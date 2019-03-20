Fox News: два года пересудов о «сговоре» Трампа с Россией закончились ничем — и это поняли даже демократы

Демократическая партия США на протяжении двух лет обвиняла своего главного противника Дональда Трампа в том, что он работает на Россию, однако это так и не привело к его импичменту — и, по всей видимости, уже не приведёт, считают на канале Fox News. Как отметил в интервью каналу журналист Гленн Гринвальд, у демократов просто не хватает порядочности, чтобы признать, что им не удалось получить никаких доказательств «сговора» Трампа с Москвой.

Демократы что же, впустую потратили последние два года у власти на бездумную одержимость? Расследование Мюллера сходит на нет, и демократы отступаются от призывов к импичменту Трампа. Принесла ли их одержимость Россией и Трампом хоть какую-то пользу их партии?

С нами на связи — Гленн Гринвальд, основатель The Intercept, и он даст нам ответы. Рады вас видеть, Гленн. Вы заметили, что кандидаты в президенты со стороны демократов — а их число, похоже, растёт с каждым днём — почти не упоминают Трампа и Россию? Может быть, они начали наконец-то что-то понимать? Или их на самом деле просто волнуют новые опросы о Мюллере?

ГЛЕНН ГРИНВАЛЬД, соучредитель и редактор The Intercept: На самом деле это мы уже видели во время промежуточных выборов 2018 года: демократические кандидаты, одержавшие на них победу, хорошо знали свои избирательные округа, а потому почти ни разу не упомянули о том, что национальный демократический комитет и MSNBC — уж извините за такую тавтологию — провели последние два с половиной года, будучи одержимыми только одним и ничем иным: тем, что Трамп, по их мнению, не просто вступил с Россией в сговор, а Россия даже контролирует Трампа в, так сказать, шпионском смысле, в стиле Тома Клэнси (популярный автор шпионских романов. — ИноТВ), шантажируя его или применяя другие рычаги влияния.

В предвыборных кампаниях победивших в 2018 году кандидатов такого уже не было, потому что они понимают, что люди не встают по утрам с беспокойными мыслями о Путине. Кандидаты выборов 2020 года теперь тоже понимают, что расследование Мюллера с каждым днем всё сильнее трещит по швам, и эту тему почти не затрагивают, чем и признают несостоятельность расследования.

Гленн, я заметила, что Пелоси была сегодня в Миссури, и она частично отступилась от собственных сенсационных заявлений о Трампе и импичменте на прошлой неделе. Давайте посмотрим.

НЭНСИ ПЕЛОСИ, спикер палаты представителей США: Когда я сказала, что он не достоин импичмента, это привлекло ваше внимание. А я ведь уже два года говорю о том, что ему не следует объявлять импичмент. Но как только я сказала, что он того не стоит — так это сразу в прессу и попало. А вот чего он ещё не достоин, так это финансовой стабильности работающих семей Америки. И как раз это мы и пытаемся исправить. И когда настанет время, тогда и посмотрим.

Верите ли вы её словам, что, дескать, «когда настанет время, тогда и посмотрим»?

ГЛЕНН ГРИНВАЛЬД: Вы вдумайтесь только, насколько это дурацкое высказывание. Главной темой у демократов на протяжении двух с половиной лет, ещё с выборов 2016 года, как я уже сказал, является гипотеза о том, что Трампа шантажирует или контролирует Кремль, который заставляет президента действовать против своей страны, против США, в пользу этого иностранного противника. Если бы это хоть немного было правдой, если бы у Роберта Мюллера были хоть какие-то доказательства этого, но он их нам не продемонстрировал, его уже можно было бы чуть ли не в государственной измене обвинять. А если Ненси Пелоси действительно верит, что Дональд Трамп действует в интересах России, и при этом решает, мол, «знаете, а мы повременим и не будем его отстранять от контроля над ядерным запасом, исполнительной ветвью власти и армией, пока не поймём, что готовы это сделать» — то как-то невольно задаёшься вопросом, а нет ли у Путина компромата ещё и на Пелоси. Зачем вообще два года играться с человеком, которого контролирует Кремль, если действительно так считаешь и у тебя есть доказательства? Но никаких доказательств у них, конечно же, нет, как нет и достаточной порядочности, чтобы это признать.

Гленн, а ведь всего два месяца назад она вопрошала в Twitter: «Да что же у Путина всё-таки за компромат-то такой на Трампа?»

А вся пресса Соединённых Штатов взяла и забыла о том, что она такое говорила. Это же всего два месяца назад было!

ГЛЕНН ГРИНВАЛЬД: Вот именно. Мы вот уже некоторое время — и я знаю, что вам это известно, — работаем над разоблачительной статьёй о ряде просто поразительно незаконных действий президента Бразилии Жаира Болсонару, который на этой неделе приехал в Вашингтон…

Да, он сейчас здесь.



ГЛЕНН ГРИНВАЛЬД: …чтобы встретиться с Дональдом Трампом. Кстати, если не ошибаюсь, сам Болсонару чуть позже появится у вас на канале в передаче Шэннон Брим. Вот это я понимаю — скандал: он пробыл на посту лишь два месяца, и уже есть несметное число конкретных, реальных и ставших достоянием общественности доказательств, связывающих его с самыми ужасными бразильскими военизированными бандами и политиками, убивающими противников без суда и следствия. Вот что такое настоящий скандал. А у нас в США уже два года спекулируют на теме, разводят теории заговора и генерируют фантазии на тему шпионажа — и демократы только теперь начинают понимать, что всё это ни к чему не приведёт, ведь (спецпрокурор Минюста США, ведущий российское дело. — ИноТВ) Мюллер не предъявил ни одному американцу обвинения в сговоре с Россией, и все думают, что он этого и не сделает.

Гленн, у нас время на исходе, но я хотела бы сказать ещё вот что: были места и сценарии, где мы могли бы сотрудничать с Россией, несмотря на наши разногласия по Крыму и так далее, — были, наверное, такие вещи, которые мы могли бы сделать вместе с Россией, если бы Мюллер не нависал над Трампом. Ну, могло же ведь такое быть.

ГЛЕНН ГРИНВАЛЬД: Так в этом и есть главный смысл! Как пишет «Бюллетень учёных атомщиков», одна из двух самых страшных угроз, стоящих перед человечеством, — это вероятность ядерной войны между Россией и США. Обама-то с Путиным работать пытался — и на Украине, и в Иране, и в Сирии. Трамп тоже хотел с ним сотрудничать, но не смог — потому что каждый раз, как он пытался это сделать, тут же говорили: «Ага, вот вам и доказательство, что он — шестёрка Кремля».

Большое вам спасибо, Гленн.

Дата выхода в эфир 18 марта 2019 года.