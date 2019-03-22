MSNBC: война в Ираке научила Трампа, что сила в бесстыдстве

Вторжение в Ирак обернулось страшной катастрофой, но почти никто из тех, кто выступал за войну, не поплатился за это своей репутацией и карьерой, констатирует MSNBC. По мнению телеведущего Криса Хейза, нежелание американцев разобраться с ошибками прошлого привело к появлению «бесстыжей» администрации Трампа и грозит новыми войнами: с Ираном и Венесуэлой.

Сегодня исполняется ровно 16 лет с начала Иракской войны. Это самая большая трагедия за всё время, что я слежу за политикой, и невероятно поучительный опыт. Когда мы готовились ко вторжению в Ирак, мне было 23 года. И я стал свидетелем того, как в атмосфере страха после событий 11 сентября руководство страны манипулировало общественностью, чтобы сформировать у элит невероятно прочное единое мнение о необходимости предпринять нечто, что тогда — и тем более сейчас — казалось мне и многим другим неправильным и не имеющим оправдания.



Но так много умных экспертов заверяло нас, что мы должны это сделать, что Саддам был угрозой, что у него было оружие массового поражения! И администрация Буша, конечно, больше, чем кто-либо другой, использовала свою власть для манипуляций и тенденциозного подбора разведданных, чтобы запугать общественность и убедить её в необходимости войны.



Конечно, миллионы несогласных вышли на улицы, и одним из них был я. И мы были правы. А все так называемые эксперты, политики, редколлегии и колумнисты — ошибались.



Ценой той войны стали почти 5 тысяч жизней американских военнослужащих, триллионы долларов США и жизни сотен тысяч иракцев. Сотни тысяч таких же людей: мужчин, женщин и детей — мертвы из-за событий, инициированных нашей страной. Пытки узников в тюрьме Абу-Грейб, расстрел детей наёмниками на городской площади, прямо на глазах у родителей… И 16 лет спустя мы по-прежнему ощущаем последствия, хоть и не в той же мере, что иракцы.



И, что примечательно, за редким исключением, всё множество ответственных за это людей никак не поплатилось: ни в плане репутации, ни в политическом плане. Влиятельные люди, поддержавшие войну и проголосовавшие за неё, до сих пор занимают видные места. Хотя некоторые покаялись, попросили прощения, признали свою ошибку, и это немаловажно.



Но более общий вывод таков: когда вы не проводите разбор прошлого, вы создаёте условия, к примеру, для нынешней администрации, где президента консультирует заводила Иракской войны, суперъястреб Джон Болтон. Он советник по национальной безопасности. И пока мы тут разговариваем, он бьёт в барабаны войны одновременно против Ирана и Венесуэлы. И если в эту эпоху, в эпоху Трампа, мы не поведём себя иначе, чем при администрации Буша, история повторится.



По факту, история уже повторилась. Если вы сейчас откроете интернет-страницу Worldwide Speakers Group, вы сможете забронировать, за отдельную плату, выступление Джона Келли. Человека, который курировал министерство, когда оно разрабатывало закон, разлучающий детей с родителями. Человека, который лгал о том, когда ему стало известно, что его доверенный сотрудник обвинён в домашнем насилии двумя бывшими женами, а потом ещё и оправдывал его. Человека, который лгал про члена конгресса — опять-таки публично — в отчаянной попытке защитить президента. А сейчас вы можете заплатить, чтобы услышать мудрые речи этого человека.



Знаете, один из главных уроков эпохи Трампа заключается в том, что бесстыдство — своего рода политическая суперсила. Но чем больше я думаю об этом сегодня, тем больше понимаю, что этому они научились у тех, кто выступал за войну в Ираке.



Дата выхода в эфир 20 марта 2019 года.