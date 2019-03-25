WP: Мюллер не нашёл доказательств сговора Трампа с Россией

Генпрокурор США Уильям Барр объявил о том, что специальному прокурору Роберту Мюллеру не удалось найти доказательства сговора американского президента Дональда Трампа и его команды с Россией в рамках предвыборной кампании 2016 года, пишет The Washington Post. В то же время Мюллер сообщил о «многочисленных предложениях от аффилированных с Россией лиц об оказании помощи кампании Трампа».

Спецпрокурор Роберт Мюллер не обнаружил сговора президента США Дональда Трампа и его команды с Россией во время предвыборной кампании в 2016 году, сообщает The Washington Post со ссылкой на Министерство юстиции США.

«Расследование специального прокурора не выявило сговора или координации кампании Трампа или кого-либо, связанного с ней, с Россией в её попытках повлиять на президентские выборы в США в 2016 году», — приводит издание отрывок из четырехстраничного доклада, представленного генеральным прокурором и министром юстиции США Уильямом Барром в воскресенье.

При этом в докладе подчёркивается, что не было обнаружено никаких доказательств сговора, «несмотря на многочисленные предложения от аффилированных с Россией лиц об оказании помощи кампании Трампа».

Вместе с тем доклад по так называемому «российскому делу» не содержит вывода, что Трамп «совершил преступление, но и не оправдывает его». Так, Мюллер затруднился ответить, пытался ли президент препятствовать расследованию.

Спецпрокурор «в конечном счёте решил не выносить традиционного обвинительного приговора», — отметил Барр, добавив, что Мюллер оставил право принимать решение о виновности или невиновности Трампа за генеральным прокурором и его заместителем Родом Розенстайном.

При этом Барр отметил, что совместно с его заместителем они «пришли к выводу, что доказательств, полученных в ходе расследования, проведённого специальным прокурором, недостаточно для того, чтобы установить, что президент препятствовал осуществлению правосудия».

Главной целью Мюллера было определить, содействовал ли кто-либо из американцев, в том числе из окружения Трампа, усилиям России по вмешательству в выборы 2016 года.

The Washington Post отмечает, что, согласно открытым документам и интервью, в общей сложности граждане России взаимодействовали, по крайней мере, с 14 приближёнными американского президента во время избирательной кампании Трампа.