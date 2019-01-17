«Мы не ставим Белград перед выбором»: Путин объяснил сербским СМИ, чем Россия отличается от Запада
Он также указал на то, что в России высоко ценят твёрдую приверженность сербского руководства курсу на сохранение нейтралитета страны.
Бывший секретарь Совета безопасности России, академик РАН Андрей Кокошин рассказал о планах США разместить в космосе «демонстрационный маломощный лазер».
Заместитель директора киевского предприятия «Арсенал» Александр Клочко заявил, что немецкое правительство запретило компании Rheinmetall разрабатывать совместно с Украиной мобильный зенитно-ракетный комплекс.
Российский нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Виннипег Джетс» забросил свою 20-ю шайбу в сезоне.
Россия должна будет принять эффективные меры безопасности в ответ на фактический выход США из ДРСМД, заявил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
Официальный представитель Генпрокуратуры России Александр Куренной на видеоканале «Эфир» назвал три наиболее вероятные версии гибели группы туристов под руководством Игоря Дятлова в 1959 году в горах Северного Урала.
Президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Дмитрий Чернышенко рассказал, клубы каких стран могут пополнить лигу.
Бразильский полузащитник лондонского «Челси» Лукас Пиазон перешёл на правах аренды в итальянский футбольный клуб «Кьево».
После кражи картины Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым» в Третьяковской галерее уволили хранителя музея.
Защита украинского моряка Василия Сороки, задержанного в Чёрном море за незаконное пересечение границы, подала ходатайство о его переводе для лечения на Украину или в третью страну.
В Ереване из здания, где расположена резиденция премьер-министра Армении Никола Пашиняна, похищены памятные монеты, ведётся следствие.
Россия в ноябре 2018 года сократила объём вложений в государственные облигации Соединённых Штатов до $12,814 млрд, при этом в октябре объём вложений составлял $14,097 млрд.
Президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Дмитрий Чернышенко рассказал, какие клубы могут покинуть лигу по итогам нынешнего сезона.
Спасательные службы продолжают тушение пожара на двух танкерах в Чёрном море, зафиксировано шесть очагов горения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росморречфлота.
Третьяковская галерея просит посетителей не слишком долго задерживаться при осмотре картины Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым», которая в пятницу, 1 февраля, вернулась на выставку.
Боевики «Исламского государства»*, которые планировали серию терактов в Москве, осуждены на сроки от 14 до 19 лет колонии. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ России по Москве и Московской области. Отмечается, что они также готовили нападения на предпринимателей и полицейских с целью хищения денег и оружия.
«Голден Стэйт Уорриорз» потерпел поражение от «Филадельфии Сиксерс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Сбербанк повысил ставки по вкладам в рублях на 0,15—0,6 п. п. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу банка.
«Ростов» и полузащитник сборной Словении по футболу Жан Майер расторгли контракт по обоюдному согласию сторон.
Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов прокомментировал в беседе RT заявление главы Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуаидо о том, что смена власти в стране пойдёт на пользу её крупнейшим иностранным кредиторам — России и Китаю.
Компания Google уплатила штраф в размере 500 тыс. рублей за отказ подключиться к реестру запрещённых в России сайтов для фильтрации своей поисковой выдачи.
Красноярский «Енисей» объявил об аренде защитника донецкого «Шахтёра» Олега Данченко.
В Третьяковской галерее в пятницу, 1 февраля, открылась выставка Архипа Куинджи вместе с возвращённым после похищения полотном «Ай-Петри. Крым».
Следственный комитет России возбудил уголовное дело в связи со смертью россиянина Валерия Иванова во львовской исправительной колонии.
«Лос-Анджелес Лейкерс» одержал победу над «Лос-Анджелес Клипперс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
На открытии торгов рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве России Геворг Мирзаян прокомментировал RT заявление главы Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуаидо о том, что смена власти в Венесуэле пойдёт на пользу крупнейшим иностранным кредиторам страны — России и Китаю.
Лондонский «Кристал Пэлас» арендовал нападающего лондонского «Челси» и сборной Бельгии по футболу Миши Батшуайи.
Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях канадец Жорж Сен-Пьер заявил, что уже несколько месяцев ведёт переговоры о поединке с обладателем титула организации в лёгком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым.
При пожаре в дагестанском Кизляре сгорели два торговых центра, повреждены соседние магазины.
В семье российского бойца смешанного стиля Фёдора Емельяненко произошло пополнение.
Полузащитник Жан-Клер Тодибо официально перешёл из французского футбольного клуба «Тулуза» в испанскую «Барселону».
Полпред самопровозглашённой Донецкой народной республики в контактной группе Наталья Никонорова заявила, что Киев должен пересмотреть своё отношение к минским договорённостям для разрешения конфликта в Донбассе.
Миланский «Интер» на своём поле в серии пенальти уступил римскому «Лацио» в матче 1/4 финала Кубка Италии по футболу.
Пожарным удалось ликвидировать возгорание в торговом центре в дагестанском городе Кизляр, сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС.
Нападающий грозненского «Ахмата» Заур Садаев стал футболистом турецкого «Анкарагюджю».
Военные инженеры произвели новый подрыв слоя скальных пород на Бурейском водохранилище, в результате которого удалось разрушить перемычку между верхними слоями водоёма и проделанным каналом. В образовавшуюся протоку пошла вода.
Мадридский «Реал» на выезде взял верх над «Жироной» в ответном матче 1/4 финала Кубка Испании по футболу.
«Нью-Джерси Дэвилз» потерпел поражение от «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Торговый центр горит в дагестанском городе Кизляр, сообщает ТАСС со ссылкой на мэрию города.
«Коламбус Блю Джекетс» проиграл «Виннипег Джетс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В работе метрополитена Токио произошёл сбой, в результате которого движение одной из веток транспортной системы было остановлено.
Мировые цены на нефть растут. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Согласно данным опроса, родители российских школьников больше всего недовольны качеством обучения иностранному языку. 38% респондентов хотели бы, чтобы его преподавали лучше, ещё 19% считают, что ребёнка обучают плохо.
Смена власти в Венесуэле пойдёт на пользу крупнейшим иностранным кредиторам страны — России и Китаю. Об этом заявил глава Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуаидо, объявивший себя временным президентом.
Пожар произошёл в торгово-развлекательном центре «Карнавал» в Екатеринбурге, 40 человек эвакуировали. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.
Китай намерен твёрдо придерживаться принципов равенства всех стран и невмешательства во внутренние дела других государств. Об этом заявил министр иностранных дел КНР Ван И.
В Москве в пятницу, 1 февраля, ожидается до -1 °С. Об этом информирует «Газета.Ru» со ссылкой на данные Гидрометцентра России.
Американский президент Дональд Трамп в ходе интервью The New York Times заявил, что переговоры с членами Демократической партии США о финансировании строительства стены на границе с Мексикой являются пустой тратой времени.
Премьер-министр России Дмитрий Медведев назначил бывшего статс-секретаря — замминистра юстиции Юрия Любимова заместителем руководителя аппарата правительства.
Премьер-министр Дмитрий Медведев распорядился открыть в городе Харбине на северо-востоке Китая генеральное консульство России. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства России.