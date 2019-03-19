Independent: французский министр назвала кота Брексит из-за нерешительности

Кот министра Франции по делам Евросоюза Натали Луазо каждое утро громко просится на улицу, но, когда она открывает ему дверь, выходить не хочет. Поэтому политик назвала его Брексит по аналогии с Великобританией, которая также решила выйти из ЕС, но теперь просит о продлении срока ведения переговоров, пишет The Independent.

Министр Франции по делам Евросоюза Натали Луазо рассказала, что назвала своего кота Брексит из-за его нерешительности, пишет The Independent. По её словам, четвероногий друг каждый день будит её, громко мяукая, чтобы его выпустили на улицу, но, когда ему открывают дверь, выходить отказывается. Такое поведение напоминает ей действия Великобритании, которая решила выйти из Евросоюза, но не может договориться по условиям.

Сейчас европейские лидеры как раз должны принять решение, стоит ли им по запросу ЕС продлевать период переговоров по брекситу, напоминает автор статьи.

Сама Натали Луазо, весьма вероятно, будет кандидатом от партии Эммануэля Макрона на грядущих выборах в Европарламент. В переговорах по брекситу она занимала жёсткую и иногда провокативную позицию, отвергала предложения Великобритании и предупреждала о рисках выхода Великобритании из ЕС без договора. При этом, по её словам, выход с плохим договором был бы ещё хуже.

Её позицию поддерживает и сам Эммануэль Макрон, который, например, говорил, что может заблокировать продление сроков, если Великобритания не представит новый план и не сможет привести должные аргументы. Заседание лидеров Европейского союза состоится в четверг, напоминает The Independent.