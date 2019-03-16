Le Figaro: «брексконечность» — отсрочка брексита грозит затянуться на неопределённый срок

Отсутствие согласия в британском парламенте по вопросам брексита сделало его отсрочку единственным вариантом, пишет обозреватель Le Figaro Флорентен Колломп. Однако главный вопрос теперь — насколько длинной будет эта отсрочка и какова её цель, отмечает автор. Пока одни опасаются, что перенос сроков растянет выход из ЕС на неопределённое время, другие надеются воспользоваться отсрочкой, чтобы помешать брекситу, констатирует журналист.

Выход Великобритании из ЕС не состоится 29 марта, как было запланировано, несмотря на все заверения премьер-министра Терезы Мэй в последние месяцы, отмечает обозреватель le Figaro Флорентен Колломп. Без ратификации соглашения с ЕС в парламенте и консенсуса по вопросу выхода без сделки у страны не осталось иного выхода кроме отсрочки брексита. Срок и цель этой отсрочки станет предметом споров Великобритании и Евросоюза в течение последующих недель, полагает автор статьи. А её официальное оформление произойдёт всего за несколько дней до изначально намеченной даты выхода из ЕС.

Как отмечает журналист, Тереза Мэй, «никогда не признающая поражения», всё ещё надеется предстать в будущей четверг перед представителями ЕС с одобренным парламентом соглашением о брексите «к всеобщему облегчению». В этом случае отсрочка будет носить «технический характер» и продлится не дольше, чем до 30 июня — этого времени будет достаточно для принятия необходимого законодательства. Если же соглашение Мэй так и не будет одобрено, европейцы потребуют от премьер-министра объяснений насчёт целей отсрочки, которую они должны будут утвердить единогласно.

По убеждению обозревателя, Мэй попытается убедить «строптивых» сторонников «жёсткого брексита» одобрить ранее отвергнутое соглашение с ЕС, указав на то, что отсрочка брексита может затянуться — вплоть до двух лет. В этом случае Великобритании придётся участвовать в выборах в Европарламент, что представляется кошмаром парламентариям, мечтающим «избавиться» от общеевропейских государственных структур. Кроме того, за это время противники брексита могут найти способ помешать ему. Таким образом глава правительства намерена представить одобрение своей сделки «последним шансом» для вступления брексита в силу. По словам автора, даже если голосование по сделке с ЕС на следующей неделе снова окончится неудачей, за ним последует ещё одно.

Депутат британского парламента Саймон Кларк возмущён тем, что ему приходится «с пистолетом у виска» выбирать между «плохим соглашением по брекситу и отсутствием брексита». Некоторые из парламентариев в отместку за подобное давление открыто требуют отставки Мэй в качестве условия их голосования в пользу соглашения.

В то же время сторонники членства в ЕС обсуждают, как лучше распорядиться отсрочкой брексита, замечает журналист. «Мы должны предложить европейцам длительную отсрочку. Вернуться к началу и не спеша выработать основы будущих отношений», — заявил, к примеру, член Палаты общин и бывший министр в правительстве Маргарет Тетчер Кен Кларк.

При этом те, кто выступает за повторный референдум в стране, «пали духом». Предложение о проведении нового народного голосования потерпело в парламенте «сокрушительное» поражение и не было поддержано даже Лейбористкой партией — «генеральным штабом» движения «Народное голосование».

«Мы стали свидетелями того, как сторонники брексита голосуют против брексита, а борцы за повторный референдум его отвергают. Понимай как знаешь», — недоумевает обозреватель Le Figaro.

Как выразился экс-министр по европейским делам в правительстве Тони Блэра Денис Макшейн, отныне Великобритания погружается в «брексконечность». «Вместо того, чтобы стать началом брексита, 29 марта может стать началом десятилетия раздора и политической борьбы», — предупреждает политик.

Всё это не может не нервировать деловые круги, пишет Колломп. Некоторые предприятия всё же приготовились к брекситу — пусть даже жёсткому — который состоится в конце месяца, несмотря на призывы других к переносу сроков выхода из ЕС. «Мы находимся в худшей из возможны ситуаций, всё, что у нас есть — отсрочки и промедления», — негодует на страницах Times глава строительного концерна Balfour Beatty.