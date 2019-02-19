Макфол: не знаю, как Путину удалось переманить Трампа на свою сторону, но это беспрецедентно

Бывший посол США в России Майкл Макфол считает шокирующим тот факт, что Дональд Трамп вновь и вновь выступает против американского разведывательного сообщества, поддерживая Владимира Путина. В интервью CNN дипломат признался, что не знает, как российскому лидеру удалось склонить Трампа на свою сторону, однако надеется найти ответ на этот вопрос по завершении расследования спецпрокурора Мюллера.

Теперь давайте поговорим о вашей последней должности в правительстве, всех этих комментариях и о книге Эндрю Маккейба — о том, что президент, по-видимому, занял сторону Путина, а не американской разведки. Давайте я задам вопрос так: если бы вы были Путиным, как бы вы добились от президента США того, чтобы он занял вашу сторону, в чем, по-вашему, преуспел Путин, если это действительно так?

МАЙКЛ МАКФОЛ, бывший посол США в России: Прежде чем я попытаюсь ответить на ваш крайне сложный вопрос, я хотел бы напомнить вашим зрителям, насколько безумна эта ситуация в целом. Возможно, мы все стали немного невосприимчивы ко всей ситуации потому, что слышали эти слова уже множество раз, но президент Соединенных Штатов поддерживает Путина — человека, считающего нас врагами — а не всё наше разведывательное сообщество США.

Я работал в правительстве пять лет и начинал каждое утро с чтения отчетов нашего разведсообщества. Они существуют для того, чтобы предоставлять информацию нашим лидерам, людям, принимающим решения. Они не ангажированы. А он (Трамп. — ИноТВ) вновь и вновь выступает против них, и это просто шокирует.

Теперь к вашему более сложному вопросу — как ему удалось это сделать — я не знаю ответа. И, отчасти, именно поэтому я думаю, что нам необходимо, чтобы расследование господина Мюллера было успешно завершено. Но, тем не менее, эта ситуация — нечто из ряда вон выходящее, беспрецедентный случай в истории США.

Дата выхода в эфир 18 февраля 2019 года.