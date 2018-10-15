USA Today: Алек Болдуин призвал свергнуть правительство Трампа законным путём

Американский актёр и комик Алек Болдуин, выступая перед представителями демократической партии, призвал американцев «свергнуть» правительство Дональда Трампа — но сделать это «официальным, упорядоченным и законным путём», то есть с помощью выборов, пишет USA Today. По его мнению, республиканцы, которые сегодня находятся у власти, ведут неправильную политику и настроены на разрушение, а не созидание.
Актёр Алек Болдуин во время выступления на ужине Демократической партии США призвал американских избирателей «свергнуть» правительство Дональда Трампа мирным способом, передаёт USA Today.
«В Америке мы привносим изменения с помощью выборов. Здесь мы меняем правительства официальным и упорядоченным путём. И таким официальным, упорядоченным и законным путём нам нужно свергнуть правительство Соединённых Штатов при Дональде Трампе», — заявил Болдуин.
Кроме того он обвинил всех республиканцев в том, что они нацелены на разрушение, а не созидание. «Небольшая когорта людей, которая ныне находится у власти, одержима продолжением вредоносной иммиграционной политики, что принесло этой стране обвинения от мирового сообщества в нарушениях прав человека. Эта когорта стащила деньги из федеральной казны и перевела их напрямую на банковские счета своих самых ярых политических сторонников», — приводит издание слова актёра.
По мнению Болдуина, республиканцы «пожимают плечами», когда речь идёт о насилии с использованием оружия, «плюют» на весь мир, не желая менять устаревшую энергетическую политику, и не дают людям с другим цветом кожи ни решения их проблем, ни даже надежды.
Помимо своей актёрской карьеры Алек Болдуин знаменит пародиями на Дональда Трампа в шоу Saturday Night Live, напоминает USA Today.
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