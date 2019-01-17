«Мы не ставим Белград перед выбором»: Путин объяснил сербским СМИ, чем Россия отличается от Запада

Накануне официального визита Владимира Путина в Сербию президент России дал интервью двум сербским изданиям «Политика» и «Вечерние новости», сообщает B92.

Российский лидер отметил, что хотя у Москвы много друзей на Балканах, но среди них «особое место занимает стратегический партнёр Сербия». По его словам, в основе добрых отношений между двумя странами лежит «многовековая дружба наших народов», духовное и культурное родство, общие страницы истории, в том числе героическая борьба против нацизма в годы Второй мировой войны.

«Наша страна, зная, понимая всю сложность Балкан, истории региона, всегда рассматривала его как пространство для конструктивного сотрудничества, — подчеркнул Владимир Путин. — Поэтому наш безусловный приоритет — это содействие укреплению региональной безопасности и стабильности».

Президент России указал на то, что в отличие от Запада, Москва не заставляет Сербию выбирать.

«В отличие от западных партнёров не пытаемся ставить Белград перед искусственным выбором — либо вы с Россией, либо с Евросоюзом», — заявил он.

Касаясь темы Косово, Владимир Путин отметил, что в России были удивлены достаточно пассивной реакцией Евросоюза на решение косовского «парламента» о трансформации Сил безопасности Косово в полноценную армию.

«Ведь очевидно, что подобный шаг воспринят проживающими в этой провинции сербами как прямая угроза их безопасности. И в целом он чреват серьёзными рисками обострения обстановки в регионе. Едва ли в интересах ЕС закрывать глаза на подобные односторонние акции, грубо нарушающие международное право, особенно если в Брюсселе рассчитывают и в дальнейшем выполнять свои посреднические обязанности в диалоге между Белградом и Приштиной», — подчеркнул российский лидер.



Он также указал на то, что в России высоко ценят твёрдую приверженность сербского руководства курсу на сохранение нейтралитета страны.

«В то же время на протяжении многих лет мы помогаем укреплять обороноспособность Сербии: поставляем вооружения и военную технику, оказываем содействие в их ремонте и модернизации. Будем и дальше развивать военно-техническое сотрудничество», — подчеркнул Путин.

Говоря о ситуации на Балканах, российский лидер заявил, что серьёзным дестабилизирующим фактором здесь является линия США и некоторых западных стран, направленная на закрепление своего доминирования в регионе.

«Ещё в 1999 году силы НАТО — без санкции ООН — в течение двух с половиной месяцев бомбили Югославию, насильственно отторгнув Автономный край Косово. А в 2008 году Вашингтон и его союзники поддержали нелегитимное провозглашение косовской независимости», — указал Путин.

В 2017 году, вопреки мнению половины населения, в НАТО оказалась втянута Черногория, добавил он. Референдум по этому вопросу проводить побоялись – в итоге страна переживает период политической нестабильности.

«В прошлом году для форсированного включения в состав НАТО Республики Македонии был даже запущен процесс принятия конституционных поправок и переименования этого государства, пересмотра основ македонской национальной идентичности. При этом проигнорирована воля македонских избирателей — референдум по изменению государственного наименования провалился, но давление извне продолжилось», — подчеркнул Владимир Путин в интервью сербским СМИ.