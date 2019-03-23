CNN: около миллиона британцев вышли на марш против брексита в Лондоне

Толпы людей вышли на улицы Лондона с требованием проведения повторного референдума по брекситу, сообщает CNN. По словам организаторов акции, количество участников шествия, проходящего в центре Лондона, может достигать миллиона человек. Как отмечает корреспондент телеканала, хотя официальное требование протестующих — новый референдум, большинство из них хотело бы полной отмены брексита.

В эту субботу мы также следим за срочными новостями из Лондона, где улицы заполняют толпы людей. Они требуют повторного референдума по брекситу. По словам организаторов, в акции приняли участие миллион человек. Вы видите эти толпы в центре Лондона на своих экранах. Эти люди считают, что британскому народу необходимо дать ещё один шанс сказать «нет» выходу из ЕС в целом.

Нина дос Сантос и Хадас Голд выходят с нами на связь из Лондона. Нина, давайте начнём с вас. Расскажите нам, что говорят протестующие на месте событий?

НИНА ДОС САНТОС, корреспондент CNN в Лондоне: Я нахожусь здесь уже около трёх с половиной часов, само шествие продолжается уже примерно полтора-два часа. И вы только посмотрите на количество людей в этой толпе! Я нахожусь возле площади Гайд Парк Корнер, в миле от Букингемского дворца и паре миль от здания парламента, возле которого Хадас следит за окончанием шествия. Как видите, у нас здесь тысячи людей, по мнению организаторов, в этом шествии могут принимать участие около миллиона человек. Они направляются к «обители демократии» — парламенту, с требованием ещё одного голосования по вопросу брексита.

Всё это происходит на фоне последних заморозков в отношениях Великобритании с Европейским Союзом. При этом хотелось бы подчеркнуть, что все, с кем я сегодня общалась, говорили: «Да, официально это шествие проводится ради возможности ещё раз высказаться на тему брексита в рамках того, что называют «Народным голосованием» или повторным референдумом». Но на самом деле они хотят, чтобы Соединённое Королевство аннулировало брексит, чтобы правительство попросту отменило его без промедлений, отбросило всю эту затею.

Многие участвуют в шествии вместе с представителями разных поколений своей семьи. Одни пришли с рюкзачком, в котором сидит их 15-месячная дочь, с табличкой «Младенцы против брексита». Некоторые привели с собой престарелых бабушек и дедушек. Другие захватили и домашних животных. И многие приехали из других частей Великобритании, преодолев расстояние в сотни миль.

Один факт может вызвать у правительства, наблюдающего подобные сцены, беспокойство. Многие из тех, с кем мне довелось говорить в этой толпе, насчитывающей, по словам организаторов, миллион человек, утверждают, что подписали петицию на сайте парламента с просьбой о возможности провести дебаты по вопросу отмены брексита в целом.

Число подписавших эту петицию уже перешагнуло за 4 миллиона человек и приближается к 17,5 миллионам. Эта цифра равна количеству людей, проголосовавших за выход из ЕС на референдуме, прошедшем почти три года назад.

Материал предоставлен CNN International

Дата выхода в эфир: 23 марта 2019 года