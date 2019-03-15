Guardian: британский парламент проголосовал за отсрочку брексита

Британские парламентарии проголосовали за перенос брексита с 29 марта на более поздний срок, сообщает The Guardian. Как напоминает издание, предложение об отсрочке выхода страны из ЕС было вынесено на голосование после того, как план Терезы Мэй не получил поддержки в парламенте во вторник. При этом подавляющее большинство депутатов выступило против проведения повторного референдума по брекситу.

Британские парламентарии проголосовали за перенос брексита с 29 марта на более поздний срок, сообщает The Guardian. Как напоминает издание, предложение о внесение поправки об отсрочке выхода Великобритании из ЕС было вынесено правительством на случай, если план премьер-министра Терезы Мэй не получит поддержки в парламенте — что и произошло в минувший вторник. На сегодняшнем голосовании за отсрочку брексита высказались 412 депутатов, против —202.

Согласно принятой поправке, в случае, если план брексита будет утверждён до 20 марта, отсрочка будет носить «технический характер» и продлится до 30 июня. Если же этого не произойдёт, для выхода из ЕС потребуется больше времени. В этом случае Великобритания примет участие в предстоящих выборах в Европарламент.

В третий по счёту день голосований по вопросам брексита в британском парламенте депутаты также высказались против проведения повторного референдума на тему необходимости выхода из ЕС и отказались предоставить парламенту контроль над процессом расставания с Евросоюзом. Не увенчалась успехом и попытка установить временной лимит отсрочки брексита и назначить конечную дату выхода из ЕС на 30 июня. Соответствующая поправка была отклонена в процессе голосования с перевесом всего в три голоса (314 против 311 голосов).

Что касается повторного референдума по брекситу, эта идея потерпела сокрушительное поражение в парламенте. Против инициативы проголосовали 334 депутата, за выступили всего 85.