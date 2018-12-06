Das Erste: планы Косово создать свою армию раскритиковали даже в НАТО

Косово находится под защитой военного подразделения под руководством НАТО, однако местное правительство вознамерилось создать собственную армию. Как отмечает немецкий телеканал Das Erste, этот спорный шаг, нарушающий резолюцию Совбеза ООН по Косово, раскритиковали не только Сербия и Россия, но и НАТО.

Безопасность Косово обеспечивает подразделение НАТО, однако теперь местное правительство захотело создать собственную армию. Это щекотливое дело, сообщается на сайте немецкого телеканала Das Erste.

Планы правительства Косово по созданию собственной армии наткнулись на резкую критику со стороны не только Сербии и России, но и НАТО, подчёркивает телеканал. Сербские власти не исключают даже применения военной силы. Премьер-министр Сербии Ана Брнабич надеется, что им никогда не придётся прибегать к помощи армии, «но сейчас это один из возможных вариантов».

Союзник Сербии Россия также предостерегает Косово. Российский МИД заявил, что шаг властей Косово к образованию собственной армии может привести к тяжелейшим последствиям не только для сербского населения в регионе, но и для безопасности на Балканах в целом.

В свою очередь в НАТО сообщили, что время для этой инициативы сейчас неподходящее. «Она противоречит доброму совету многих партнёров НАТО. И она может принести с собой тяжёлые потрясения для будущей евроатлантической интеграции Косово», — подчеркнул генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг. Если правительство Косово в самом деле организует собственные вооружённые силы, НАТО придётся «пересмотреть масштабы своего участия в Косово», предупредил он.

Как сообщает Das Erste, безопасность Косово на данный момент обеспечивает KFOR —подразделение международных сил под руководством НАТО — а также местные легко вооружённые силы безопасности Косово. 14 декабря правительство Косово хочет преобразовать последние в новую армию Косово парламентским решением.

«Это спорный шаг», — отмечает немецкий телеканал. Согласно резолюции Совета Безопасности ООН 1244, принятой в 1999 году и действующей в отношении Косово до сих пор, балканская страна может содержать только легко вооружённые силы безопасности, но не собственную армию.

Ранее Косово являлось частью Югославии, затем, с 2003 года, стало регионом Сербии, напоминает Das Erste. В 2008 году Косово в одностороннем порядке объявило независимость. Примерно 110 из 193 стран-членов ООН, в том числе Германия, признали это решение. Сербия, однако, продолжает считать Косово своей областью. Этнические сербы сейчас проживают уже только в северной части Косово, в то время как большинство населения Косово явно составляют албанцы, уверяет телеканал.

Представители сербского правительства обвиняют власти Косово в стремлении использовать собственную армию для того, чтобы изгнать сербское меньшинство. «Мы не может просто стоять в стороне и спокойно смотреть, как кто-то проводит новые этнические чистки», — заявила премьер-министр Сербии Брнабич.

Глава правительства Косово Рамуш Харадинай опровергает эти обвинения. По его словам, планы Косово направлены не против сербов, проживающих на его территории — они должны оказывать поддержку во время будущих миссий НАТО в Афганистане и Ираке. Преобразование Сил безопасности Косово в армию, по его уверению, «будет лишь гарантировать мир и стабильность будущего члена НАТО».