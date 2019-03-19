DM: Трамп пригрозил американской передаче федеральным расследованием — если она продолжит его высмеивать

Президент США Дональд Трамп обрушился с критикой на сатирическую передачу Saturday Night Live, заявив, что в отношении этого шоу необходимо открыть федеральное расследование, пишет Daily Mail. Как отмечает издание, американского лидера возмутило то, что юмористы этой программы высмеивают только его, что, по его мнению, можно трактовать как помощь демократам.

Своё воскресное утро президент США Дональд Трамп начал с гневной тирады в адрес юмористической передачи Saturday Night Live, заявив, что в отношении шоу необходимо открыть федеральное расследование, так как на нём высмеивают его, а не демократов, пишет Daily Mail.

По словам американского лидера, эта передача больше похожа на «рекламу без последствий», которая призвана помочь демократам набрать популярность.

«Просто невероятно, что шоу вроде Saturday Night Live — несмешные и бесталанные — тратят всё своё время на критику одного и того же человека (меня), снова и снова, ничего не говоря о «другой стороне». Это как реклама без последствий. То же самое и с вечерними шоу», — написал Трамп в своём Twitter.

«Должна ли Федеральная избирательная комиссия и/или Федеральная комиссия по связи изучить этот вопрос? Там должен быть сговор с демократами, и, разумеется, с Россией! Такое одностороннее освещение в СМИ; в основном всё это — фейковые новости», — добавил он.

Saturday Night, в частности, представила пародию под названием «Эта замечательная жизнь», в которой Трамп предаётся мечтаниям о том, какой была бы его жизнь, если бы он никогда не стал президентом. Сама же программа на протяжении долгого времени использовала президента в качестве «мальчика для битья». В частности, в скетчах с участием актёра Алек Болдуин, который играет Трампа, президент часто предстаёт как неуклюжий и некомпетентный лидер.

Тем не менее, как отмечает Daily Mail, президенты часто становятся предметом для насмешек этой передачи вне зависимости от их партийной принадлежности. В частности, шоу пародировало Хиллари Клинтон во время предвыборной кампании 2016 года.

Что же касается заявления Трампа, то Федеральная избирательная комиссия занимается неподобающими пожертвованиями политического характера, в то время как Федеральная комиссия по связи в своё время следила за тем, чтобы во время политической борьбы обе стороны получали равное время в эфире. Тем не менее действие этой доктрины было остановлено ещё в 1987 году, отмечает издание.