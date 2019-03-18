Libération: Мадуро обвиняет США в отключении электричества, и не без оснований

По словам руководителя Венесуэлы, на энергосети его страны было совершено уже четыре нападения, и виновник для него очевиден — США. Как отмечает Libération, хотя Мадуро и не приводит доказательств, у Соединённых Штатов есть и мотив, и средства.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро объясняет проблемы с электричеством в своей стране кибератакой на главную гидроэлектростанцию, пишет Libération. «На электросистемы было четыре нападения: две кибератаки, электромагнитная атака и пожар на электрическом трансформаторном пункте, который играет краеугольное значение для передачи электричества на юг страны», — заявил Мадуро.
Виновный в этих происшествиях для Каракаса очевиден — это США. При этом никаких доказательств Мадуро не представляет. Впрочем, как пишет Libération, их подозрения могут быть не беспочвенны, ведь у Вашингтона есть на то мотивы: хаос в обесточенной стране сильно ослабляет действующего президента. Таким образом они могут вмешиваться во внутренние дела Венесуэлы без какого-либо физического контакта.
При этом у США для того есть средства, отмечает автор статьи. Система управления электростанции не подсоединена к интернету, но десять лет назад США и Израиль смогли внедрить вирус в системы атомных предприятий Ирана, которые тоже не имели выхода во всемирную сеть. Так что для АНБ с его широчайшими методами это не проблема.
Атаки на энергосети уже давно стали одним из ключевых средств войны. Автор статьи напоминает, что в 2015 году такое произошло с Украиной, и тогда многие винили Россию. США в нападениях на электростанции ещё не уличали, но это не означает, что Венесуэла не могла стать первой жертвой.
Хотя Мадуро не приводит доказательств, он высказывает предположения сродни тем, что звучат и от других государств, которые тоже опасаются кибератак, шпионажа, кражи данных и кампаний по оказанию влияния. При этом Мадуро не говорит про «жалкое состояние» энергосетей в стране. Но его слова и выражения напоминают Libération, как в самой Франции политики поднимают шум из-за «неслыханной массовой атаки на всемирную сеть», которой на самом деле нет.
Бывший сотрудник аэропорта Толмачёво предстанет перед судом за кражу из багажа, сообщает портал ВашГород.ру со ссылкой на пресс-службу управления на транспорте УМВД России по Сибирскому федеральному округу.
Глава Общественной палаты Крыма Григорий Иоффе в беседе с РИА Новости Крым прокомментировал заявление лидера группы «Машина времени» Андрея Макаревича о фанатах, радующихся присоединению Крыма к России.
Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов в беседе с ФАН прокомментировал сообщение о том, что на сайте Белого дома опубликована петиция, которая призывает президента США Дональда Трампа помочь Польше взыскать репарации с России и Германии.
Президент России Владимир Путин в ходе визита в Крым пообещал оказать содействие в восстановлении расположенного вблизи Севастополя мемориального комплекса «Сапун-гора», посвящённого подвигу советских солдат в годы Великой Отечественной войны.
Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (ДСИ РФС) Александр Егоров прокомментировал работу арбитра Владимира Москалёва в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским «Спартаком» и петербургским «Зенитом».
В Дрездене начался суд по делу об убийстве 35-летнего гражданина ФРГ мигрантом из Сирии в августе 2018 года в городе Хемниц. Данное преступление вызвало широкий общественный резонанс и массовые протесты.
Военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в беседе с ФАН прокомментировал сообщения о том, что Египет подписал соглашение на поставку российских истребителей Су-35.
Член комитета Совета Федерации по международным делам Ольга Тимофеева в беседе с газетой «Известия» прокомментировала обещания президента Украины Петра Порошенко вернуть Крым «без торгов и закулисных договорённостей».
Эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог Константин Блохин в беседе с НСН оценил заявление министра энергетики Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха о том, что возможные новые санкции Соединённых Штатов в отношении России отразятся на всём мире.
Бывший главный тренер «Торпедо» и сборной России Борис Игнатьев в беседе с ФАН прокомментировал ничейный исход матча московского «Спартака» с петербургским «Зенитом» в рамках 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Хамовнический райсуд Москвы 18 марта отказал в удовлетворении иска о защите чести и достоинства, который бизнесмен Сергей Майзус подал к адвокату Тимофею Мусатову, представляющему интересы арестованного в Греции по запросу США Александра Винника.
Президент России Владимир Путин заявил, что с учётом вывода работы Балаклавской и Таврической теплоэлектростанций на полную мощность Крым при необходимости может поставлять электроэнергию в соседние регионы.
Контрольно-дисциплинарный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыл дело на нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду за неприличный жест в сторону фанатов мадридского «Атлетико» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
Министр обороны России Сергей Шойгу и глава Сахалинской области Валерий Лимаренко подписали соглашение о передаче в собственность региона ряда участков, которые находились в управлении оборонного ведомства.
Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов в беседе с НСН прокомментировал внесённый в конгресс Соединённых Штатов законопроект о противодействии «российскому влиянию» в Венесуэле.