«Доносчики и манипуляторы» в СМИ, а также политике специально раздувают историю о российском вмешательстве в западные дела, пишет NEOPresse. При этом их главная мотивация не в поиске правды, а в том, чтобы сохранить за собой рабочие места. Ведь если не будет результатов, они перестанут получать деньги от государства, объясняет издание.

Сейчас в США на главу Белого дома Дональда Трампа оказывается сильное давление, пишет NEOPresse. Его адвокат Майкл Коэн даёт показания против президента. Но в одном из пунктов обвиняющей стороне придётся «пойти на попятную». Это касается информации о том, что Россия помогла ему стать главой государства.

Задуматься над обоснованностью своих нападок на Кремль стоит и немецким СМИ, а также политикам, которые утверждают, что Москва ведёт в Германии кампанию по дезинформации, а также пытается повлиять на ход выборов в Европарламент. Дело в том, что доказательств этому нет, поясняет издание.

«Доносчики и манипуляторы» специально раздувают эту версию, подчёркивает профессор Университета Джона Хопкинса Томас Рид. При этом главное, что их интересует, это не правда, а сохранение за собой рабочих мест. Ведь чтобы и дальше получать деньги от государства за свою деятельность, им нужно демонстрировать результаты, а их зачастую не бывает.

Это касается и попыток обвинить «российскую фабрику троллей» под названием «Агентство интернет-исследований» в проведении кампании по дезинформации. Дело в том, что доказать её эффективность просто невозможно. К тому же, по имеющимся данным, она велась вплоть до августа 2017 года и большая часть её деятельности пришлась на время после выборов, отмечает NEOPresse.