены, что, если Дональд Трамп-младший встречался с российским адвокатом, это говорит о наличии некоего незаконного сотрудничества. Сторонники Трампа, в свою очередь, уверены, что, если Роберт Мюллер не рекомендовал выдвигать новых обвинений по делу о российском вмешательстве в выборы, значит, никакого сговора не было.

По уверениям Bild, хотя смещение Дональда Трампа с поста президента теоретически возможно, никто сейчас не верит, что дело может дойти до импичмента, который бы лишь усугубил раскол страны и стал бы пустой тратой времени.

Так что у Дональда Трампа есть все основания праздновать победу, заключает немецкий таблоид. Его семья вне опасности, и ему самому больше не нужно беспокоиться по поводу расследования — во всяком случае, пока он занимает свой пост в Белом доме. Однако вопрос о том, какие данные из отчёта Мюллера будут опубликованы и как на них отреагирует американская общественность, пока остаётся открытым, подчёркивает Bild.