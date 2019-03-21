Independent: в конгрессе беспокоятся, что «российскому влиянию» уделяется мало внимания

Глава комитета по разведке палаты представителей США Адам Шифф заявил, что намерен сосредоточиться на расследовании возможного «иностранного влияния» на Дональда Трампа или его окружение. По признанию конгрессмена, его беспокоит, что команда спецпрокурора Роберта Мюллера уделяет недостаточно внимания предполагаемым «финансовым связям» американского президента с Россией.

В своём расследовании «российского вмешательства» комитет по разведке палаты представителей США уделит основное внимание тому, находится ли сам Дональд Трамп или кто-либо в его окружении под «влиянием иностранных держав». Об этом в своём новом интервью сообщил конгрессмен Адам Шифф, пишет The Independent.

По признанию главы комитета, его беспокоит, что команда спецпрокурора Роберта Мюллера уделяет недостаточно внимания предполагаемым «финансовым связям» американского президента с Россией. «Судя по публичной или иной информации, остаётся широко открытым вопрос, изучил ли спецпрокурор этот аспект», — заявил Шифф в эфире NBC News.

Он предположил, что подобные «связи» могут создать потенциальный конфликт интересов в Белом доме. В качестве примера он привёл показания бывшего юриста американского президента Майкла Коэна о «секретных» строительных проектах в Москве, которые якобы планировал Трамп.

«Я определённо согласен с тем, что контрразведывательное расследование может быть важнее уголовного, потому что оно касается текущих угроз нашей национальной безопасности — вопроса, оказался ли президент или кто-то в его окружении скомпрометированы иностранной державой», — подчеркнул Шифф.

Cпор о «российских связях» Трампа не прекращается со времени его вступления в должность в 2017-м. В том же году бывший глава его предвыборного штаба Пол Манафорт был вынужден зарегистрироваться иностранным агентом из-за работы на «пророссийскую» украинскую Партию регионов Виктора Януковича.

Палата представителей также тщательно изучает иностранные долги и «российские связи» Джареда Кушнера, зятя Трампа и высокопоставленного советника Белого дома. Причиной стало то, что при получении доступа к секретной информации политик не указал около 100 контактов с представителями России, отмечает издание.

Трамп неоднократно выступал с критикой в адрес Шиффа. В одном из недавних твитов он назвал расследование палаты представителей «ранее невиданной, безграничной травлей президента», напоминает The Independent.