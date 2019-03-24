ABC News: и демократы, и республиканцы требуют обнародовать доклад Мюллера

Спецпрокурор Мюллер закончил свою работу и представил окончательный доклад генпрокурору США Уильяму Барру, который, как ожидается, и должен представить свою оценку проделанной работе. Однако, как передаёт ABC News, представители обеих партий в американском парламенте требуют, чтобы доклад Мюллера был обнародован в максимальном формате.

Конгрессмены дали новый ответ на доклад Мюллера. Демократы и республиканцы массово требуют полностью его опубликовать. Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси настаивает, что все брифинги в конгрессе должны быть не засекречены. Демократы обещают принять меры, если что-либо будет скрыто. Репортаж корреспондента ABC News Мэри Брюс из парламента.

Сегодня, возможно, работа Роберта Мюллера и окончена, но борьба на Капитолийском холме только началась.

ЧАК ШУМЕР, сенатор от демократов: Американский народ имеет право знать правду. Ключевое слово — прозрачность.

Демократы требуют от спецпрокурора полный отчёт и готовы воспользоваться своим правом и получить его с помощью повестки.

ДЖЕРРОЛЬД НАДЛЕР, депутат от демократов: Мы, конечно, подадим запрос на получение доклада и мы оставим за собой право вызвать Мюллера, чтобы он дал показания перед комитетом, в том числе и повесткой.

Учитывая все эти варианты, Роберта Мюллера и генерального прокурора могут заставить дать показания.

АДАМ ШИФФ, депутат от демократов: Генеральный прокурор обещал обнародовать столько, сколько возможно по закону. Если он не врал, то это означает весь документ. И мы будем на этом настаивать.

Прошло почти 2 года и потрачено почти 25 миллионов долларов налогоплательщиков, и теперь представители обеих партий считают, что общественность заслуживает того, чтобы увидеть результат. Главный республиканец в комитете парламента по судебным делам Даг Коллинз написал в Twitter, что доклад должен быть опубликован без отлагательств и в максимальном объёме, не нарушающем закон.

Что же дальше? Теперь этот вопрос появился и в предвыборной борьбе.

КАМАЛА ХАРРИС, демократ, кандидат в президенты: Доклад необходимо опубликовать. У американского народа есть право и потребность в осведомлённости.

ЭМИ КЛОБУШАР, демократ, кандидат в президенты: Для нашей демократии это по-настоящему важно, раз скоро 2020 год. Были ли соблюдены правила спецпрокурора, в которых говорится, что это в интересах народа?

И демократы хотят не просто получить полный доклад, они хотят и доказательства, которые лежат в его основе.

РИЧАРД БЛЮМЕНТАЛЬ, сенатор от демократов: Нам нужен доклад Мюллера, а не доклад Барра. Американский народ заплатил за доклад Мюллера, и он заслуживает того, чтобы узнать все добытые сведения и доказательства.

Сейчас Мэри с нами на связи из капитолийского холма. Демократы уже сделали первый шаг, отправив администрации Трампа запрос об аудиозаписях расследования Мюллера, не так ли?

МЭРИ БРЮС, старший корреспондент ABC News в конгрессе: Да, демократы в Палате представителей времени зря не теряют: они потребовали у Совета Белого дома, ФБР и у Министерства юстиции предоставить все документы и записи, которые относятся к докладу Мюллера. И демократы надеются вскоре получить эту информацию. Том?

Это была Мэри Брюс. Спасибо.

Дата выхода в эфир 23 марта 2019 года.