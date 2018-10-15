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USA Today: Алек Болдуин призвал свергнуть правительство Трампа законным путём

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Американский актёр и комик Алек Болдуин, выступая перед представителями демократической партии, призвал американцев «свергнуть» правительство Дональда Трампа — но сделать это «официальным, упорядоченным и законным путём», то есть с помощью выборов, пишет USA Today. По его мнению, республиканцы, которые сегодня находятся у власти, ведут неправильную политику и настроены на разрушение, а не созидание.
USA Today: Алек Болдуин призвал свергнуть правительство Трампа законным путём

Актёр Алек Болдуин во время выступления на ужине Демократической партии США призвал американских избирателей «свергнуть» правительство Дональда Трампа мирным способом, передаёт USA Today.

«В Америке мы привносим изменения с помощью выборов. Здесь мы меняем правительства официальным и упорядоченным путём. И таким официальным, упорядоченным и законным путём нам нужно свергнуть правительство Соединённых Штатов при Дональде Трампе», — заявил Болдуин.

Кроме того он обвинил всех республиканцев в том, что они нацелены на разрушение, а не созидание. «Небольшая когорта людей, которая ныне находится у власти, одержима продолжением вредоносной иммиграционной политики, что принесло этой стране обвинения от мирового сообщества в нарушениях прав человека. Эта когорта стащила деньги из федеральной казны и перевела их напрямую на банковские счета своих самых ярых политических сторонников», — приводит издание слова актёра.

По мнению Болдуина, республиканцы «пожимают плечами», когда речь идёт о насилии с использованием оружия, «плюют» на весь мир, не желая менять устаревшую энергетическую политику, и не дают людям с другим цветом кожи ни решения их проблем, ни даже надежды.

Помимо своей актёрской карьеры Алек Болдуин знаменит пародиями на Дональда Трампа в шоу Saturday Night Live, напоминает USA Today.

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