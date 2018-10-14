Focus: освобождённый пастор Брансон попросил у Бога «сверхъестественной мудрости» для Трампа

После двух лет ограничения свободы в Турции американский пастор Брансон, наконец, вернулся в США и встретился с Дональдом Трампом в Белом доме, пишет немецкий журнал Focus Online. Во время встречи пастор выразил желание помолиться за американского президента и прямо из Овального кабинета обратился к Богу с просьбой даровать Трампу «сверхъестественную мудрость», чтобы он стал благословением для Америки.

Американский пастор Эндрю Брансон, два года находившийся под стражей в Турции, помолился за Дональда Трампа по возвращении в США, сообщает немецкий журнал Focus Online.

Как отмечается в статье, пастор выразил желание обратиться с молитвой к Богу в Овальном кабинете Белого дома, где американский президент принял его после прибытия Брансона из Турции. «Мы как семья часто молимся за вас», — заявил пастор.

Дональд Трамп под смех присутствующих ответил: «Вероятно, мне это нужно больше, чем любому другому в этом помещении». Затем он добавил: «Это было бы прекрасно, спасибо».

Тогда Брансон преклонил колено рядом с Трампом для молитвы и положил левую руку на плечо президенту США, рассказывает издание. После этого он начал молиться: обратился к Богу и попросил его ниспослать святой дух на президента Трампа. «Даруй ему сверхъестественную мудрость, чтобы исполнить все планы, которые у тебя есть для этой страны и для него», — с такой просьбой воззвал к Всевышнему пастор Брансон в Белом доме.

Затем он продолжил молитву и попросил для Трампа о мудрости и понимании, «как ему привести эту страну к праведности». Также список просьб Брансона для американского президента пополнили «стойкость, выдержка и мужество, чтобы постоять за правду», защита от клеветы врагов и тех, кто пытаются навредить. «Я прошу, чтобы ты сделал его великим благословением для этой страны», — молился пастор.

По словам Дональда Трампа, США не совершили никакого встречного шага за освобождение американского пастора в Турции. «Я не заключаю сделок ради заложников, — написал президент США в своём аккаунте в Twitter. — Для освобождения и возвращения пастора Эндрю Брансона не было заключено никакой сделки с Турцией».

Принимая пастора в Белом доме, Трамп несколько раз выразил благодарность своему турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану. «Я хотел бы поблагодарить президента Эрдогана за то, что это стало возможно, — отметил Трамп. — Это было нелегко, и это было нелегко для него».

Также американский президент подчеркнул, что перед этим обе стороны вели долгие и сложные переговоры. Эрдоган у себя в Twitter дал понять, что турецкое правосудие приняло независимое решение по поводу освобождения Брансона. Впрочем, эксперты сомневаются в независимости системы правосудия в Турции, отмечает немецкий журнал. Решением суда в городе Измир на западном побережье Турции пастор Брансон в конце недели был освобождён из-под домашнего ареста и получил разрешение покинуть страну, напоминает Focus Online.