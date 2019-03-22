NYT: ЕС разочарован «политической недееспособностью» Лондона

Несмотря на предоставленную Брюсселем отсрочку, беспокойство по поводу возможного брексита без сделки нарастает, пишет The New York Times. Европейские лидеры утратили веру в Терезу Мэй и теперь рассчитывают на инициативу парламента. Между тем сама Мэй подчеркнула свою приверженность осуществлению выхода из ЕС, не исключив вероятность «жёсткого» брексита.

В минувший четверг лидеры стран ЕС согласились отложить срок брексита, чтобы дать Терезе Мэй и парламенту Великобритании больше времени на выработку компромисса, пишет The New York Times.

Таким образом, хаотичный «жёсткий» брексит не состоится 29 марта, отмечает издание, однако вероятность того, что он случится несколькими неделями позднее, пока остаётся. Было решено, что дата выхода Великобритании из ЕС сдвинется на 22 мая — в случае если Терезе Мэй удастся убедить парламент одобрить её план по выходу (уже дважды отвергнутый до этого). Если компромисс между премьером и парламентариями не будет достигнут, тогда отсрочка будет меньше — до 12 апреля. Также остаётся вариант, при котором Великобритания может продлить своё пребывание в ЕС и переосмыслить процесс брексита в целом.

Как отмечает The New York Times, в случае длительной отсрочки Великобритании придётся принять участие в майских выборах в Европарламент: Тереза Мэй назвала эту ситуацию «абсурдной».

Издание пишет, что решение об отсрочке принималось без участия британского премьера. ЕС ощутимо разочарован «политической недееспособностью» Лондона: в Брюсселе считают, что британское правительство не может определиться с тем, чего оно хочет, и потому саботирует европейскую политику постоянными сменами курса.

The New York Times также сообщает, что европейские лидеры потеряли веру в способность Терезы Мэй организовать брексит: вариант с длительной отсрочкой предполагает, что за это время дело в свои руки возьмёт парламент — или же состоятся выборы, призванные вывести страну из нынешнего политического тупика.

Как напоминает издание, план Мэй о выходе из ЕС предусматривает передачу Лондону контроля над иммиграцией из Европы, однако оставит Великобританию в таможенной и торговой системе ЕС минимум до 2020 года.

Сама Мэй подчеркнула, что Великобритания покинет ЕС, кроме того, она не исключила, вариант брексита без сделки. При этом беспокойство по поводу отсутствия сделки нарастает, даже несмотря на предоставленную отсрочку. В недавнем совместном заявлении Конфедерации британской промышленности и Конгресса профсоюзов говорится, что Великобритания «столкнулась с чрезвычайным положением: последние решения серьёзно повысили риск брексита без сделки — и британские фирмы и сообщества не готовы к такому исходу».

The New York Times пишет, что если Мэй всё же проведёт свой план выхода через парламент, то всё остальное пройдёт гладко: однако её телевизионное обращение в минувшую среду, в котором премьер раскритиковала парламентариев, вряд ли поможет Мэй заручиться их поддержкой.

Издание отмечает, что европейцы не хотят выглядеть ответственными за «жёсткий» брексит, который не только ударит по экономике ЕС, но и оставит неприятный осадок в отношениях с крупным и важным соседом.