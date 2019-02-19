Макфол: не знаю, как Путину удалось переманить Трампа на свою сторону, но это беспрецедентно
Теперь давайте поговорим о вашей последней должности в правительстве, всех этих комментариях и о книге Эндрю Маккейба — о том, что президент, по-видимому, занял сторону Путина, а не американской разведки. Давайте я задам вопрос так: если бы вы были Путиным, как бы вы добились от президента США того, чтобы он занял вашу сторону, в чем, по-вашему, преуспел Путин, если это действительно так?
МАЙКЛ МАКФОЛ, бывший посол США в России: Прежде чем я попытаюсь ответить на ваш крайне сложный вопрос, я хотел бы напомнить вашим зрителям, насколько безумна эта ситуация в целом. Возможно, мы все стали немного невосприимчивы ко всей ситуации потому, что слышали эти слова уже множество раз, но президент Соединенных Штатов поддерживает Путина — человека, считающего нас врагами — а не всё наше разведывательное сообщество США.
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