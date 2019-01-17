B92: президент Сербии уверен — любое решение проблемы Косово невозможно без России

Решение проблемы Косова невозможно без участия России, заявил президент Сербии Александр Вучич на совместной пресс-конференции с Владимиром Путиным. По словам сербского лидера, Путин поддержал позицию Белграда по вопросу урегулирования конфликта. Тем не менее Вучич заявил о намерении проконсультироваться с российским президентом перед принятием любого решения по Косову.

За последнее время косовские власти предприняли серию провокационных шагов, серьёзно обостривших обстановку, включая введение пошлин на сербские товары и создание армии Косово, заявил в ходе совместной пресс-конференции с президентом Сербии Александром Вучичем в четверг Владимир Путин. «Мы выступаем за поиск взаимоприемлемого решения на основе Резолюции 1244 СБ ООН», — передаёт B92 слова российского лидера. «Россия полностью разделяет озабоченность сербского руководства и граждан, понимая, что подобные безответственные действия руководства Косово могут привести к дестабилизации на Балканах», — добавил глава российского государства.

Александр Вучич в свою очередь отметил, что для него честь принимать у себя «искреннего и верного друга Сербии». По словам сербского президента, в ходе встречи лидеры двух стран пришли к согласию «по всем вопросам». Он также поблагодарил Путина за поддержку территориальной целостности и независимости Сербии и выразил удовлетворение продвижением сотрудничества между странами во всех областях.

Что касается урегулирования проблемы Косова, лидер Сербии заверил главу Кремля в готовности Белграда к «разговору и компромиссу», однако подчеркнул, что не потерпит унижения своей страны. «Мне кажется, мы получили в этом отношении существенную поддержку от президента Путина», добавил Вучич.

Как подчеркнул глава сербского государства, «без России никакого решения косовского вопроса не будет».

«Прежде, чем принять какое-либо решение, я проконсультируюсь с Путиным», — цитирует Вучича B92.