Die Welt о последствиях брексита: ЕС должен стать львом, чтобы не закончить как заяц

Брексит стал для Великобритании «ужасным шоком», отбросившим страну в развитии почти на целый век, пишет Die Welt. В то же время события в Соединённом Королевстве стали предостережением для популистов в Европе. Пока демагоги превращают британцев в зайцев, остаётся единственный способ сохранить политическую свободу: европейцам нужно стать львами, советует автор статьи.

Через три года после референдума брексит полностью вышел из-под контроля, пишет Die Welt. Из-за непонимания цели, смысла и сроков происходящего в стране возникло острое чувство неуверенности, из-за которого Соединённое Королевство погружается в бесконечный кризис, отмечает автор статьи. Брексит стал для страны самым «ужасным шоком» со времён Первой мировой. Страна лишилась всего, чего достигла за последние 80 лет, влияния в ЕС, а также роли европейского плацдарма в процессах глобализации. «Поэтому так важно сделать выводы из всего произошедшего», — подчёркивает издание.

Так, пример брексита показал, что демократии умирают изнутри. При этом демагогия как была, так и остаётся их главным врагом. Это не государства страдают из-за Европы, а Европа — из-за кризисов в этих государствах. Поэтому нужно оперативно реагировать на распад стран и разрушение демократий, что происходит из-за дестабилизации среднего класса.

Гордиев узел брексита политический класс развязать уже не сможет, ведь он утратил понимание своих национальных интересов, считает Die Welt. Только сами британцы смогут его распутать, проявив готовность взять на себя ответственность и идти на компромисс.

Остальные страны ЕС абсолютно правы, когда пытаются избежать брексита без сделки, ведь он приведёт к разрушительным последствиям, особенно в преддверии выборов в Европарламент. Демократам сейчас приходится иметь дело с массой проблем: глобализация, цифровая революция, старение населения, джихадизм и распространение «демократур». Но, как показывают примеры брексита и рецессии в Италии, демагоги могут сделать всё ещё хуже. В то же время события в Великобритании преподали урок другим популистам, проживающим от Франции до Венгрии, и убедили их отказаться от выхода из Европейского союза и еврозоны.

Брексит — это прекрасный пример того, что пророческое предостережение Уинстона Черчиля было верным: «Британский Лев, столь свирепый и доблестный в былые времена, столь бесстрашный и непобедимый в любых смятениях Армагеддона, теперь гоним зайцами с полей своей прошлой славы». Пока демагоги превращают британцев в зайцев, остаётся единственный способ сохранить политическую свободу: европейцам нужно стать львами, заключает издание.