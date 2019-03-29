Обозреватель Haaretz: пора покончить с мифом о «сатанинской мощи» Москвы

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CNN: «сколько понадобится» — Россия вступила в словесное противостояние с США из-за Венесуэлы CNN
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Эксперт: Россию признали невиновной в победе Трампа — но санкции с неё всё равно не снимут Das Erste
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El Periódico: «это как в «Звёздных войнах» — США пытаются экономически задушить Мадуро El Periódico
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Уважение к Путину и интерес к культуре: Krytyka Polityczna о новом взгляде немцев, поляков и украинцев на Россию Krytyka Polityczna
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Алиев и Пашинян договорились продолжать прямой диалог
Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян по итогам переговоров в Вене договорились продолжать прямой диалог.
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Квят подвёл итоги пятничных тренировок на Гран-при Бахрейна
Российский гонщик команды Toro Rosso Даниил Квят подвёл итоги первой и второй сессии свободных заездов второго этапа «Формулы-1» Гран-при Бахрейна.
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В Госдепе назвали целью российских военных в Венесуэле помощь с С-300
Российские военные специалисты находятся в Венесуэле, чтобы наладить работу систем С-300. Такое мнение в ходе брифинга выразил спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс.
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Эксперт оценил решение парламента Британии отклонить соглашение с ЕС
Президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов в разговоре с RT прокомментировал решение парламента Великобритании отклонить соглашение с Евросоюзом по брекситу в третий раз.
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В Новосибирске завели дело по факту падения наледи на семилетнюю девочку
В Новосибирске завели уголовное дело по факту падения наледи на семилетнюю девочку, сообщает портал «ВашГород.ру».
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Эксперт оценил решение США приостановить полёты бомбардировщиков B-1B Lancer
Военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с Nation News оценил решение США приостановить с 28 марта полёты стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer из-за проблем с тормозными парашютами.
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В Крыму рассказали о создании маршрута «Золотое кольцо античных городов Боспора»
В Крыму рассказали о создании туристического маршрута «Золотое кольцо античных городов Боспора», сообщает интернет-издание argumenti.ru. Он объединит города и поселения, находившиеся на территории Керченского полуострова.
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Футболист «Зенита» Дриусси заявил, что поспешил с переходом в чемпионат России
Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Себастьян Дриусси поделился мнением о правильности своего решения перейти в петербургский клуб.
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В Ростовской области вынесли приговор бывшему заместителю начальника регионального ГУ ФСИН
Октябрьский суд Ростова-на-Дону вынес приговор бывшему заместителю начальника ГУ ФСИН России по Ростовской области Дмитрию Молокову, сообщает RostovGazeta со ссылкой на сотрудника пресс-службы суда.
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Россияне рассказали о своём отношении к акции «Час Земли»
Россияне рассказали о своём отношении к международной экологической акции «Час Земли», сообщает InKazan со ссылкой на сайт Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
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В Подмосковье появится ещё один центр инновационного творчества «Изобретариум»
В Московской области появится ещё один центр инновационного творчества «Изобретариум». Его откроют в этом году в посёлке Чкаловский городского округа Щёлково, сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу администрации муниципалитета.
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В Госдуме отреагировали на заход кораблей НАТО в Чёрное море
Депутат Госдумы Дмитрий Белик в беседе с газетой «Известия» прокомментировал заход кораблей Североатлантического альянса в Чёрное море.
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Порошенко заявил о намерении созвать встречу в нормандском формате
Украинский лидер Пётр Порошенко в эфире телеканала ICTV заявил, что намерен созвать встречу в нормандском формате после проведения выборов президента Украины.
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Российские зрители увидят гонки дронов
Российский телеканал «Матч ТВ» покажет соревнования этапа Лиги чемпионов по дрон-рейсингу (DCL) в швейцарском Лааксе.
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Истребители Британии сопровождали российские Ту-160 над Северным морем
Истребители британских ВВС сопровождали российские бомбардировщики Ту-160 вблизи воздушного пространства Великобритании.
