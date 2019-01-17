Euronews: Путина встречают в Сербии заверениями, что евроинтеграция не мешает связям с Россией

В ходе переговоров президентов России и Сербии в Белграде планируется обсудить целый ряд соглашений о сотрудничестве в сфере энергетики, инфраструктуры и технологий, передаёт Euronews. Накануне встречи с Владимиром Путиным сербский лидер Александр Вучич вновь подчеркнул, что евроинтеграция его страны не должна наносить ущерб отношениям с Россией.
Президент России посещает Сербию в четвёртый раз за два десятка лет: в четверг Владимир Путин проведёт в Белграде переговоры со своим коллегой Александром Вучичем. На столе — целый ряд документов о сотрудничестве в сфере энергетики, инфраструктуры и технологий.
Важнейшая политико-экономическая тема — антироссийские санкции ЕС. Белград не присоединился к ним и даже собирался увеличить товарооборот с Москвой. Однако от этих планов пришлось отказаться под давлением Евросоюза, частью которого намерена стать Сербия.
В среду Александр Вучич вновь подчеркнул, что евроинтеграция его страны не должна наносить ущерб отношениям с Россией.
Накануне визита пристальное внимание уделяют безопасности: в воскресенье в Сербии задержали исламиста, который, по сообщениям СМИ, готовил покушение на российского президента. Однако позже различные источники опровергли связь задержания с визитом Путина.
Заместитель директора киевского предприятия «Арсенал» Александр Клочко заявил, что немецкое правительство запретило компании Rheinmetall разрабатывать совместно с Украиной мобильный зенитно-ракетный комплекс.
Официальный представитель Генпрокуратуры России Александр Куренной на видеоканале «Эфир» назвал три наиболее вероятные версии гибели группы туристов под руководством Игоря Дятлова в 1959 году в горах Северного Урала.
Боевики «Исламского государства»*, которые планировали серию терактов в Москве, осуждены на сроки от 14 до 19 лет колонии. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ России по Москве и Московской области. Отмечается, что они также готовили нападения на предпринимателей и полицейских с целью хищения денег и оружия.
Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов прокомментировал в беседе RT заявление главы Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуаидо о том, что смена власти в стране пойдёт на пользу её крупнейшим иностранным кредиторам — России и Китаю.
Доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве России Геворг Мирзаян прокомментировал RT заявление главы Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуаидо о том, что смена власти в Венесуэле пойдёт на пользу крупнейшим иностранным кредиторам страны — России и Китаю.
Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях канадец Жорж Сен-Пьер заявил, что уже несколько месяцев ведёт переговоры о поединке с обладателем титула организации в лёгком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым.
Полпред самопровозглашённой Донецкой народной республики в контактной группе Наталья Никонорова заявила, что Киев должен пересмотреть своё отношение к минским договорённостям для разрешения конфликта в Донбассе.
Военные инженеры произвели новый подрыв слоя скальных пород на Бурейском водохранилище, в результате которого удалось разрушить перемычку между верхними слоями водоёма и проделанным каналом. В образовавшуюся протоку пошла вода.
Согласно данным опроса, родители российских школьников больше всего недовольны качеством обучения иностранному языку. 38% респондентов хотели бы, чтобы его преподавали лучше, ещё 19% считают, что ребёнка обучают плохо.
Смена власти в Венесуэле пойдёт на пользу крупнейшим иностранным кредиторам страны — России и Китаю. Об этом заявил глава Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуаидо, объявивший себя временным президентом.
Американский президент Дональд Трамп в ходе интервью The New York Times заявил, что переговоры с членами Демократической партии США о финансировании строительства стены на границе с Мексикой являются пустой тратой времени.