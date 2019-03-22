Болтон: в Венесуэле десятки тысяч американцев, и наш долг — защитить их

Сейчас в Венесуэле находятся порядка 40—50 тыс. американских граждан, и главный долг американских властей — защитить этих людей «от насилия и запугивания», заявил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в интервью Breitbart. Аналитик также заявил, что Вашингтон всё же надеется, что венесуэльцы смогут сделать свой выбор сами — без российского или китайского влияния.

В эксклюзивном интервью главному редактору Breitbart News Алексу Марлоу советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон пояснил слова Дональда Трампа относительно возможных действий Америки в Венесуэле.

«Сам президент Трамп всегда ясно выражался относительно этого вопроса: рассматриваются все варианты. Думаю, люди должны уяснить эти слова и поверить в них. Он настроен очень серьёзно», — заявил Болтон.

Далее советник привёл «очень важные статистические данные»: по оценкам США, сейчас в Венесуэле находится порядка 40—50 тыс. американских граждан. «А на международной арене у правительства США нет более первостепенной задачи, чем защита их граждан от насилия и запугивания», — напомнил Болтон и посоветовал «учитывать эти данные».

Впрочем, при этом советник отметил, что Америка хочет, чтобы венесуэльцы сами приняли решение. «Мы бы хотели сделать так, чтобы народ Венесуэлы смог определиться сам, а не с помощью правительства, контролируемого ставленником Кубы в российских интересах, и не с помощью долговой дипломатии, которой Китай пытается одурачить страны по всему миру и заполучить контроль над нефтяными запасами Венесуэлы», — уверен Джон Болтон.

Аналитик считает, что самые крупные в мире запасы нефти Венесуэлы являются очень важным фактором, из-за которого страной и интересуются Китай, Россия и Куба. Именно поэтому представители этих государств с такой готовностью едут в Венесуэлу и предлагают свою помощь правительству Мадуро.

Так, к примеру, кубинцы, по словам Болтона, поддерживают Мадуро, чтобы и дальше получать нефть по заниженным по сравнению с рынком ценам. «Как только эта система разрушится, Куба тоже столкнётся с серьёзным давлением, потому что если бы её авторитарному правительству пришлось закупать нефть по мировым ценам, а не по льготным, которые ему предоставили Чавес и Мадуро, у них бы были большие экономические трудности», — прокомментировал советник Дональда Трампа.

Но куда опаснее, по мнению Болтона, влияние на Венесуэлу России и Китая. Эти страны несут угрозу принципам доктрины Монро, согласно которым нельзя допускать, чтобы Латинская Америка подпала под сферу влияния других государств. «Мне кажется, это очень важно для Соединённых Штатов, да и вообще для всех остальных в западном полушарии», — отметил Джон Болтон.