NEOPresse Оригинал

NEOPresse: историю о «российском вмешательстве» раздувают доносчики и манипуляторы

Материал представлен в пересказе ИноТВ
«Доносчики и манипуляторы» в СМИ, а также политике специально раздувают историю о российском вмешательстве в западные дела, пишет NEOPresse. При этом их главная мотивация не в поиске правды, а в том, чтобы сохранить за собой рабочие места. Ведь если не будет результатов, они перестанут получать деньги от государства, объясняет издание.
NEOPresse: историю о «российском вмешательстве» раздувают доносчики и манипуляторы
Reuters

Сейчас в США на главу Белого дома Дональда Трампа оказывается сильное давление, пишет NEOPresse. Его адвокат Майкл Коэн даёт показания против президента. Но в одном из пунктов обвиняющей стороне придётся «пойти на попятную». Это касается информации о том, что Россия помогла ему стать главой государства.

Задуматься над обоснованностью своих нападок на Кремль стоит и немецким СМИ, а также политикам, которые утверждают, что Москва ведёт в Германии кампанию по дезинформации, а также пытается повлиять на ход выборов в Европарламент. Дело в том, что доказательств этому нет, поясняет издание.
 
«Доносчики и манипуляторы» специально раздувают эту версию, подчёркивает профессор Университета Джона Хопкинса Томас Рид. При этом главное, что их интересует, это не правда, а сохранение за собой рабочих мест. Ведь чтобы и дальше получать деньги от государства за свою деятельность, им нужно демонстрировать результаты, а их зачастую не бывает.
 
Это касается и попыток обвинить «российскую фабрику троллей» под названием «Агентство интернет-исследований» в проведении кампании по дезинформации. Дело в том, что доказать её эффективность просто невозможно. К тому же, по имеющимся данным, она велась вплоть до августа 2017 года и большая часть её деятельности пришлась на время после выборов, отмечает NEOPresse. 
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
NEOPresse Германия Европа
теги
выборы Дональд Трамп пропаганда Россия СМИ США
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Загрузка...
Лента новостей RT

Новости партнёров