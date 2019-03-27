Косачёв: доклад Мюллера не поможет Москве и Вашингтону перезагрузить отношения

Несмотря на то что спецпрокурор США Роберт Мюллер не смог доказать «сговора» Дональда Трампа с Россией, перезагрузка отношений между Москвой и Вашингтоном вряд ли возможна, заявил в эфире CNN глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв. По мнению сенатора, этому мешают, прежде всего, резкие антироссийские настроения в конгрессе, а также ястребы в администрации Трампа.

Нам выпала редкая возможность взять интервью об этом и реакции Москвы на доклад Мюллера у высокопоставленного российского чиновника — сенатора Константина Косачёва.



Сенатор Константин Косачёв, большое спасибо, что согласились сегодня выступить.



КОНСТАНТИН КОСАЧЁВ, российский сенатор: Вам спасибо.



Итак, что вы думаете о выводах, представленных в докладе Мюллера, или, по крайней мере, о его интерпретации генеральным прокурором, который сообщил, что администрация Трампа не совершила никаких преступлений и не сговаривалась с Россией по поводу вмешательства в выборы 2016 года?



КОНСТАНТИН КОСАЧЁВ: Честно говоря, подобные выводы нас не слишком удивили по той простой причине, что мы в России с самого начала знали, что эти обвинения не имеют под собой абсолютно никаких оснований, они были фальшивыми, и в плане отношений с Трампом никакого сговора не было ни в его бытность кандидатом, ни в его бытность президентом. То же самое можно сказать и о членах его команды.



Так что для нас выводы спецпрокурора — это лишь очередное подтверждение того, что как Россия, так и президент Трамп и его команда были всё это время правы, отрицая эти обвинения, основанные на чисто политических причинах и интересах, а не на содержании дела.



Как вы знаете — я вам процитирую: «Дезинформация, которую подтверждает этот доклад, распространялась российским Агентством интернет-исследований во время выборов 2016 года. В феврале прошлого года 13 гражданам России и трём юридических лицам, включая Агентство интернет-исследований, были предъявлены обвинения, а в прошлом июле обвинения были предъявлены ещё 12 россиянам, замешанным в хакерской деятельности». Кроме того, в докладе описывается взлом российским правительством почты чиновников Демократической партии и членов предвыборной кампании Хиллари Клинтон. Иными словами, всё это никуда не делось. Вы по-прежнему празднуете выкладки Мюллера?



КОНСТАНТИН КОСАЧЁВ: Начнём с того, что я никогда не говорил, что наши эмоции по этому поводу можно сравнить с праздником. Нас совсем не радует эта ситуация — как та, которая сложилась в целом, так и по этому докладу. И да, мы определённо не согласны с выводами относительно России и якобы имевшего место вмешательства в американские выборы. Мне известно, что спецпрокурор направил 13 запросов иностранным державам с целью понять, что именно происходит. Ни один из этих запросов не был направлен России. К этому расследованию нас не привлекли ни на одном из его этапов. Мы не получили никакой возможности отреагировать на эти обвинения и предоставить наш анализ и трактовку ситуации. Так что мы определённо не согласны с выводами спецпрокурора. Такой подход необъективен.



Нет никаких сомнений в том, что президент Трамп дружелюбно настроен к России и президенту Владимиру Путину. Тем не менее на неё наложили санкции; конгресс ввёл в отношении России всевозможные ограничения и меры по причине определённых шагов Москвы. Считаете ли вы, что выводы Мюллера приведут к перезагрузке отношений?



КОНСТАНТИН КОСАЧЁВ: Мне кажется, что пока возможностей для перезагрузки отношений нет по той простой причине, что это уже не зависит от политической воли лично президента Трампа. С одной стороны, для того чтобы ответить на обвинения в якобы имевшем место сговоре с Россией, он был вынужден включить в команду и администрацию определённых людей, широко известных своей милитаристской позицией, по крайней мере по отношению к России. Эти люди по-прежнему работают в его команде и администрации. По моему мнению, они выступают против любых инициатив по нормализации отношений с Россией.



Вы имеете в виду советника по национальной безопасности и госсекретаря? Вы говорите о Болтоне и Помпео?



КОНСТАНТИН КОСАЧЁВ: Да, конкретно эти люди хорошо известны своей позицией по России. При нынешнем составе конгресса, почти 100 процентов членов которого занимают резкую антироссийскую позицию, в наших двусторонних отношениях вряд ли сможет произойти какое-то позитивное развитие. И я констатирую это с большим сожалением, потому что я считаю, что наши страны и народы заслуживают куда лучших отношений, чем те, которые мы наблюдаем сегодня.



Материал предоставлен CNN International.



Дата выхода в эфир 27 марта 2019 года.