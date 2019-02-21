Guardian: Болдуин опасается «возмездия» за пародии на Трампа

Американский актёр, известный своими пародиями на президента США, Алек Болдуин опасается за безопасность своей семьи после комментариев Дональда Трампа о несправедливости отсутствия «возмездия» за насмешки, пишет The Guardian. Так, Болдуин полагает, что Трамп может настроить против него своих сторонников.

Актёр Алек Болдуин, высмеивающий президента США в рамках шоу Saturday Night Live, рассказал о том, что опасается «возмездия» за свои пародии от сторонников Дональда Трампа, пишет The Guardian.

«Нет ничего смешного в том, чтобы смотреть наскучившее SNL в эфире канала фальшивых новостей NBC!» — заявил на своей страничке в Twitter Трамп в ответ на очередную пародию Болдуина. В ходе одного из эпизодов шоу перевоплотившийся в президента актёр высмеял решение политика объявить режим чрезвычайного положения.

При этом президент поинтересовался, каким образом подобное остаётся «без возмездия». «Эта проблема обязательно должна быть рассмотрена, иначе будет несправедливо», — добавил Трамп.

Болдуин признался, что эти слова американского лидера впервые заставили его задуматься об угрозе безопасности своей семьи.

«Я никогда не думал, что это реально до этого дня, когда он сказал о воздаянии и расследовании в отношении SNL, — заявил актёр. — Трамп подаёт людям сигналы, не обязательно о том, что делать, но как чувствовать, и это только начало. Сначала ты заставляешь людей злиться, беспокоиться и негодовать, и за этим следуют действия».

Кроме того, он отреагировал на слова Дональда Трампа — младшего, который обвинил Болдуина в том, что он «вешает лапшу на уши». Так, он предположил, что если президент не помилует своего сына, то по итогам расследования Роберта Мюллера Трамп-младший отправится за решётку, «тогда у него будет много времени смотреть SNL», сообщает The Guardian.