Обозреватель Hill: ФБР нарушило закон, запрашивая слежку за фигурантами «российского дела»

Когда ФБР запрашивало разрешение на слежку за Картером Пейджем и Джорджем Пападопулосом, оно должно было проверить правдоподобность свидетельства своих информаторов и предоставить все сведения о возможной невиновности советников Трампа. Однако, судя по всему, этого сделано не было, полагает автор статьи в The Hill. Поэтому он делает вывод о том, что были нарушены ключевые правила.

Если Дональд Трамп рассекретит документы по российскому делу, то, возможно, из них станет ясно, что сотрудники ФБР грубо нарушили правила, когда устанавливали слежку за фигурантами «российского дела» Картером Пейджем и Джорджем Пападопулосом, пишет Джон Соломон в своей статье для The Hill.



По его словам, оба советника Трампа ещё в самом начале расследования ФБР дали исчерпывающие объяснения своей деятельности, которые лишали основания все обвинения в их адрес. Однако бюро, тем не менее, установило за ними слежку, не предоставив суду всех сведений, и тем самым, получается, вмешивалось в ход предвыборной кампании.



Так, по правилам, действующим в США, чтобы установить слежку за человеком вроде Пейджа, ФБР должно выполнить три условия. Во-первых, нужны доказательства, что источнику информации можно верить. Во-вторых, они обязаны предоставить всю информацию, которая может поставить под сомнение достоверность их источников. Наконец, они должны раскрыть любые данные, которые говорят в пользу невиновности людей, в отношении которых они хотят установить слежку.



В данном случае явно нарушены были несколько пунктов, уверен автор статьи. Например, досье Кристофера Стила без должной проверки было представлено как главное доказательство против Пейджа. Кроме того, при получении разрешения на слежку ФБР не указали, что сам Стил признался, что ему платили демократы за сбор компромата на республиканцев. И лишь остаётся неясным, были ли у ФБР свидетельства о невиновности Пейджа и Пападопулоса. По словам автора статьи, об этом можно судить по тому, о чём общались оба советника со Стефаном Хэлпером, который оказался тайным агентом американских спецслужб — ведь эти разговоры частично задокументированы, но пока засекречены.



Сам Соломон общался и с Пейджем, и с Пападопулосом, и считает, что они предоставили доказательства своей непричастности к вероятному вмешательству России в выборы в США. Так, оба они по отдельности встречались со Стефаном Хэлпером.



Картер Пейдж общался с Хэлпером примерно в то время, когда ездил в Москву. По его словам, он был в шоке от обвинений, будто он был в сговоре с Россией, и говорил об этом всем, кого знал, включая Хэлпера. В июле 2016 года Пейдж ездил в Россию, чтобы выступить с речью в том же университете, где несколько лет назад выступал президент Обама. Он уверяет, что сознательно избегал каких-либо подозрительных действий. Его показания подтверждаются его письмом на имя Джеймса Коми, который тогда был директором ФБР, где он уверяет, что не встречался в том году ни с одним российским чиновником из списка санкций, хотя официально подобных предписаний не было.



В свою очередь, и Пападопулос утверждал, что разговаривал с Хэлпером про вероятный «сговор» Трампа с Россией и уверял его в своей непричастности и в том, что он не знает ни о какой связи кого-либо из команды Трампа с иностранной державой. Больше того, по его словам, он настаивал, что США нужно поддерживать Украину, а также что Россия всегда будет их конкурентом, даже если Трамп решит с ней сотрудничать.



Однако, судя по всему, ФБР ни разу не передало суду какую-либо информацию о том, что Пейдж и Пападопулос заверяли информаторов в своей невиновности. Если найдутся вещественные доказательства в виде аудиозаписей или расшифровок разговоров, которые были в распоряжении ФБР, то это будет означать, что сотрудники бюро серьёзно нарушили закон. В таком случае ответить придётся и бывшим сотрудникам ФБР, включая всех, кто занимался этим делом вплоть до Джеймса Коми, а также покидающему свой пост заместителю генпрокурора Роду Розенстайну, пишет Джон Соломон в своей статье для The Hill.