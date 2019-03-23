Fox: если доклад Мюллера не докажет сговора с Россией, демократам стоит извиниться перед Трампом

Видные деятели Демократической партии США утверждали, что Дональд Трамп — агент России. Теперь, если доклад спецпрокурора Роберта Мюллера этого не подтвердит, им следует попросить у президента прощения, полагает телеведущий Fox News Такер Карлсон. Впрочем, по мнению гостя студии, демократа Луиса Миранды, Трамп в любом случае наносит вред США, слишком часто принимая сторону Путина.

Думаю, мы можем с чистой совестью сказать, что с самого начала отнеслись к этому серьёзно и задавали, по-моему, настоящие вопросы. Мы не отмахивались от этого. Если президент в сговоре с иностранной державой, я против этого президента. Любого президента, который пойдёт на такое. Если же окажется, что расследование Мюллера не нашло сговора, разве спикер палаты представителей, председатель комитета по разведке и конгрессмен Сволвелл не должны извиниться перед президентом?



ЛУИС МИРАНДА, бывший директор по связям с общественностью национального комитета Демократической партии: Не думаю, что будет так. Думаю, произойдёт следующее: никто из тех, кто занимает крайние позиции, не получит именно того, что хотел, но полагаю, в этом докладе будет много того, за что уцепится каждая из сторон, на что они смогут указать как на проблему. Но вот что нам известно…



Погодите, погодите!



ЛУИС МИРАНДА: Вот что нам известно: каждый раз, когда Дональд Трамп критикует, подрывает и атакует разведслужбы США, защищая себя и Путина, — он стоял рядом с Путиным в Хельсинки и, по сути, принял его сторону, а не сторону американской разведки, — он оказывает очень плохую услугу американскому народу!



Погодите, погодите! Я не знаю, какие у вас были оценки по граждановедению, но Дональда Трампа, что бы вы о нём ни думали, выбрали избиратели. Так называемое разведывательное сообщество никем не избрано. Это правительственные бюрократы, работающие на одного человека — президента Соединённых Штатов. Он вправе не соглашаться с ними, вправе умалять их значение. Если им это не нравится, они уходят. Все их полномочия исходят от выборного должностного лица в Белом доме, от президента. Так что идея о том, что вы не вправе критиковать разведывательные агентства… Это не наводит вас на мысль о том, что, может быть, имеет место переворот? Вы не вправе критиковать своих собственных бюрократов — правда, что ли?



ЛУИС МИРАНДА: Вовсе нет, я думаю, что… Забавно то, что то же самое можно сказать о нападках американских военных на демократов…



Я бы сказал то же самое, если бы, к примеру, кто-то из американских командиров не подчинялся президенту, которому служит, или нападал на него. Я бы сказал: «Это недопустимо. Вы служите президенту. Это исполнительная ветвь власти. Это демократическая страна!»



ЛУИС МИРАНДА: Но я рад, что вы об этом заговорили. Потому что вот ключевой момент: это расследование, весь доклад Мюллера не свалились как снег на голову, в чём хотел бы убедить вас Трамп. Это начиналось как контрразведывательная операция, потому что были явные признаки и явные свидетельства того, что русские пытались вмешаться и использовать избирательный штаб Трампа…



Я понимаю, я следил за этой историей с самого начала.



ЛУИС МИРАНДА: …и кандидата, и его команду — как агентов, осознанно или неосознанно помогающих им против нашей демократии.



Но обвинение, озвученное спикером палаты представителей… Знаете, я, в отличие от многих, не зациклен на (конгрессмене США. — ИноТВ) Максин Уотерс. Мне нет дела до того, что она говорит, она маргиналка. А вот Нэнси Пелоси не глупа, она третий по могуществу человек в США, она возглавляет Демократическую партию, и она назвала Трампа агентом России. Если она не может этого доказать, то почему бы ей не извиниться?



ЛУИС МИРАНДА: Знаете, мы уже видели так много того, что в значительной степени заставляет задаться этим вопросом. Например, увольнение (директора ФБР. — ИноТВ) Коми — и на следующий же день встреча с русскими в Овальном кабинете, на которую американская пресса не была допущена.



Я понял. Но позвольте поймать вас на слове, потому что я собираюсь сохранить эту запись: когда выйдет доклад Мюллера, вы признаете, что это последнее слово? Демократы говорили нам это два с половиной года: «Просто дождёмся доклада!»



ЛУИС МИРАНДА: Я, определённо, хочу увидеть, что в докладе. Не буду выносить суждений заранее…



Ха-ха-ха!



ЛУИС МИРАНДА: Но я скажу вам, что, по-моему, там будет что-то для каждой из сторон.



Послушайте, сговор либо был, либо его не было. Вы либо предатель своей страны, либо нет.



ЛУИС МИРАНДА: Есть вопросы поважнее, Такер, и вы это знаете. Дело в том, что (генпрокурор США. — ИноТВ) Билл Барр вполне может решить, что… Даже если имело место препятствование правосудию или Трамп настаивал на срыве расследования с целью себя защитить, Барр может решить, что за это нельзя привлечь к суду, он ведь ясно выразил мнение о том, что президент может делать всё что ему угодно. И тогда задача конгресса…



Я думаю, люди видят, что происходит.



ЛУИС МИРАНДА: Задача конгресса — вмешаться и изучить подробности…



Не хочу читать вам лекций о том, какой вред это нанесло стране, но мы оба знаем, что это было действительно вредно.



ЛУИС МИРАНДА: Знаете, что ещё нанесло вред стране? То, что Дональд Трамп…



Да-да, Дональд Трамп, он плохой!



ЛУИС МИРАНДА: …на каждом шагу принимает сторону Владимира Путина. В том числе в Хельсинки, когда весь мир над ним смеялся!



Хорошо, хорошо, я понял. Большое спасибо.



ЛУИС МИРАНДА: Спасибо, Такер.



Дата выхода в эфир 21 марта 2019 года.