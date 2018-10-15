USA Today: Алек Болдуин призвал свергнуть правительство Трампа законным путём

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19:53 Митрополит Иларион назвал решения Константинополя по Украине «преступлениями» Глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион назвал решения Константинопольского патриархата по ситуации вокруг православной церкви на Украине «преступлениями».

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