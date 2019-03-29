DM: Трамп похвалил «сильную» Мэй и поддержал премьерские амбиции Джонсона

Американский президент похвалил действующего премьера Соединённого Королевства Терезу Мэй, отметив её «боевой настрой» при продвижении своей сделки по брекситу в парламенте. В то же время Дональд Трамп назвал «очень хорошим другом» Бориса Джонсона и, по-видимому, поддержал стремление экс-министра иностранных дел возглавить британское правительство, пишет Daily Mail.

Дональд Трамп, по-видимому, поддержал экс-министра иностранных дел Бориса Джонсона в качестве следующего премьера Великобритании. При этом американский президент похвалил действующего главу британского правительства Терезу Мэй, отметив её «боевой» дух, пишет Daily Mail.

Во время выступления в Белом доме Трамп заявил, что у него хорошие отношения и с Джонсоном, и с Мэй. Он выразил надежду, что премьер-министр преуспеет в сегодняшнем решающем голосовании по брекситу.

«Я надеюсь, что движение за выход Соединённого Королевства из ЕС и всё, что происходит там, пройдёт очень хорошо. Тереза Мэй — очень хорошая женщина. И вот, что я вам скажу: она — сильная, она — жёсткая, и она — борец», — подчеркнул американский президент.

Отвечая на вопрос, кто мог бы заменить Мэй на её посту, Трамп ответил: «Мне очень нравится Борис Джонсон. Он — мой друг».

Издание напоминает, что накануне британский премьер-министр пообещала уйти в отставку, если парламент поддержит её вариант предложения по брекситу. Таким образом она надеется получить голоса Джонсона и его единомышленников.

По словам Daily Mail, сначала Борис «внезапно» поддержал инициативу Мэй. Но затем он назвал её сделку «мёртвой» и призвал главу правительства покинуть свой пост, даже если она не получит поддержку палаты общин.

«Резкий разворот» в риторике Джонсона произошёл после того, как Демократическая юнионистская партия Северной Ирландии и 25 «мятежников» из числа тори сообщили, что проголосуют против сделки премьера. Если предложение Мэй всё же будет поддержано, то выход Британии из ЕС будет перенесён на 22 мая. В противном случае, страну ждёт жёсткий брексит 12 апреля, поясняет Daily Mail.