CNN: важный момент для Белого дома — Мюллер завершил расследование «российского вмешательства»

Согласно поступившей информации, Министерство юстиции сообщило о том, что генеральный прокурор Уильям Барр уже получил доклад специального прокурора Роберта Мюллера. Расследование, длившееся 675 дней, теперь завершено. Очевидно, что это важный момент для Белого дома. Несомненно, это расследование нависало над президентским правлением Дональда Трампа с самого его начала. Теперь вопрос заключается в следующем: что в этом докладе?

Ожидается, что Уильям Барр проведёт разбор того, что выяснил Роберт Мюллер и его расследование. А затем он расскажет конгрессу именно то, что он им может рассказать. На самом деле, это будет уже доклад Уильяма Барра, который будет гораздо меньше того, что предоставил Роберт Мюллер в рамках своего расследования.

Давайте вернёмся немного назад и поговорим обо этом расследовании. Судя по всему, оно было одним из самых плодотворных, если сравнить его со среднестатистическим расследованием Минюста.

Давайте пробежимся по нему: 37 обвиняемых, в том числе 6 соратников Трампа, которым в результате этого расследования были предъявлены обвинения в совершении преступлений, 5 человек на данный момент получили тюремные сроки. Кроме того, было установлено, что по меньшей мере у 16 соратников Трампа в ходе предвыборной компании или во время передачи власти были контакты с Россией, русскими.

Повторюсь: как раз это и было поручено расследовать Роберту Мюллеру, после того как произошло вмешательство в президентские выборы 2016 года. Очевидно, сейчас мы должны перевернуть страницу, принимая во внимание тот факт, что речь идёт о необычном расследовании. Большой вопрос остаётся в том, были ли обнаружены какие-то доказательства сговора между людьми, связанными с предвыборным штабом Трампа, и русскими, знал ли президент о чём-то подобном, был ли какой-либо сговор, чтобы, по сути, добиться победы на выборах 2016 года.

Пока Роберт Мюллер подобных обвинений не предъявил ни в одном из приданных общественной огласке дел. Поэтому вопрос заключается в том, есть ли в докладе, переданном Робертом Мюллером генеральному прокурору Уильяму Барру, нечто, связанное со сговором. Есть ли там какие-либо улики или доказательства препятствования правосудию, какие-либо доказательства преступлений, по которым он не смог предъявить обвинения. Именно в этом заключается большой вопрос. И, разумеется, Вульф, Уильям Барр теперь проведёт разбор этого доклада, прежде чем он выступит перед конгрессом с отчётом, по тем фактам, которые были выявлены Робертом Мюллером.

Материал предоставлен CNN.

Дата выхода в эфир 22 марта 2019 года.