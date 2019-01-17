Euronews: Путина встречают в Сербии заверениями, что евроинтеграция не мешает связям с Россией

В ходе переговоров президентов России и Сербии в Белграде планируется обсудить целый ряд соглашений о сотрудничестве в сфере энергетики, инфраструктуры и технологий, передаёт Euronews. Накануне встречи с Владимиром Путиным сербский лидер Александр Вучич вновь подчеркнул, что евроинтеграция его страны не должна наносить ущерб отношениям с Россией.

Президент России посещает Сербию в четвёртый раз за два десятка лет: в четверг Владимир Путин проведёт в Белграде переговоры со своим коллегой Александром Вучичем. На столе — целый ряд документов о сотрудничестве в сфере энергетики, инфраструктуры и технологий.

Важнейшая политико-экономическая тема — антироссийские санкции ЕС. Белград не присоединился к ним и даже собирался увеличить товарооборот с Москвой. Однако от этих планов пришлось отказаться под давлением Евросоюза, частью которого намерена стать Сербия.

В среду Александр Вучич вновь подчеркнул, что евроинтеграция его страны не должна наносить ущерб отношениям с Россией.

Накануне визита пристальное внимание уделяют безопасности: в воскресенье в Сербии задержали исламиста, который, по сообщениям СМИ, готовил покушение на российского президента. Однако позже различные источники опровергли связь задержания с визитом Путина.

Дата выхода в эфир 15 января 2019 года.