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Артемьев стал чемпионом Европы по шахматам
Россиянин Владислав Артемьев стал победителем чемпионата Европы по шахматам в македонском Скопье.
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В США предупредили о возможных санкциях против России из-за Венесуэлы
США призывают Россию помнить о возможности введения в отношении неё санкций из-за ситуации в Венесуэле. Вашингтон призывает не исходить из того, что у Москвы есть в этой стране полная свобода действий.
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Исинбаева встала на сторону IAAF в вопросе правил, касающихся уровня тестостерона у легкоатлеток
Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом, член Международного олимпийского комитета (МОК) Елена Исинбаева высказала мнение о намерении Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) ввести новые правила, предъявляющие специальные требования к спортсменкам с повышенным содержанием тестостерона.
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IAAF временно отстранила легкоатлетку Медведеву
Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) объявила о временном отстранении российской легкоатлетки Екатерины Медведевой, заподозренной в нарушении антидопинговых правил.
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На Украине запретили ввоз ещё десяти книг из России
Госкомитет телевидения и радиовещания Украины запретил ввоз ещё десяти книг из России. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.
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«Арсенал» обыграл «Крылья Советов» в 21-м туре РПЛ
Тульский «Арсенал» одержал победу над самарскими «Крыльями Советов» в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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Медведев и члены правительства подали информацию о доходах
Российский премьер Дмитрий Медведев и члены правительства подали информацию о доходах и имуществе за 2018 год.
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В ОКР призвали Федерацию бобслея России помочь в возвращении медалей Зубкова в МОК
Олимпийский комитет России (ОКР) обратился в Федерацию бобслея и скелетона России по вопросу о возвращении двух золотых медалей Олимпиады-2014 в Сочи бывшего главы федерации Александра Зубкова.
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«Газпром» и «Русгаздобыча» построят завод СПГ в Усть-Луге
«Газпром» и «Русгаздобыча» приняли решение о сооружении мощностей по ежегодному производству и отгрузке 13 млн тонн СПГ в районе Усть-Луги, до 4 млн тонн этана и более 2,2 млн тонн сжиженных углеводородных газов.
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Власти Кубани поручили разработать программу для развития одного из микрорайонов Краснодара
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил разработать программу для развития Музыкального микрорайона в региональной столице. Об этом сообщает портал «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу мэрии Краснодара.
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Фуркад ответил на вопрос о возможном завершении карьеры
Французский биатлонист Мартен Фуркад ответил на вопрос о возможном завершении профессиональной карьеры.
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В Свердловской области арестовали подростка по делу об убийстве
В Дегтярске завели уголовное дело по факту убийства мужчины, сообщает URA.RU со ссылкой на старшего помощника руководителя СУ СК России по Свердловской области Александра Шульгу. Задержан 16-летний подросток, его уже арестовал суд.
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Число выданных автокредитов в Удмуртии выросло на 15,7% в январе — феврале
В Удмуртии выросло число выданных автокредитов, сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на Национальное бюро кредитных историй.
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В Челябинской области проводят проверку по факту обрушения в аварийном доме
В Челябинской области проводят доследственную проверку по факту обрушения в аварийном доме, сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по региону.
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Вдова Маккейна прибыла на Украину наблюдать за выборами
Вдова американского сенатора Джона Маккейна Синди прибыла в Киев для наблюдения за выборами президента Украины. Об этом сообщила пресс-служба мэра украинской столицы Виталия Кличко.
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Эксперт прокомментировал законопроекты против «зарплатного рабства»
Независимый экономический эксперт Антон Шабанов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал внесённые в Госдуму законопроекты против «зарплатного рабства».
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В Подмосковье обсудили возможность увеличения товарооборота между Россией и Китаем
Заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов и делегация китайской провинции Хунань обсудили возможность увеличения товарооборота между Россией и КНР. Об этом сообщает телеканал «360».
