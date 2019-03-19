Guardian: спикер британского парламента отказал Мэй в новом голосовании по старому плану

Тереза Мэй хотела провести новое голосование в парламенте по проекту выхода Великобритании из Евросоюза, однако спикер британского парламента поставил условие, что в таком случае проект должен быть новым, и не по форме, а по существу. Как пишет The Guardian, возможно, этот шаг связан с тем, что в четверг лидеры Евросоюза будут обсуждать отсрочку брексита.

Правительству Терезы Мэй грозит конституционный кризис после того, как спикер парламента запретил ей проводить уже третье голосование по брекситу без внесения значительных правок в договор, пишет The Guardian.

До даты, на которую назначен выход Великобритании из ЕС, осталось всего 11 дней, и чиновники Евросоюза обсуждают, можно ли дать Лондону новую отсрочку, чтобы разрешить кризис. При этом британские парламентарии уже дважды с большим перевесом её план по брекситу отвергали, поэтому, в соответствии с правилами, его нельзя снова ставить на голосование, не изменив по существу. При этом «изменения должны быть не в формулировках, а в условиях», то есть в самих предложениях Евросоюза, приводит издание слова спикера Джона Беркоу.

По мнению авторов статьи, это означает, что Терезе Мэй придётся поехать на саммит в Брюсселе с просьбой продлить сроки выхода Великобритании из ЕС. Это, в свою очередь, может означать, что Лондону придётся серьёзно потратиться на проведение выборов в Европарламент.

Такая отсрочка нужна Великобритании, чтобы британский парламент решил, как выйти из тупикового положения: возможно, провести второй референдум, выборы или выработать межпартийное соглашение о более мягком сценарии брексита. И хотя противники Мэй хотели бы, чтобы ЕС отверг отсрочку брексита, по информации источников издания, в Евросоюзе всё же склонны ответить положительно на просьбу Мэй.

Впрочем, у Мэй ещё есть надежда на новое голосование, если большинство парламентариев заявят о своём желании снова посмотреть на договор. К тому же, по мнению экспертов, таким образом спикер, наоборот, хотел создать условия, чтобы Евросоюз дал Лондону отсрочку побольше для выработки нового плана брексита, — вряд ли он стал бы принимать решение, которое привело бы к жёсткому сценарию. Другие говорят, что Джон Беркоу даже помог Мэй, ведь её план всё равно не приняли бы.

В свою очередь, сторонники Мэй предлагают разные варианты вплоть до того, чтобы раньше времени завершить парламентскую сессию, хотя это будет непросто. Но хуже всего на это решение отреагировали те консерваторы, которые голосовали за план Мэй. По их словам, это соглашение поддерживало всё больше и больше депутатов, и поэтому парламентариям нужно было дать ещё один шанс проголосовать.

После такого заявления спикера Тереза Мэй со своими министрами весь вечер обсуждала, что делать дальше, но комментариев никаких дать не смогла, отмечают авторы статьи в The Guardian.