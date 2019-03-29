Обозреватель Haaretz: пора покончить с мифом о «сатанинской мощи» Москвы

Расследование спецпрокурора США Роберта Мюллера развеяло теорию о «сговоре» Трампа с Кремлём, но Россию продолжают выставлять источником всего творимого в мире зла, пишет обозреватель Hааretz Офри Илани. По мнению журналиста, обвинять Москву во всех глобальных кризисах — это попытка простыми методами объяснить сложные процессы начала XXI века.

Американские демократы столкнулись с проблемой. Несмотря на то что доклад спецпрокурора Роберта Мюллера не подтверждает «сговора» Дональда Трампа с Москвой, некоторые лидеры демократического большинства в нижней палате конгресса США продолжают настаивать, что на самом деле этот документ доказывает их правоту, пишет обозреватель Haaretz Офри Илани.

Демократы намекают, что на Мюллера оказывалось давление, и поэтому он «приукрасил» результаты расследования. Подобно фанатичным конспирологам, они считают, что отсутствие доказательств заговора лишь указывает на ещё больший заговор, призванный скрыть правду.

Подобные настроения свидетельствуют о навязчивой идее, которая преследует американских демократов. Но в этом нет ничего удивительного, учитывая, какие огромные надежды они возлагали на доклад Мюллера. Ведь, по их представлению, это расследование должно было послужить основой для импичмента Трампа или по меньшей мере подорвать его легитимность, поясняет журналист.

Разрушение тезиса о «влиянии Москвы» поднимает сразу несколько вопросов. Что подвигло так много хороших людей с таким рвением вцепиться в эту теорию? Почему политики, юмористы и считающие себя интеллектуалами аналитики изображали Трампа агентом Кремля? Ответ прост — «российское вмешательство» стало мифом, который объясняет почти все тревожные явления, считает автор статьи.

По его мнению, в последние годы мировой порядок, сложившийся после распада социалистического блока, терпит крах и уступает место хаосу и неопределённости. Предсказать, что произойдёт в будущем, становится практически невозможно.

«В подобной ситуации многие люди ищут определённости, которая позволит им систематизировать разворачивающиеся события в рамках определённой логики. Таким образом этот политический беспорядок породил новую теорию: Россия — источник всего зла», — подчёркивает Илани.

На его взгляд, разжигание паранойи вокруг России не требовала особых усилий. Нужно было лишь разбудить страхи времён холодной войны, которые пребывали в спячке на протяжении 30 лет.

В результате мгновенно было выстроено политическое мировоззрение, которое списывает все негативные события на «вмешательства» Москвы. Согласно ему, Трамп — это «марионетка» Владимира Путина, брексит — результат «российского заговора», и даже европейские крайне правые «служат восточному врагу».

Покойный сенатор Джон Маккейн был одним из самых видных сторонников мифа о «российском влиянии». Он утверждал, что Кремль пытается обострить сирийский конфликт, чтобы затопить Европу беженцами и разрушить ЕС вместе с НАТО.

Некоторые обвиняют Россию даже в глобальном изменении климата. По их мнению, Москва якобы распространяет дезинформацию, чтобы блокировать попытки снизить выбросы углерода в атмосферу «в надежде, что мир станет теплее, а сибирские зимы терпимее».

Автор статьи обращает внимание, что миф о «сатанинской мощи» России раздувается в политических целях и в его родном Израиле. На аудиозаписи, недавно просочившейся в СМИ, кандидат в президенты Бени Ганц высказывает предположение, что Москва взломала его телефон и пытается добиться победы Нетаньяху на предстоящих выборах.

«Но с чего бы это России поддерживать Нетаньяху? На самом деле ответ на этот вопрос неважен. Россию выставляют дьявольской хаотичной силой, которая использует такие инновационные методы, как боты и сайты с фейковыми новостями, чтобы сеять анархию. Почти любое политическое изменение в пользу той или иной стороны можно трактовать как российскую победу», — рассуждает Илани.

В своей недавней книге «Россия без Путина: деньги, власть и мифы о новой холодной войне» американский журналист Тони Вуд утверждает, что у Москвы нет никакой хорошо спланированной антизападной стратегии. По его мнению, «проделки» российских властей — всего лишь реакция на всевозрастающее вмешательство США и ЕС в дела Восточной Европы, а идея о «вездесущем путинизме» — это «пропагандистский воздушный шар».

Илани признаёт, что кто-то может назвать Вуда очередным «полезным идиотом» Путина. Но на ситуацию можно взглянуть под другим углом. К примеру, Брюссель и Берлин явно заинтересованы в раздувании «российской угрозы», потому что эта идея способствует сплочению ЕС.

По словам автора статьи, русофобия в Германии имеет глубокие исторические корни и часто пересекается с национализмом. Многие немецкие либералы связывают рост правых настроений в Израиле с влиянием бывших граждан Советского Союза. Исходя из этой логики, «русские виноваты во всём».

Несомненно, некоторые антилиберальные политические силы в Европе и других частях света симпатизируют России. С другой стороны, среди них есть и те, кто демонстративно противопоставляет себя Путину, в том числе польское правительство, обращает внимание публицист.

По его мнению, Путин не подходит на роль лидера, которым восхищаются все антилиберальные силы мира. Более того, поиск человека, который выигрывает от прихода правых сил в Европе, Америке и остальных частях света, приводит не в Москву, а в Иерусалим.

«Биньямин Нетаньяху — общий друг Трампа, Нарендры Моди, Виктора Орбана, Жаира Болсонару, Родриго Дутерте, Маттео Сальвини и даже Владимира Путина. Все они посещали или планируют посетить Иерусалим. Следует ли из этого, что Нетаньяху контролирует всё происходящее в мире? Нет. Но выходит, что нет и оснований считать кукловодом Путина», — отмечает Илани.

На взгляд журналиста, крах гипотезы о «российском вмешательстве» — это возможность вспомнить, что современный мир обманчив и непредсказуем. Многие элементы играют реальную или вымышленную роль в глобальных изменениях. Среди них подъём Китая, экологический тупик, усиление религии, развитие искусственного интеллекта, а также сдвиг в отношениях между полами.

«С XX веком покончено, но правила игры в XXI веке остаются не до конца понятными и постоянно меняются. Обвинять во всём Москву — это слишком простое решение», — заключает Офри Илани.