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Большой удмуртский диктант пройдёт 30 марта
Межрегиональная акция «Большой удмуртский диктант» пройдёт 30 марта, сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства национальной политики.
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Феттель стал быстрейшим по итогам второй практики Гран-при Бахрейна, Квят — десятый
Немец Себастьян Феттель из команды Ferrari показал лучшее время во второй свободной практике второго этапа «Формулы-1» Гран-при Бахрейна.
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В Оренбургской области заявили о снижении числа погибших в ДТП в 2018 году
В Оренбургской области заявили о снижении количества погибших в дорожно-транспортных происшествиях в 2018 году, сообщает RIA56.
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В Самаре могут создать единую туристическую карту
В Самаре может появиться единая туристическая карта в рамках федерального проекта «Умный город».
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Эксперт оценил проход кораблей НАТО в Чёрное море
Член экспертного совета общероссийской организации «Офицеры России», кандидат политических наук Александр Перенджиев оценил проход кораблей НАТО в Чёрное море.
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В Челябинской области проверяют сообщения о тяжёлой ситуации в семье пожилого отца и дочери-инвалида
В Челябинской области проверяют сообщения о тяжёлой ситуации в семье пожилого отца-одиночки и дочери-инвалида, передаёт URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СК России.
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В защиту Памятника освободителям от фашистов в Латвии собрали 16 тысяч подписей за три дня
Под петицией в защиту Памятника освободителям Риги и Латвии от фашистов собрали почти 16 тыс. подписей за три дня, сообщает ФАН.
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Эксперт назвал «вендеттой» подготовку санкций США по делу Скрипалей
Политолог Константин Блохин, эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН, прокомментировал RT сообщения о том, что США подготовили санкции против России в связи с инцидентом в Солсбери.
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Стали известны сроки восстановления фигуриста Ханю
В Федерации конькобежного спорта Японии (JSF) назвали ориентировочные сроки восстановления двукратного олимпийского чемпиона в мужском одиночном катании Юдзуру Ханю.
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Новак: затягивание Данией решения не повлияет на «Северный поток — 2»
Глава Минэнерго России Александр Новак заявил, что затягивание Данией решения по поводу строительства газопровода «Северный поток — 2» не отразится на сроках реализации проекта.
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Брюссель призвал Лондон прояснить действия по брекситу
Брюссель сожалеет об очередном отрицательном решении британского парламента по договору о выходе из Евросоюза, заявил премьер-министр Бельгии Шарль Мишель.
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Месси рассказал, кого считает лучшими футболистами мира
Аргентинский форвард и капитан «Барселоны» Лионель Месси ответил на вопрос, кого он считает лучшими футболистами мира.
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Мустасан утверждён исполняющим обязанности главы AIBA
Исполнительный комитет Международной ассоциации бокса (AIBA) утвердил марокканца Мохаммеда Мустасана исполняющим обязанности президента организации.
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Оренбургский Минздрав прокомментировал сообщения о смерти женщины в поликлинике
Оренбургский Минздрав прокомментировал сообщения о скоропостижной смерти 36-летней женщины в поликлинике на территории областной клинической больницы №2, сообщает RIA56.
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Ижевск присоединится к акции «Час Земли»
Ижевск присоединится к международной акции «Час Земли» 30 марта, сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу муниципалитета.
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В Петербурге рассказали о разработке мер поддержки молодых учителей
В Санкт-Петербурге рассказали о разработке мер поддержки молодых учителей, сообщает ФАН.
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В Севастополе заявили о ликвидации четырёх ОПГ в 2018 году
В Севастополе заявили о ликвидации четырёх организованных преступных группировок в 2018 году.
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Трамп пригрозил закрыть границу с Мексикой на следующей неделе
Американский лидер Дональд Трамп заявил в своём микроблоге в Twitter, что закроет границу с Мексикой или её большую часть на следующей неделе если она не остановит полностью поток нелегальных мигрантов в США.