«Доносчики и манипуляторы» в СМИ, а также политике специально раздувают историю о российском вмешательстве в западные дела, пишет NEOPresse. При этом их главная мотивация не в поиске правды, а в том, чтобы сохранить за собой рабочие места. Ведь если не будет результатов, они перестанут получать деньги от государства, объясняет издание.
Сейчас в США на главу Белого дома Дональда Трампа оказывается сильное давление, пишет NEOPresse. Его адвокат Майкл Коэн даёт показания против президента. Но в одном из пунктов обвиняющей стороне придётся «пойти на попятную». Это касается информации о том, что Россия помогла ему стать главой государства.
Задуматься над обоснованностью своих нападок на Кремль стоит и немецким СМИ, а также политикам, которые утверждают, что Москва ведёт в Германии кампанию по дезинформации, а также пытается повлиять на ход выборов в Европарламент. Дело в том, что доказательств этому нет, поясняет издание.
«Доносчики и манипуляторы» специально раздувают эту версию, подчёркивает профессор Университета Джона Хопкинса Томас Рид. При этом главное, что их интересует, это не правда, а сохранение за собой рабочих мест. Ведь чтобы и дальше получать деньги от государства за свою деятельность, им нужно демонстрировать результаты, а их зачастую не бывает.
Это касается и попыток обвинить «российскую фабрику троллей» под названием «Агентство интернет-исследований» в проведении кампании по дезинформации. Дело в том, что доказать её эффективность просто невозможно. К тому же, по имеющимся данным, она велась вплоть до августа 2017 года и большая часть её деятельности пришлась на время после выборов, отмечает NEOPresse.
В Минтруде назвали российские регионы с самым высоким и самым низким уровнями безработицы. На начало года самый высокий показатель зафиксирован в Ингушетии (8,7%). Об этом свидетельствуют данные мониторинга Минтруда, с которыми ознакомился RT.
Международный валютный фонд (МВФ) готов помочь властям Венесуэлы сформулировать стратегию исправления экономической ситуации, если на это будет запрос. С таким заявлением выступил директор МВФ по Западному полушарию Александр Вернер.
Украинский лидер Пётр Порошенко рассказал, при каком условии Украина может стать региональным лидером, выступление президента на заседании Совета регионального развития транслировал телеканал «112 Украина».
Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе в беседе с РИА Новости Крым прокомментировала возможное упрощение порядка въезда в страну граждан других государств в туристических целях.
Следователи начали проверку по факту столкновения российского грузового судна Seagrand с мостом в порту Пусан в Южной Корее. Об этом сообщает пресс-служба Дальневосточного следственного управления на транспорте СК России.
Президент США Дональд Трамп в 2018 году приказал главе аппарата сотрудников Белого дома Джону Келли предоставить своему зятю и советнику Джареду Кушнеру доступ к секретной информации, несмотря на возражения сотрудников разведки и юристов.
Нападающий клуба Российской премьер-лиги «Зенит» и национальной сборной страны по футболу Артём Дзюба выступит секундантом отечественного бойца смешанного стиля Александра Волкова в поединке с голландцем Алистаром Оверимом, который состоится 20 апреля 2019 года на турнире UFC Fight Night 149 в Санкт-Петербурге.
Футбольный функционер Тимур Гурцкая прокомментировал опубликованную в СМИ переписку между ним и советником президента клуба Российской премьер-лиги «Оренбург» Марко Трабукки о ситуации в команде с жёсткой критикой в адрес голкипера Александра Довбни.
Бывший обладатель чемпионских поясов Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор может провести свой следующий поединок 6 июля 2019 года против американца Дональда Серроне.
Букмекеры считают, что российский форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров наберёт больше одного балла за результативность в матче с «Бостон Брюинз» в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Заместитель главного редактора журнала «Авиапанорама», заслуженный военный лётчик генерал-майор Владимир Попов в беседе с НСН оценил сообщения СМИ о подробностях воздушного боя между истребителями Индии и Пакистана, который произошёл 27 февраля на линии контроля.
Политический аналитик Фонда развития институтов гражданского общества «Народная дипломатия» Евгений Валяев в беседе с ФАН прокомментировал встречу постоянного представителя Международного валютного фонда (МВФ) на Украине Йоста Люнгмана с кандидатом в президенты страны Владимиром Зеленским.
Количество выданных автокредитов в Удмуртии выросло в январе 2019 года на 15% по сравнению с аналогичным показателем за 2018-й. Об этом сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на данные Национального бюро кредитных историй.
Футбольный функционер Тимур Гурцкая подверг жёсткой критике интервью голкипера клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) «Оренбург» Александра Довбни, в котором последний выступил против назначения Марко Трабукки на пост советника президента организации.