Libération: Мадуро обвиняет США в отключении электричества, и не без оснований

По словам руководителя Венесуэлы, на энергосети его страны было совершено уже четыре нападения, и виновник для него очевиден — США. Как отмечает Libération, хотя Мадуро и не приводит доказательств, у Соединённых Штатов есть и мотив, и средства.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро объясняет проблемы с электричеством в своей стране кибератакой на главную гидроэлектростанцию, пишет Libération. «На электросистемы было четыре нападения: две кибератаки, электромагнитная атака и пожар на электрическом трансформаторном пункте, который играет краеугольное значение для передачи электричества на юг страны», — заявил Мадуро.



Виновный в этих происшествиях для Каракаса очевиден — это США. При этом никаких доказательств Мадуро не представляет. Впрочем, как пишет Libération, их подозрения могут быть не беспочвенны, ведь у Вашингтона есть на то мотивы: хаос в обесточенной стране сильно ослабляет действующего президента. Таким образом они могут вмешиваться во внутренние дела Венесуэлы без какого-либо физического контакта.



При этом у США для того есть средства, отмечает автор статьи. Система управления электростанции не подсоединена к интернету, но десять лет назад США и Израиль смогли внедрить вирус в системы атомных предприятий Ирана, которые тоже не имели выхода во всемирную сеть. Так что для АНБ с его широчайшими методами это не проблема.



Атаки на энергосети уже давно стали одним из ключевых средств войны. Автор статьи напоминает, что в 2015 году такое произошло с Украиной, и тогда многие винили Россию. США в нападениях на электростанции ещё не уличали, но это не означает, что Венесуэла не могла стать первой жертвой.



Хотя Мадуро не приводит доказательств, он высказывает предположения сродни тем, что звучат и от других государств, которые тоже опасаются кибератак, шпионажа, кражи данных и кампаний по оказанию влияния. При этом Мадуро не говорит про «жалкое состояние» энергосетей в стране. Но его слова и выражения напоминают Libération, как в самой Франции политики поднимают шум из-за «неслыханной массовой атаки на всемирную сеть», которой на самом деле нет.