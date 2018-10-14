Hill: в предложении Белого дома о правилах проведения демонстраций увидели угрозу свободе слова

Администрация Трампа предлагает пересмотреть правила проведения демонстраций в известных районах Вашингтона, в том числе возле резиденции американского президента. Противники инициативы бьют тревогу, считая, что с её помощью американские власти хотят ограничить свободу самовыражения, пишет The Hill.

Администрация Трампа предлагает пересмотреть правила проведения протестов перед Белым домом и в других известных местах Вашингтона. Противники инициативы считают, что таким образом американские власти стремятся задушить свободу слова, пишет The Hill.

Воплощение предложения Службы национальных парков США (NPS) приведёт к тому, что демонстрантам не смогут выступать на большей части тротуара, расположенного к северу от резиденции президента, и в других районах Национальной аллеи без специального разрешения. При этом существует высокая вероятность, что манифестантам придётся платить за проведение акций, отмечает издание.

Соответствующий план был обнародован ещё в августе «без лишнего шума». И теперь правозащитные группы и демократы в конгрессе США бьют тревогу, потому что публичный период правки этого предложения заканчивается уже в начале следующей недели.

Представители NPS объясняют свою инициативу заботой о культурно-историческом наследии. По их словам, они хотят внести большую ясность для общества о том, как и где можно проводить мероприятия таким образом, «чтобы защитить и сохранить эти места».

Но оппоненты связывают это предложение с «презрением», которое к протестующим испытывает сам Трамп и его соратники в конгрессе. Правозащитники настаивают, что прославленные места в американской столице, где со своей речью «У меня есть мечта» выступал Мартин Лютер Кинг и проходили акции движения Occupy, должны оставаться как можно более доступными. Ведь первая поправка конституции США гарантирует право на протест не только местным жителям, но и всем гражданам страны, приезжающим в Вашингтон.

Глава правозащитной организации «Фонд партнёрства в интересах гражданской справедливости» (Partnership for Civil Justice Fund) Мара Верхейден-Хиллиард утверждает, что предшественники Трампа также хотели решительно взяться за протесты, прикрываясь правилами NPS. Однако, по её словам, Трамп прилагает гораздо большее усилие.

Больше всего Верхейден-Хиллиард не устраивает то, что предложение сводит к минимуму различия между протестами и «специальными мероприятиями», которые подразумевают концерты и фестивали. Ранее организаторы демонстраций подвергались менее строгой проверке и могли получить разрешение почти автоматически. Эта практика может измениться, особенно, если кто-то из протестующих будет петь или танцевать, полагает правозащитница.

Её опасения разделяет местное отделение «Американского союза защиты гражданских свобод» (ACLU). По словам его представителей, такие крупные митинги, как выступление Кинга, могут просто-напросто оказаться организаторам не по карману, подчёркивает The Hill.