Spiegel: Меркель не против отсрочки по брекситу, если британцы пойдут на сделку с ЕС

По заявлению Ангелы Меркель, Германия не возражает против небольшой отсрочки по брекситу, сообщает немецкий журнал Der Spiegel. Однако предварительным условием для этого должно стать согласие Великобритании пойти на сделку с Брюсселем. Европейские страны принимают меры предосторожности на случай «жёсткого» брексита, но будут «до последнего часа» бороться за регулируемый выход Великобритании из ЕС, подчеркнула канцлер Германии.

За неделю до запланированного выхода Великобритании из ЕС по-прежнему остаётся неясно, каким образом должен проходить брексит, пишет немецкий журнал Der Spiegel. Канцлер Германии Ангела Меркель выступила с правительственным заявлением, выразив готовность предоставить британцам отсрочку до конца июня — с условием, что на следующей неделе парламент Великобритании согласится на договор с Брюсселем.

«Тогда о короткой отсрочке точно можно будет говорить позитивно», — отметила Меркель в преддверии встречи глав стран и правительств ЕС в Брюсселе. Однако если британский парламент не проголосует за сделку с Евросоюзом, вероятно, потребуется новая встреча ЕС на высшем уровне.

В то же время, канцлер заявила, что, как бы активно Европа ни работала над регулируемым выходом Великобритании, все готовятся и к тому, что брексит может оказаться и «жёстким». На этот случай Германия и остальные страны ЕС предпринимают специальные меры, которые касаются, в том числе, сохранения транспортного сообщения, прав приехавших по обмену студентов, а также проживающих в Германии британцев. Тем не менее, Меркель подчеркнула: «Мы будем до последнего часа бороться за то, чтобы эти чрезвычайные меры не понадобилось реализовывать».

В качестве центральной проблемы Меркель снова назвала вопрос о пограничном урегулировании между входящей в состав Великобритании Северной Ирландией и республикой Ирландия. При этом канцлер выступила за документ между ЕС и Великобританией, согласованный в Страсбурге.

В соответствии с нынешним положением вещей брексит должен состояться 29 марта. Для отсрочки, которую просит британский премьер-министр Тереза Мэй, необходимо согласие всех стран ЕС. Ангела Меркель призвала государства Евросоюза сконцентрироваться на задачах будущего. Мир формируется заново, и европейцы должны понять, как они намерены на это реагировать. Европа должна выступить сплочённо и укрепить свой внутренний рынок, считает канцлер Германии.

По её словам, значимость Европы продолжает увеличиваться. ЕС должен и дальше гарантировать своим жителям благосостояние и безопасность. Многосторонние отношения принесли Европе мир и благополучие, и нужно продолжать следовать этим курсом «на благо всех».

Как отметила Ангела Меркель, экономическая мощь ЕС за прошедшие годы возросла, даже если в последнее время развитие несколько замедлилось. Однако этого недостаточно для того, чтобы держаться на высшем мировом уровне. Поэтому необходимо делать всё возможное для укрепления общей валюты. Канцлер поблагодарила за успешные старания в этой сфере министра финансов Олафа Шольца.

Также Ангела Меркель потребовала укрепления евро, потому что сильная общая валюта является основой для совместной промышленной политики. «Мы должны сделать всё для укрепления общей валюты», — подчеркнула канцлер. С её точки зрения, активное укрепление евро будет истолковано по всему миру как проявление европейского единства. Так, необходимо как можно скорее осуществить идею банковского союза. В то же время ясно, что «без уменьшения рисков не может быть и никакого разделения рисков», признала Меркель, говоря о различиях в задолженностях государств и банков, сообщает Der Spiegel.