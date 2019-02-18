Премьер-министр Косово назвал «российскую агрессию» одним из главных вызовов для страны

Косовский премьер Рамуш Харадиная рассказал CNBC, что главными вызовами для его страны являются агрессия со стороны России и возвращение террористов, воюющих в Сирии. В частности, политик заявил, что Москва разместила в соседней Сербии 3000 своих агентов под видом сотрудников гуманитарных организаций. Между тем, Косово стремится достичь заключения мирного договора с Сербией, чтобы сделать возможным своё вступление в НАТО и ЕС, сообщает издание.

В то время как Косово стремится вступить в НАТО и в ЕС, основными вызовами для страны являются российская агрессия и возвращение террористов «Исламского государства»*, пишет CNBC, ссылаясь на слова косовского премьера Рамуша Харадиная, сказанные им в интервью изданию во время Мюнхенской конференции по безопасности.

CNBC отмечает, что, несмотря на то, что наибольшее внимание привлекают террористы родом из Франции, Бельгии и Великобритании, именно молодая балканская республика является европейским лидером по количеству своих выходцев, воюющих в Сирии.

Как пишет издание, от Косово, официально являющегося светским государством, требовали искоренить радикализм, в свете желания республики вступить в ЕС. Наблюдатели беспокоились по поводу безопасности страны, ввиду того, что раннее арестованные экстремисты выпускались на свободу.

Харадинай также подчеркнул опасность, исходящую со стороны России: «Большую часть своих действий они ведут из Сербии, разместив там 3000 человек — по их словам, это сотрудники гуманитарных организаций, но на самом деле, большинство из них являются агентами российских спецслужб. Они враждебно настроены по отношению к нам. Но мы не одни. Мы тесно сотрудничаем с США и другими нашими союзниками, преимущественно странами НАТО».

Издание напоминает, что Россия поставляла Сербии свои истребители и отказывается признавать Косово: при этом, отмечается, что Харадинай не стал сообщать подробностей касательно агентов российских спецслужб на сербской территории.

Москву обвиняют в попытках предотвратить сближение восточноевропейских стран с Западом, в том числе, с помощью «операций влияния» и «информационных войн», пишет, CNBC. Россия отрицает какую-либо вредоносную активность со своей стороны, обвиняя Запад в «антироссийской истерии».

На данный момент, одной из целей Косово является заключение мирного договора с Сербией: с 1998 по 1999 год между двумя странами проходила кровопролитная война за независимость, завершившаяся бомбардировками Сербии воздушными силами НАТО. Косово провозгласило независимость в 2008 году: с тех пор, страну признали 110 государств — среди них есть США, но нет Сербии и России.

Издание отмечает, что мирный договор является важной предпосылкой для вступления в НАТО и ЕС, причём для обеих стран, чьи лидеры выражали намерение достичь соглашения. «Спустя 20 лет после окончания Косовской войны, наконец настало время для окончательного соглашения между нами и Сербией», — приводит CNBC слова Рамуша Харадиная.

При этом, отмечает издание, Сербия поддерживает дружественные отношения с Россией, являясь одним из последних крепких партнёрств, оставшихся у Москвы в Европе и на Балканах, которые Владимир Путин рассматривает в качестве важного элемента сохранения российского влияния за рубежом. В ходе своего январского визита в Белград, российский президент заявил, что «политика США и некоторых других западных стран, нацеленная на установление своей доминирующей роли, остаётся серьёзным дестабилизирующим фактором».

Путин рассматривает расширение НАТО как угрозу и оскорбление в адрес России: на данный момент, Сербия стремится вступить ЕС, а о вхождении в НАТО речи не идёт. По словам официальных представителей Белграда, Сербия намерена продолжать работу по сближению с ЕС, сохраняя при этом хорошие отношения с Россией.

Между тем, в Косово остаётся около 5000 солдат НАТО, сообщает CNBC. Россия часто называла их присутствие нарушением международного права.