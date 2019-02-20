Svenska Dagbladet: от роста недоверия между США и Европой выигрывает лишь один человек

Рост недоверия между Еропой и США играет на руку только Владимиру Путину, пишет Svenska Dagbladet. По мнению издания, в выигрыше остаётся только Россия, тогда как её противников лишь ослабляют внутренние конфликты.

От роста недоверия между президентом США Трампом и важнейшими европейскими лидерами выигрывает лишь один человек: российский президент Путин, пишет Svenska Dagbladet. Как отмечает издание, Трамп последовательно действует под девизом «Америка прежде всего». Он вышел из нескольких международных соглашений, в том числе Парижского климатического договора и ядерного договора с Ираном. За годы, проведённые в Белом доме, президент к тому же начал торговую войну на трех континентах. Своей постоянной критикой НАТО он сеет сомнения насчёт будущего альянса.

Как продолжает автор статьи, американский президент также объявил об одностороннем выводе войск из Сирии, совершенно не советуясь со странами-союзницами. В Афганистане идут переговоры с талибами, которые США ведут самостоятельно, хотя и было заявлено, что ничего не произойдет без согласия НАТО. Сейчас многие считают, что специфический курс президента подорвал его позиции в оборонном альянсе, и доверие к Трампу постоянно падает.

Однако самым явным признаком роста недоверия между США и Европой является то, что французский президент Макрон и канцлер Германии Меркель уже некоторое время открыто обсуждают планы создания армии ЕС, которая будет существовать параллельно с НАТО. Подразумевается, что нет уверенности, станет ли Дональд Трамп исполнять обязательства американцев по статье 5 о коллективной обороне в случае кризиса.

Не исключено, что Россия использует эти тенденции к расколу с целью продвинуть собственные позиции. Например, конфликты между ЕС и НАТО. Другой пример — по-настоящему шаткая ситуация с трансатлантическим сотрудничеством между Европой и США. В обоих случаях в выигрыше остаётся только Россия, тогда как её противников ослабляют внутренние конфликты. Политически нестабильная ситуация в Европе тоже может сыграть на руку Владимиру Путину, её можно использовать, чтобы спровоцировать сценарий, при котором страны ЕС расползутся в разные стороны. Если лидеры ЕС не смогут договориться между собой, националистские и склонные к авторитаризму лидеры начнут сближение с Москвой, и тогда европейское сотрудничество может начать разрушаться изнутри.

«Итальянское «Движение пяти звезд», часть критически настроенной к ЕС правительственной коалиции во главе с лидером и вице-премьером Луиджи Ди Майо встало на сторону «жёлтых жилетов» и полностью поддержало буйные протесты против Макрона во Франции. Для россиян это дар небес в условиях нынешней политической борьбы за власть. Здесь Путин победил, даже не пошевелив пальцем», — подводит итог автор материала.