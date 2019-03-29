Оскорбления, ложь и травля — Spiegel рассказал, чего ждать от новой кампании Трампа

Через пару дней после того, как спецпрокурор Мюллер частично снял с Дональда Трампа обвинения по российскому делу, лидер Белого дома отправился в Мичиган и произнёс там речь, ставшую первой в его новой избирательной кампании. Как пишет немецкий журнал Der Spiegel, это выступление показывает, чего американцам ждать от президента ближайшие полтора года, — это будут оскорбления, ложь и травля.

Всего через несколько дней после завершения расследования по поводу российских связей американского президента Дональд Трамп выступил в Мичигане. «Его яростная речь — предзнаменование того, чем грозит его следующая избирательная кампания: оскорблениями, ложью и травлей», — пишет немецкий журнал Der Spiegel.

Последнее предвыборное выступление Трампа во время кампании 2016 года прошло в штате Мичиган, и теперь американский президент выступил там с новой речью, ставшей первой в его новой кампании. Через пару дней после завершения расследования спецпрокурора Роберта Мюллера Трамп начал своё «триумфальное шествие», пишет журналист издания. В своём выступлении, длившемся 82 минуты, американский президент превратил частичное оправдание со стороны Мюллера в оружие против демократов, СМИ и всех, кто его не поддерживает.

По мнению автора статьи, это указывает на то, что ждёт американцев следующие 19 месяцев до президентских выборов 3 ноября 2020 года — «демагогия, ярость, насмешка, оскорбления, угрозы — и так много лжи, что однажды устанешь считать».

Как подчёркивает немецкий журнал, отчёт Мюллера снял с Трампа упрёки в сговоре с Россией, однако оставил сомнения в том, что касается препятствия правосудию. Президенту США этого оказалось достаточно для громких заявлений по поводу того, что российское дело, наконец, закрыто: «Полное снятие обвинений! Абсолютная реабилитация»!

Это не соответствует тому, что изложено на более чем 300 страницах отчёта Мюллера, но кого это интересует? Следующее ложное утверждение Трампа связано с высказываниями о самом расследовании сговора. Действующий президент охарактеризовал его как «чушь» и «незаконную» попытку демократов и фейковых новостей подорвать достоверность результатов выборов 2016 года и «саботировать волю народа» ради возвращения власти. Но теперь их привлекут к ответственности «за всю их ложь», пообещал Трамп.

По уточнению Der Spiegel, ФБР предприняло первые шаги в расследовании российского дела за четыре месяца до выборов 2016 года, а Мюллер был назначен спецпрокурором уже после этого. Кроме того, Трамп в своей речи солгал по поводу собственного прошлого выступления в Мичигане, в десять раз преувеличив число присутствовавших.

Когда из толпы раздался лозунг в поддержку нового президентского срока для Трампа, лидер Белого дома начал беспорядочно озвучивать старые и новые слоганы вперемешку, приправляя их «дикой ложью», настаивает автор статьи. Так, американский президент заявил, что в США происходит беспрецедентный экономический подъём, что в страну хотят проникнуть миллион иностранцев, что стена уже строится — «лучше, и быстрее, и намного дешевле!»

Программу демократов по климату Трамп отругал за то, что она якобы запрещает самолёты и разрешает иметь только один автомобиль на семью, притом электрический, который может преодолеть расстояние только 160 миль. «Как тогда попасть в Европу? Никто этого не знает», — заявил президент, вызвав в толпе гул одобрения.

Затем его тон стал ещё более жёстким. Демократов Трамп назвал «партией радикализма, сопротивления и мести», жаждущей «вырвать детей из лона матерей». Под конец Трамп похвалился, что у него «лучшее образование, чем у них», он умнее, ходил в лучшие школы, его дом лучше, квартира намного лучше, и всё, что у него есть, лучше, чем у них. А ещё он президент, а они нет. «Ещё четыре года»! — ответила ликующая толпа. Вот так, по версии Der Spiegel, и будет звучать для Америки 2020 год.