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Euronews: Путина встречают в Сербии заверениями, что евроинтеграция не мешает связям с Россией
В ходе переговоров президентов России и Сербии в Белграде планируется обсудить целый ряд соглашений о сотрудничестве в сфере энергетики, инфраструктуры и технологий, передаёт Euronews. Накануне встречи с Владимиром Путиным сербский лидер Александр Вучич вновь подчеркнул, что евроинтеграция его страны не должна наносить ущерб отношениям с Россией.

Президент России посещает Сербию в четвёртый раз за два десятка лет: в четверг Владимир Путин проведёт в Белграде переговоры со своим коллегой Александром Вучичем. На столе — целый ряд документов о сотрудничестве в сфере энергетики, инфраструктуры и технологий.

Важнейшая политико-экономическая тема — антироссийские санкции ЕС. Белград не присоединился к ним и даже собирался увеличить товарооборот с Москвой. Однако от этих планов пришлось отказаться под давлением Евросоюза, частью которого намерена стать Сербия.
 
В среду Александр Вучич вновь подчеркнул, что евроинтеграция его страны не должна наносить ущерб отношениям с Россией.
 
Накануне визита пристальное внимание уделяют безопасности: в воскресенье в Сербии задержали исламиста, который, по сообщениям СМИ, готовил покушение на российского президента. Однако позже различные источники опровергли связь задержания с визитом Путина.
 
Дата выхода в эфир 15 января 2019 года.

 

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Euronews Франция Европа
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Александр Вучич Балканы Владимир Путин Евросоюз президент Россия саммит санкции Сербия сотрудничество
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