Independent: французский министр назвала кота Брексит из-за нерешительности

Кот министра Франции по делам Евросоюза Натали Луазо каждое утро громко просится на улицу, но, когда она открывает ему дверь, выходить не хочет. Поэтому политик назвала его Брексит по аналогии с Великобританией, которая также решила выйти из ЕС, но теперь просит о продлении срока ведения переговоров, пишет The Independent.
Министр Франции по делам Евросоюза Натали Луазо рассказала, что назвала своего кота Брексит из-за его нерешительности, пишет The Independent. По её словам, четвероногий друг каждый день будит её, громко мяукая, чтобы его выпустили на улицу, но, когда ему открывают дверь, выходить отказывается. Такое поведение напоминает ей действия Великобритании, которая решила выйти из Евросоюза, но не может договориться по условиям.
Сейчас европейские лидеры как раз должны принять решение, стоит ли им по запросу ЕС продлевать период переговоров по брекситу, напоминает автор статьи.
Сама Натали Луазо, весьма вероятно, будет кандидатом от партии Эммануэля Макрона на грядущих выборах в Европарламент. В переговорах по брекситу она занимала жёсткую и иногда провокативную позицию, отвергала предложения Великобритании и предупреждала о рисках выхода Великобритании из ЕС без договора. При этом, по её словам, выход с плохим договором был бы ещё хуже.
Её позицию поддерживает и сам Эммануэль Макрон, который, например, говорил, что может заблокировать продление сроков, если Великобритания не представит новый план и не сможет привести должные аргументы. Заседание лидеров Европейского союза состоится в четверг, напоминает The Independent.
Депутаты Госдумы внесли в нижнюю палату парламента законопроект о предоставлении сотрудникам полиции права выносить гражданам предостережения о недопустимости общественно опасных действий и правонарушений.
Федеральная налоговая служба (ФНС) России совместно с Федеральной службой безопасности (ФСБ) России проводит проверки ряда организаций, занимающихся розничной торговлей рыбой и морепродуктами в трёх регионах страны.
Россия считает, что ЕС и НАТО пора признать выбор жителей Крыма, которые пять лет назад проголосовали за воссоединение с Россией. Об этом говорится в комментарии российского МИД в связи с заявлениями ЕС и НАТО по Республике Крым и Севастополю.
В результате дорожно-транспортного происшествия в Новой Москве с участием легкового автомобиля и грузовика пострадали два человека, передаёт РИА Новости со ссылкой на представителя пресс-службы управления ГИБДД России по столице.
Эксперт фонда «Народная дипломатия», представитель экспертно-аналитического клуба «Будущее сегодня» Сергей Простаков в беседе с ФАН прокомментировал сообщение о том, что президент Австрии Александр ван дер Беллен призвал европейские страны «не плясать под дудку» американского лидера Дональда Трампа.
В Удмуртии собираются сократить сроки выдачи разрешений на строительство эталонных объектов в рамках реализации нацпроекта «Жильё и городская среда» до 67 дней, сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства региона.
В Севастополе ввели в эксплуатацию региональную автоматизированную систему централизованного оповещения населения с элементами комплексной системы экстренного оповещения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций.
Прокуратура Московского района Калининграда выявила нарушения в обеспечении детей в возрасте до трёх лет и детей из многодетных семей до шести лет бесплатными лекарствами, сообщает «Янтарный край» со ссылкой на областную прокуратуру.
Президент России Владимир Путин в ходе мероприятия в Симферополе иронично прокомментировал заявление руководителя еврейской общины региона Биньямина Вольфа о финансовых проблемах, из-за которых сроки завершения строительства синагоги в Крыму переносятся.
Завсектором региональных проблем и конфликтов ИМЭМО РАН Константин Воронов в беседе с НСН оценил сообщение о том, что президент Австрии Александр ван дер Беллен призвал европейские страны «не плясать под дудку» американского лидера Дональда Трампа.